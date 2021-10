CS_Mara Venier presenta “Domenica in”

Su Rai1 anche Al Bano e Nino D’Angelo

Con Mara Venier, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, domenica 17 ottobre dalle 14, andrà in onda su Rai1 la 5° puntata di ‘Domenica In’. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento, a cominciare da Nino D’Angelo, che torna per raccontarsi tra carriera e vita privata e per cantare “Voglio parla’ sulo d’ammore”, il suo ultimo singolo. Spazio a “Ballando con le Stelle”, con uno dei concorrenti/ballerini più attesi, Al Bano Carrisi che commenterà la performance di sabato sera, in studio con Guillermo Mariotto e Alessandra Mussolini. Al Bano canterà anche, insieme alla giovane cantante italo-americana Romina Perri, uno dei suoi brani più noti: ‘Felicità’’. Pierpaolo Pretelli, protagonista della nuova edizione di “Tale e Quale Show”, racconterà le emozioni di questo momento così importante per la sua vita privata e per la carriera mentre Miriam Leone sarà in studio per presentare il suo nuovo film “Marilyn ha gli occhi neri” per la regia di Simone Godano. Per ciò che riguarda i fatti di cronaca, saranno a “Domenica in” la mamma e il fidanzato di Luana D’ Orazio, la giovane morta tragicamente sul lavoro a soli 22 anni. Un nuovo gioco telefonico “Pronto chi gioca” coinvolgerà infine, gli ospiti in studio e il pubblico da casa.

Redazione