CS_Sandra Milo a ‘Ti sento” su Rai2

Racconti di vita nell’intervista di Pierluigi Diaco

Sarà Sandra Milo l’ospite di Pierluigi Diaco per la nuova puntata di “Ti sento” in onda martedì 19 ottobre alle 23.30 su Rai2. L’attrice ripercorrerà episodi della sua vita mai raccontati prima, svelando aspetti della sua personalità e del suo vissuto che non tutti conoscono, in un viaggio fatto anche di suoni da ascoltare e che evocheranno storie, personaggi, voci, figure, ricordi ed emozioni. Sentimenti che verranno interpretati anche dai disegni in studio di Andrea Camerini. Pierluigi Diaco le dedicherà anche una canzone speciale: “Il regalo più grande” di Tiziano Ferro.

Infine Sandra Milo si sottoporrà ad un semplice ma significativo esercizio: su un foglio di carta potrà scrivere una frase, una dedica, una poesia, un messaggio, un verso, un appello, una semplice parola che per lei abbia un significato importante e attuale.

Redazione