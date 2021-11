CS_Indimenticabile Gigi

L’omaggio Rai a Proietti, a un anno dalla scomparsa

Un anno senza Gigi Proietti. Per ricordare il gigante del palcoscenico, del piccolo e del grande schermo, maestro di ironia ed ecletticità, il 2 novembre – giorno del compleanno e primo anniversario della scomparsa – Rai ridisegna i palinsesti con alcuni dei suoi più celebri film, le fiction, i programmi televisivi di maggior successo che lo hanno visto protagonista. Si va dalla pellicola cult “Febbre da cavallo” su Rai Movie, al leggendario show teatrale “A me gli occhi, please” su Rai5, a tutte le stagioni del “Maresciallo Rocca” riproposte su Rai Premium, fino ad arrivare ai titoli disponibili su Rai Play. Un omaggio che il 2 novembre attraverserà tutte le Reti Tv, Radio Rai, le testate giornalistiche.

Su Rai1 si partirà alle 7.10 con “Uno Mattina”, per proseguire alle 11.55 con “È sempre mezzogiorno”. Alle 14 sarà “Oggi è un altro giorno” a ricordare Proietti, mentre alla 23.45 il testimone passerà a Bruno Vespa e a “Porta a Porta”. Su Rai2 alle 11.10 “I Fatti Vostri” e alle 15.15 “Detto Fatto” proporranno un ritratto del fuoriclasse romano. Su Rai Movie alle 19.15 sarà protagonista il film “La Tosca”, con Proietti al fianco di Monica Vitti e Vittorio Gassman, mentre in prima serata, alle 21.10, l’inossidabile “Febbre da cavallo”, firmato da Steno. Il 2 novembre alle 22.45 Rai Premium proporrà “Varietà Techetechete – Grazie Gigi”, con alcuni degli sketch più famosi e divertenti, mentre sono dall’8 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 13.45, sono in programmazione le 5 stagioni del “Maresciallo Rocca” e le 2 puntate de “Il Maresciallo Rocca e l’Amico d’Infanzia”.

Alle 15.50 su Rai5 Rai Cultura proporrà una il leggendario show teatrale “A me gli occhi, please”, registrato al Teatro Tenda di Roma e andato in onda nel 1976. Omaggio a Proietti anche su Rai Storia, a partire da “Il giorno e la storia”, a mezzanotte, mentre alle 12 sarà la volta di “Attore Amore Mio” del 1982, in cui con gli allievi del suo laboratorio teatrale Proietti mette in scena la sua arte e recitativa, diretto da Antonello Falqui. Alle 13, invece, uno “Ieri e oggi” del 1980 con l’intervista di Luciano Salce a Marina Malfatti e Gigi Proietti.

Nel giorno dell’anniversario tutte le testate giornalistiche dedicheranno ampi spazi e servizi alla commemorazione del grande attore e regista nelle varie edizioni nazionali e regionali e nei Giornali Radio. Su Rai Radio3 il ricordo sarà quello di “Hollywood Party” che il 2 novembre dedicherà una puntata speciale a Gigi Proietti in diretta a partire dalle 19.

RadioTechetè ricorderà Gigi Proietti proponendo un montaggio di alcuni programmi radiofonici come “L’eroe sul sofà” di Rita Cirio in cui Proietti interpretava Superman e un’intervista a Gigi Proietti contenuta nello Speciale Shakespeare di RadioTechetè, a cura di Silvana Matarazzo. Per la ricorrenza RaiPlay predisporrà una fascia dedicata in Home Page, con titoli da “Una pallottola nel cuore” a “L’ultimo Papa Re”; da “Italian Restaurant” a “Il signore della truffa”. Per il teatro, invece, ci sarà “Gigi Proietti in Edmund Kean” e i programmi d’archivio “Fatti e fattacci”; “Attore amore mio”; “Sabato sera dalle nove alle dieci” e “Il Circolo Pickwick”.

Sul Portale di Rai Cultura, infine, lo “Speciale Gigi Proietti”: un omaggio alla sua straordinaria carriera.

