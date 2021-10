CS_Il ministro Roberto Speranza a “Che tempo che fa”| Su Rai3 ospiti anche Roberto Saviano, Bebe Vio e Walter Veltroni

Nuovo appuntamento con “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, domenica 10 ottobre dalle 20 su Rai3, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti e, da questa puntata, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Ospiti della puntata sono il ministro della Salute Roberto Speranza; lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, autore della nuova graphic novel autobiografica “Sono ancora vivo”, illustrata da Asaf Hanuka, che racconta il suo percorso, dai momenti spensierati da bambino fino alla vita sotto scorta, iniziata nel 2006; Roberto Burioni; Walter Veltroni, che ha appena firmato il terzo episodio della saga di romanzi gialli dedicata al commissario di polizia Buonvino, “C’è un cadavere al Bioparco”.

E ancora, Bebe Vio, medaglia d’oro nel fioretto individuale e medaglia d’argento nel fioretto a squadre alle ultime Paralimpiadi di Tokyo, dove è stata portabandiera per l’Italia nella cerimonia d’apertura, e protagonista nei prossimi giorni di due eventi organizzati con l’associazione art4sport nati per sensibilizzare il pubblico al valore della diversità e dell’inclusione: il 25 ottobre con WEmbrace Sport, dove campioni delle Nazionali Olimpiche e Paralimpiche saranno impegnati insieme in una sfida sportiva in quattro discipline, e il 26 ottobre con l’inaugurazione della Bebe Vio Academy, prima accademia italiana a favore dello sport inclusivo con l’obiettivo di coinvolgere alla pratica sportiva ragazzi con disabilità fisiche e ragazzi normodotati; Vincenzo Salemme, nelle sale con la commedia “Con tutto il cuore”, da lui scritta, diretta e interpretata.

A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Riccardo Rossi, Carla Signoris ed Elisabetta Villaggio, fresca di stampa di “Oltre la maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio”, in cui racconta il privato di suo padre, Paolo Villaggio, attraverso testimonianze e i dietro le quinte del suo iconico personaggio Ugo Fantozzi. Torna al Tavolo anche Vincenzo Salemme.

