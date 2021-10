CS_Debutta su Italia 1 la serie ispirata a casi reali di cyberbullismo trionfatrice agli International Emmy Awards 2020 #Martyisdead

Al via da martedì 19 ottobre, con tre appuntamenti in seconda serata su Italia 1, #Martyisdead, la serie ispirata a casi reali di cyberbullismo, trionfatrice agli International Emmy Awards 2020 nella categoria Best Short-Form Series.



La serie, realizzata in Repubblica Ceca, sta conquistando pubblico e critica in diversi paesi del mondo.

Al centro di ognuno degli 8 brevi episodi c’è la storia di Marty, un ragazzo che perde la vita a quindici anni. Solo dopo la sua morte, il padre controllando il computer del figlio scopre alcune agghiaccianti verità sull’ultimo periodo della sua esistenza: anonime minacce in rete, violenza e ricatti.



«Questa storia è nata sulla base di vicende realmente accadute», afferma il regista Pavel Soukup, che aggiunge: «Circa tre anni fa, i media russi hanno parlato di un fenomeno, che ha portato alcuni adolescenti a compiere gesti pericolosi, come l’autolesionismo. A quel punto ci siamo chiesti: chi c’è dietro tutto questo e perché? Abbiamo approfondito l’argomento e sono emersi racconti spaventosi su internet, situazioni che comportavano sfide estreme».



La sceneggiatura – scritta coinvolgendo esperti di cybersecurity – mira a mettere in guardia dai rischi sempre più frequenti nei quali un giovane può incorrere, sul web.

«La rete non è il male, ma le persone che ci stanno dietro possono esserlo. Bisogna stare molto attenti.», aggiunge la produttrice Vratislav Šlajer.



#Martyisdead, oltre a essere stata la prima serie ceca ad aver vinto un International Emmy Award, si è aggiudicata anche altri importanti riconoscimenti: il primo premio al festival internazionale Serial Killer, il miglior progetto televisivo al festival Finale Plzeň 2020 nella categoria Serial production e il Leone Ceco per gli straordinari risultati ottenuti nel campo dell’audiovisivo.



Il fenomeno della violenza on line è estremamente diffuso anche in Italia, per supportare chi ha bisogno di aiuto è attiva la helpline del Safer Internet Centre 19696 o ci si può collegare al sito generazioniconnesse.it

Redazione