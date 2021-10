CS_Lucca Comics & Games: Caterina Rocchi di Lucca Manga School e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari alla Japan Town il 30 ottobre alle 12￼

Foto in alta qualità disponibili, mandare una mail a nina@astarteagency.it

Caterina Rocchi di Lucca Manga School e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari si raccontano alla Japan Town il 30 ottobre alle 12, per Lucca Comics & Games: un’occasione unica in cui due arti diverse ma unite da una forte passione, si incontrano e si raccontano con alcuni dei loro importanti esponenti.



Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo speso qualche minuto leggendo un manga, o perdendoci nelle puntate della sua versione televisiva. Oggi, anche in Italia si studia in modo approfondito e rigorosamente nipponico la magica tecnica di disegno del Manga, appresa in Giappone e trasportata in Italia nella sua versione originaria dalla giovanissima Caterina Rocchi (aka Pane e Manga) che, a soli 28 anni (e da quando ne ha 17), gestisce una scuola di sua fondazione con ben 16 docenti e forma non solo studenti di ogni età, ma anche i futuri insegnanti.



“Sono partita con l’idea di creare una mia serie manga e ho scoperto strade inaspettate che mi hanno mostrato la mia vera missione. Aiutare gli altri a realizzare i loro sogni mi è sembrato più importante di pubblicare una mia storia, e so di aver fatto la scelta giusta quando ho deciso di dedicarmi completamente alla mia scuola.” (Caterina)



Se Caterina è a capo di una delle realtà di riferimento per la cultura Manga in Italia, Riccardo Zanotti è il leader, l’autore e il compositore di Pinguini Tattici Nucleari, uno dei progetti rivelazione degli ultimi anni e podio di Sanremo 2020 che ha collezionato, con l’ultimo album Fuori Dall’Hype e l’EP Ahia!, un incredibile numero di Tripli e Doppi Dischi di Platino e moltissimi Platino e Oro. E tutti, almeno una volta nella vita, si sono persi in una delle loro incredibili hit.



Lucca Comics & Game: Japan Town 30 ottobre, ore 12, Sala incontri (primo piano), area Japan (Lucca Polo Fiere) con Caterina Rocchi e Riccardo Zanotti.



Caterina Rocchi (aka Pane e Manga) sarà presente con il suo stand e lo staff di Lucca Manga School ogni giorno alle 16 presso l’area Japan con workshop aperti a tutti.