MUSICA NOTIZIE

HU: da venerdì 22 ottobre il nuovo singolo “MILLE MILA”, è disponibile in streaming e in digitale. L’artista è nel Radar di Spotify tra i talenti più promettenti dell’anno. La traccia è disponibile in streaming e in digitale al seguente link: https://wmi.lnk.to/Millemila

CLAUDIO BAGLIONI torna dal vivo con “DODICI NOTE SOLO”, 50 date nei teatri lirici e di tradizione più prestigiosi d’Italia, al via il 24 gennaio 2022 dal Teatro dell’Opera di Roma. I biglietti saranno disponibili secondo le modalità e tempistiche elencate sul sito www.friendsandpartners.it – Per tutte le info sulle date spettacolo e circuiti di vendita: servizioclienti@friendsandpartners.it

CAETANO VELOSO: è uscito in digitale “MEU COCO”, il nuovo album di inediti del cantante e compositore brasiliano. Il disco arriva a 9 anni di distanza dall’ultimo album di inediti “Abraçaço”. Contiene il singolo “Anjos Tronchos”. L’album è stato anticipato dal singolo “Anjos Tronchos”, già disponibile in digitale (https://anjostronchos.lnk.to/CaetanoVeloso), che riflette sull’attuale utilizzo della tecnologia e di internet. Caetano Veloso è l’artista brasiliano che ha vinto più premi ai Latin Grammy – un totale di tredici trofei – oltre ad essere stato premiato dall’Accademia come “Person of the Year” nel 2012. Con più di cinquanta album all’attivo e collaborazioni nelle colonne sonore di film come “Hable con Ella” di Pedro Almodovar e “Frida” di Julie Taymor.

ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI: da venerdì 22 ottobre in radio “FOLLOW YOU FOLLOW ME”, nuovo singolo che anticipa l’album “DISCOVER” in uscita il 19 novembre e già disponibile in pre-order https://pld.lnk.to/Discover). Primo progetto di COVER della carriera di SUGARcon la partecipazione di BONO, ELISA, MAHMOOD e un inedito duetto virtuale insieme a FABRIZIO DE ANDRÉ

ALESSANDRA AMOROSO da venerdì 22 ottobre, “TUTTO ACCADE” IL NUOVO ALBUM DISPONIBILE OVUNQUE https://epic.lnk.to/TuttoAccade, un racconto diretto e sincero di vita, grandi cambiamenti, scelte e nuove prospettive racchiusi in 14 brani. Il 13 luglio 2022 per la prima volta allo Stadio G. Meazza di Milano con “TUTTO ACCADE a San Siro”. I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita su TicketOne, su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).

MARCO MASINI: dopo il grande successo dell’evento all’ARENA DI VERONA per festeggiare i 30 anni di carriera, al via il 16 novembre il TOUR nei principali TEATRI! Già SOLD OUT la prima data a MILANO, le prime due date a FIRENZE e le date a ROMA e TORINO!

La data del 12 novembre 2021 al Teatro Mancinelli di Orvieto è stata annullata. Sarà possibile richiedere il rimborso entro e non oltre il 29 novembre 2021 al circuito di vendita da cui è stato acquistato il proprio biglietto (TicketOne).

I biglietti sono disponibili in prevendita su bit.ly/30thAnniversaryTickets.

Per informazioni: www.ticketone.it, www.friendsandpartners.it e www.concerto.net

GIANNA NANNINI: il tour previsto in Italia nel 2021 è stato riprogrammato nei teatri a partire da marzo 2022. L’artista tornerà sul palco con il pianoforte e il sound design del musicista tedesco Christian Lhor. Per partecipare agli spettacoli nei teatri tutti i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per il tour nei palasport dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina https://www.clappit.com/gianna-nannini-2022/ a partire dal 4 novembre 2021 alle ore 11.00. Ulteriori informazioni assistenza@friendsandpartners.it Saranno disponibili ulteriori biglietti per gli spettacoli nei teatri sempre a partire dal 4 novembre alle ore 16.00

I biglietti per le nuove date saranno disponibili dal 25/10/2021 alle ore 16.00. Nei prossimi giorni verranno annunciate nuove date. Il concerto-evento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze si terrà il 28 maggio 2022. Sono stati riprogrammati al 2022 anche il tour europeo e le date nei principali festival internazionali.

ADELE: il nuovo emozionante singolo “EASY ON ME” debutta al PRIMO POSTO della CLASSIFICA FIMI/GfK TOP OF THE MUSIC dei singoli più venduti della settimana ed entra direttamente nella TOP 15 dell’Airplay radiofonico italiano!

IL BRANO ANTICIPA IL NUOVO ALBUM DI INEDITI “30” IN USCITA IL 19 NOVEMBRE IN VERSIONE CD, DOPPIO VINILE E DIGITALE disponibile in pre-order https://easyonme.lnk.to/Adele

Redazione