CS_BAND OF HORSES (BMG) – Torna la band di Seattle con un nuovo album: “Things Are Great” esce il 21 gennaio. Ascolta l’inedito Crutch￼

Oggi, i Band of Horses annunciano il loro sesto album in studio, il loro primo disco dopo una pausa di più di cinque anni: Things Are Great uscirà il 21 gennaio 2022, via BMG.

Dal punto di vista sonoro, l’album è un ritorno al loro lavoro precedente e al crudo ethos che caratterizza nel profondo i Band of Horses.

L'album è disponibile per il pre-ordine qui.



Ad accompagnare l’annnuncio di Things Are Great, la pubblicazione di “Crutch”, primo singolo estratto: con un’iconografia simbolica tanto quanto una litografia di Frida Kahlo, la traccia è uno splendido capolavoro in cui la chitarra è protagonista e che cattura alla perfezione il motivo per cui sono ancora una delle band più importanti della loro generazione.



Il frontaman Ben Bridwell ha affermato:

“I think like a lot of my songs, ‘Crutch’ starts with something from my real life. Obviously ‘Crutch’ means some of the things that I was dependent on. My relationship for one. I think I wanted to say, ‘I’ve got a crush on you,’ and I thought it was funny how relationships also feel like crutches. I feel like everybody has had a time when nothing goes right and you still have to carry on. I think that feeling hits you in this song even if you don’t know what the specifics are.”.



Questa volta Bridwell ha avuto un ruolo più importante nella produzione di quanto non avesse mai fatto in precedenza, producendo o co-producendo ogni canzone dell’album.

Ha chiamato alcuni storici collaboratori e amici tra cui Jason Lytle di Grandaddy, Dave Fridmann e Dave Sardy, ma non sono stati solo loro ad aiutarlo a ottenere il suono che aveva in mente: per la prima volta ha lavorato con l’ingegnere Wolfgang “Wolfie” Zimmerman. I due si sono capiti immediatamente e questa istintiva empatia la si può notare in tutte le tracce del disco.



Emozionalmente intense le canzoni sono state scritte per la maggior parte prima che il mondo si chiudesse a causa della pandemia, quando tutti noi abbiamo dovuto affrontare la nostra mortalità e abbiamo iniziato a fare il punto della nostra vita. Things Are Great ci mostra un Bridwell più autobiografico di quanto non sia mai stato, raccontandoci nel dettaglio le nebulose frustrazioni e le silenziose umiliazioni che arrivano quando una relazione cambia e ciò che una persona può fare per sistemare le cose. E cosa fare quando, invece, non puoi.



I Band of Horses hanno lasciato il segno nel circuito dei festival quest’estate, suonando a Lollapalooza, Firefly e Austin City Limits lo scorso fine settimana. A partire dal 18 ottobre si esibiranno in 3 spettacoli intimi al Brooklyn Made, prima di continuare il loro tour autunnale in Nord America. Tutte le date sono elencate di seguito.

Fall Tour Dates

10.18 – Brooklyn, NY – Brooklyn Made

10.19 – Brooklyn, NY – Brooklyn Made

10.20 – Brooklyn, NY – Brooklyn Made (SOLD OUT)

11.04 – Denver, CO – Mission Ballroom*

11.07 – Portland, OR – Roseland Theater*

11.08 – Seattle, WA – Paramount Theatre*

11.10 – San Francisco, CA – The Masonic*

11.12 – Los Angeles, CA – The Palladium

11.13 – San Diego, CA – SOMA*

11.14 – Anaheim, CA – House of Blues*

*w/Miya Folick

TRACKLIST “Things Are Great“

1. Warning Signs

2. Crutch

3. Tragedy of the Commons

4. In The Hard Times

5. In Need of Repair

6. Aftermath

7. Lights

8. Ice Night We’re Having

9. You Are Nice To Me

10. Coalinga