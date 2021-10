CS_EMELI SANDÉ – “Look what you’ve done” segna la rinascita della cantautrice britannica

Oggi, la cantautrice britannica di fama internazionale Emeli Sandé condivide l’inedito “Look What You’ve Done“, tramite Chrysalis Records.

La traccia, prodotta interamente dalla stessa Emeli, è il secondo assaggio del nuovo capitolo musicale della sua carriera: un’era che descrive come una “rinascita” in cui si libera dalle aspettative degli altri esprimendo, in nuove forme, suoni e maniere, le sue indiscutibili doti di songwriter, produttore e cantante.



“‘Look what you’ve done’ marks a big milestone for me. It’s my first release that I have produced and it feels so good to have my full creative fingerprint on it.” afferma Emeli, “I first wrote this song in Switzerland, sat at my piano staring out at a gorgeous lake surrounded by beautiful snow tipped mountains. The song is about the complete surrender we experience when falling in love and explores the euphoria which accompanies that loss of control in both mind and body.

I hope it makes people fall in love, dream and of course dance!”.



“Look What You’ve Done” fa seguito al precedente singolo “Family“, il primo trionfante assaggio degli ultimi due anni di nuova musica di Emeli, che lei descrive come “a new beginning on many levels for me. It’s an ode to resilience, rebirth, and renewal”, così come le recenti collaborazioni con colossi britannici del rap e del grime, tra cui Bugzy Malone in “Welcome to the Hood” e Ghett’ in “Sonya“, contenuto nel suo album Conflict of Interest, nominato al Premio Mercury.

Nella sua carriera però Emeli ha anche collaborato con tanti altri artisti tra cui Kendrick Lamar, Giggs, Loski, Wretch 32, Wiley, Jools Holland, Nile Rodgers, solo per citarne alcuni.



Il suo album di debutto Our Version of Events, che ha venduto oltre 5,4 milioni di copie fino ad oggi, è stato l’album più venduto nel Regno Unito del 2012 e del 2013, ed è stato certificato disco di platino otto volte nel Regno Unito e in Irlanda.

Successivamente Emeli ha pubblicato l’acclamato Long Live The Angels nel 2016, l’EP Kingdom Coming nel 2017 e Real Life nel 2019.

Con 19 milioni di singoli venduti, inclusi 3 singoli al numero 1 del Regno Unito, 6 milioni di album e quattro BRIT AWARDS (incluso Best Female due volte), Emeli ha ricevuto un MBE per i servizi alla musica nel 2018 e nel luglio 2019 è diventata rettore dell’Università di Sunderland.