CS_Giallini e Panariello presentano “Lui è peggio di me”

Ultimo appuntamento con il “sit show” di Rai3

Marco Giallini e Giorgio Panariello. Due grandi professionisti e un’amicizia nata per caso, due artisti apparentemente molto diversi, che condivideranno nuovamente il palco in un clima da vero e proprio “sit show”: monologhi, interviste, canzoni e gag. Giovedì 21 ottobre alle 21.20 su Rai 3, ultimo appuntamento con la seconda edizione di “Lui è peggio di me”, con Giallini, Panariello e tanti amici e colleghi provenienti dal mondo dello spettacolo e non solo e la partecipazione fissa di Max Angioni e Anna Ferzetti. Saranno ospiti della puntata: Fiorella Mannoia, Francesca Reggiani, Massimiliano Bruno, Simona Molinari, il cantautore Umberto Maria Giardini (Moltheni) e la coppia di attori comici, Maria Di Biase e Corrado Nuzzo. “Lui è peggio di me” è una produzione Rai3 e Friends&Partners con la regia di Flavia Unfer.

