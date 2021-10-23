CS_Nuovo appuntamento con lo show del sabato sera “Tu si que vales”


SABATO 23 OTTOBRE
ORE 21.30 CIRCA SU CANALE 5
NUOVO APPUNTAMENTO CON LO SHOW DEL SABATO SERA
TU SI QUE VALES

A GIUDICARE LE PERFORMANCE
DI ARTISTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
DELLE PIU’ SVARIATE DISCIPLINE
GLI INSOSTITUIBILI FAB 5
GERRY SCOTTI,MARIA DE FILIPPI,
TEO MAMMUCARIRUDY ZERBI
CON SABRINA FERILLIA CAPO DELLA GIURIA POPOLARE

CONDUCONO BELEN RODRIGUEZ,
MARTIN CASTROGIOVANNI E ALESSIO SAKARA
CHE INTRODUCONO I PERFORMER SUL PALCO
AFFIANCATI DA
GIULIA STABILE

PRODUCE FASCINO P.G.T. PER MEDIASET

FIRMANO LA REGIA:
MASSIMILIANO PAPIPAOLO CARCANO
ANDREA VICARIO

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