CS_Nuovo appuntamento con lo show del sabato sera “Tu si que vales”

SABATO 23 OTTOBRE
ORE 21.30 CIRCA SU CANALE 5
NUOVO APPUNTAMENTO CON LO SHOW DEL SABATO SERA
“TU SI QUE VALES”
A GIUDICARE LE PERFORMANCE
DI ARTISTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
DELLE PIU’ SVARIATE DISCIPLINE
GLI INSOSTITUIBILI FAB 5
GERRY SCOTTI,MARIA DE FILIPPI,
TEO MAMMUCARIE RUDY ZERBI
CON SABRINA FERILLIA CAPO DELLA GIURIA POPOLARE
CONDUCONO BELEN RODRIGUEZ,
MARTIN CASTROGIOVANNI E ALESSIO SAKARA
CHE INTRODUCONO I PERFORMER SUL PALCO
AFFIANCATI DA
GIULIA STABILE
PRODUCE FASCINO P.G.T. PER MEDIASET
FIRMANO LA REGIA:
MASSIMILIANO PAPI, PAOLO CARCANO
E ANDREA VICARIO