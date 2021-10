CS_”Grande Fratello Vip”

Lunedì 18 ottobre, in prima serata su Canale 5 undicesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.



L’amore sembra rifiorire nella Casa di “Gf Vip”. Da un lato, infatti, Nicola Pisu corteggia in maniera serrata Miriana Trevisan che, nonostante nutra delle riserve nei confronti di questa liason, si lascia spesso andare attraverso gesti e parole significative.



Dall’altro lato ci sono invece Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Nel corso della scorsa puntata, il ragazzo ha fatto sapere di essere molto affascinato dalla Codegoni e ha, quindi, praticamente mollato in diretta la fidanzata Greta. Dal canto suo, Sophie, seppur sia attratta da Gianmaria, non è affatto convinta che sia l’uomo giusto per lei dal punto di vista caratteriale.



Nasceranno, quindi, queste due nuove coppie nel loft di Cinecittà o quelli accesi sono solo fuochi di paglia?



Non mancheranno emozioni e grandi sorprese. Il campione Aldo Montano riceverà la visita inaspettata di una persona molto importante che gli ha cambiato la vita. Anche Katia Ricciarelli sarà protagonista di un momento di grande tenerezza e riuscirà ad “abbracciare” un affetto a cui è molto legata.



Infine, televoto tutto al femminile quello di domani sera: Miriana Trevisan, Raffaella Fico, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Chi si salverà?

Redazione