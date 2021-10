CS_Nuova indagine per “L’Ispettore Coliandro” |Su Rai2 con Giampaolo Morelli

Quarto appuntamento con la nuova stagione de “L’Ispettore Coliandro”, in onda su Rai2 mercoledì 13 ottobre alle 21.20, una serie ideata da Carlo Lucarelli con Giampaolo Morelli, Paolo Sassanelli, Veronica Logan e Caterina Silva. Su richiesta dell’amico Amid, Coliandro indaga sulla nipote Jamila, una giovane pakistana appena arrivata a Bologna e apparentemente legata a un gruppo integralista. Nulla è però come sembra: la ragazza è una spia dei servizi segreti francesi, venuta in Italia sotto copertura per sventare un traffico di droga. I due inizieranno allora a collaborare, smascherando anche il doppiogioco di un agente dell’antiterrorismo.

