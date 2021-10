CS_KYLIE MINOGUE: fuori il nuovo singolo “A SECOND TO MIDNIGHT” insieme a YEARS & YEARS (online anche il video del brano)! Il singolo anticipa “DISCO: GUEST LIST EDITION”, il prossimo album in uscita il 12 novembre!Comunicato stampa

KYLIE MINOGUE

FUORI IL NUOVO SINGOLO

“A SECOND TO MIDNIGHT”

INSIEME A YEARS & YEARS

ONLINE ANCHE IL VIDEO UFFICIALE DEL BRANO

IL SINGOLO ANTICIPA IL PROGETTO

“DISCO: GUEST LIST EDITION”

IN USCITA IL 12 NOVEMBRE

RIEDIZIONE DELL’ALBUM “DISCO”

Doppio CD con remix e collaborazioni inedite insieme

alla leggendaria GLORIA GAYNOR e alla sensazionale JESSIE WARE

Disponibile il pre-order di

“DISCO: GUEST LIST EDITION”

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “A Second to Midnight”, il nuovo singolo dell’icona pop KYLIE MINOGUE, co-scritto e registrato insieme all’incredibile Years & Years. Online a questo link anche il video ufficiale del brano, girato dalla regista e collaboratrice di lunga data Sophie Muller nella storica Collins’ Music Hall di Londra.

Il singolo è il primo estratto da “DISCO: Guest List Edition” (BMG), una riedizione del precedente progetto “DISCO”, in uscita venerdì 12 novembre e già disponibile in pre-order!

“DISCO: Guest List Edition” è un doppio CD con un’incredibile varietà di nuovi remix dei brani di “DISCO” e importanti collaborazioni inedite! Oltre al nuovo singolo “A second to midnight” insiemea YEARS & YEARS, KYLIE per questo nuovo progetto ha coinvolto anche la leggenda della disco music Gloria Gaynor in “Can’t Stop Writing Songs About You” e la sensazionale Jessie Ware sul brano “Kiss of Life”,oltre ad aver inserito anche la collaborazione dello scorso anno insieme a Dua Lipa sulle note di “Real Groove (Studio 2054 Remix)”.

Questa riedizione segue il grande successo ottenuto con “DISCO”, pubblicato nel 2020: ottavo album di Kylie a raggiungere il #1 nella classifica UK, rendendola così la prima artista donna ad avere per cinque decenni consecutivi un album al #1 della classifica.

“DISCO: Guest List Edition” sarà disponibile in diversi formati: DOPPIO CD, TRIPLO VINILE e DIGITALE.

I fan avranno anche la possibilità di acquistare il formato “Disco: Guest List Edition (Deluxe Limited)”, composto da 3CD, 1DVD e 1 BLU-RAY e potranno rivivere per la prima volta in assoluto l’incredibile performance in streaming “Infinite Disco”, realizzata lo scorso anno, che include i successi più amati di Kylie tra cui “In Your Eyes”, “Light Years”, “Slow” (un mash up con l’iconica “Love To Love You Baby” di Donna Summer) e “Say Something” interpretata con House Gospel Choir. La versione Deluxe Limited contiene anche le 16 canzoni di “DISCO” (Deluxe) e tutti i brani di “DISCO: Guest List Edition”.

Di seguito le tracklist dei diversi formati di “DISCO: Guest List Edition”:

DISCO: Guest List Edition 2CD

Redazione