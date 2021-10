Le nuove stelle di ‘Ballando’ a Domenica In su Rai1

Con Milly Carlucci e la giuria

Un primo assaggio di ‘Ballando con le Stelle’ per la nuova puntata di Domenica In , in onda il 10 ottobre alle 14 su Rai1 . Mara Venier ospiterà Milly Carlucci insieme ai protagonisti della prossima stagione: AlBano, Morgan, Arisa, Mietta, Alvise Rigo, Valeria Fabrizi, Andrea Iannone, Fabio Galante, Memo Remigi, Federico Lauri, Valerio Rossi Albertini, Bianca Gascoigne e Sabina Salerno. Non mancheranno i giudici Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e, in collegamento, Selvaggia Lucarelli, senza dimenticare l’opinionista Alessandra Mussolini e i maestri di ballo Samuel Peron, Simone di Pasquale, Maykel Fonts, Anastasia Kuzmina, Oxana Lebedev, Giada Lini. Dalle 15 Domenica In lascerà poi spazio alla diretta di Rai1 per la partita Italia-Belgio per il terzo posto nella Nations League.

