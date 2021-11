CS_KYLIE MINOGUE: domani esce “DISCO: GUEST LIST EDITION”, una riedizione dell’album “DISCO” con remix e collaborazioni insieme a GLORIA GAYNOR, JESSIE WARE, DUA LIPA e YEARS&YEARS!￼

KYLIE MINOGUE

DOMANI ESCE

“DISCO: GUEST LIST EDITION”

Una riedizione dell’album “DISCO” con remix e collaborazioni inedite

insieme alla leggendaria GLORIA GAYNOR e la sensazionale JESSIE WARE

IN RADIO IL SINGOLO

“A SECOND TO MIDNIGHT”

INSIEME A YEARS & YEARS

Disponibile in digitale il brano “KISS OF LIFE” con Jessie Ware

Online anche il video ufficiale

Domani, venerdì 12 novembre, esce in formato doppio CD, triplo vinile e in digitale “DISCO: Guest List Edition” (BMG), il nuovo album dell’icona pop KYLIE MINOGUE,riedizione del precedete progetto “DISCO”, pubblicato nel 2020, con cui Kyle ha raggiunto il #1 nella classifica UK divenendo così la prima artista donna ad avere per cinque decenni consecutivi un album al #1 della classifica.

“DISCO: Guest List Edition” contiene un’incredibile varietà di nuovi remix dei brani di “DISCO” e importanti collaborazioni inedite! Anticipato dai nuovi brani “A second to midnight”,co-scritto e registrato insieme all’incredibile YEARS & YEARS e attualmente in rotazione radiofonica, e “Kiss of Life” con la sensazionale Jessie Ware, KYLIE per questo nuovo progetto ha coinvolto anche la leggenda della disco music Gloria Gaynor in “Can’t Stop Writing Songs About You” e ha inserito la collaborazione dello scorso anno insieme a Dua Lipa sulle note di “Real Groove (Studio 2054 Remix)”.

È online il video ufficiale di “A second to midnight”,girato dalla regista e collaboratrice di lunga data di Kylie, Sophie Muller, nella storica Collins’ Music Hall di Londra. Sempre girato da Sophie Miller, a questo link è visibile anche il video di “Kiss of Life”, girato nell’iconico ristorante “Ave Mario” di Londra con la partecipazione di accattivanti personaggi della Theo Adams Company. Un video pieno di glamour che trasporta immediatamente lo spettatore in una telenovela anni 80 ispirata a Pedro Almodóvar. “Kiss of Life” è stato scritto da Kylie e Jessie Ware, insieme a James Ford, Danny Parker e Shungudzo.

“DISCO: Guest List Edition” sarà disponibile in diversi formati: DOPPIO CD, TRIPLO VINILE e DIGITALE.

I fan hanno la possibilità di acquistare il formato “Disco: Guest List Edition (Deluxe Limited)”, composto da 3CD, 1DVD e 1 BLU-RAY e potranno rivivere per la prima volta in assoluto l’incredibile performance in streaming “Infinite Disco”, realizzata lo scorso anno, che include i successi più amati di Kylie tra cui “In Your Eyes”, “Light Years”, “Slow” (un mash up dell’iconica “Love To Love You Baby” di Donna Summer) e ‘Say Something’ interpretata con House Gospel Choir. La versione Deluxe Limited contiene anche le 16 canzoni di “DISCO” (Deluxe) e tutti i brani di “DISCO: Guest List Edition”.

Di seguito le tracklist dei diversi formati di “DISCO: Guest List Edition”:

DISCO: Guest List Edition 2CD

CD1: Tutte le canzoni di “DISCO” (12 brani)

CD2:

1. Till You Love Somebody

2. Fine Wine

3. Hey Lonely

4. Spotlight

5. A Second To Midnight – Kylie e Years&Years

6. Kiss Of Life – Kylie e Jessie Ware

7. Can’t Stop Writing Songs About You – Kylie e Gloria Gaynor

8. Real Groove – Kylie e Dua Lipa (Studio 2054 Remix)

9. Say Something (Basement Jaxx Remix)

10. Say Something (F9 Club Remix)

11. Say Something (Syn Cole Extended Mix)

12. Magic (Purple Disco Machine Extended Mix)

13. Real Groove – Kylie e Dua Lipa (Studio 2054 Initial Talk Remix)

14. Dance Floor Darling (Linslee’s Electric Slide Remix)

DISCO: Guest List Edition (Deluxe Limited) (3CD, 1 DVD, 1 Bluray)

CD1: Tutte le canzoni di “DISCO Deluxe” (16 brani)

CD2:

1. A Second To Midnight – Kylie e Years&Years

2. Kiss Of Life – Kylie e Jessie Ware

3. Can’t Stop Writing Songs About You – Kylie e Gloria Gaynor

4. Real Groove – Kylie e Dua Lipa (Studio 2054 Remix)

5. Say Something (Basement Jaxx Remix)

6. Say Something (F9 Club Remix)

7. Say Something (Syn Cole Extended Mix)

8. Magic (Purple Disco Machine Extended Mix)

9. Real Groove – Kylie e Dua Lipa (Studio 2054 Initial Talk Remix)

10. Dance Floor Darling (Linslee’s Electric Slide Remix)

CD3:

1. Magic (Intro) (da “Infinite Disco” Livestream)

2. Come into My World (Interlude) (da “Infinite Disco” Livestream)

3. I Love It (da “Infinite Disco” Livestream)

4. In Your Eyes (da “Infinite Disco” Livestream)

5. Light Years (da “Infinite Disco” Livestream)

6. Supernova (da “Infinite Disco” Livestream)

7. Light Years (Reprise) (da “Infinite Disco” Livestream)

8. I Should Be So Lucky (Interlude) (da “Infinite Disco” Livestream)

9. Dance Floor Darling (da “Infinite Disco” Livestream)

10. All the Lovers (with House Gospel Choir) (da “Infinite Disco” Livestream)

11. Say Something (with House Gospel Choir) (da “Infinite Disco” Livestream)

12. Real Groove (da “Infinite Disco” Livestream)

13. Slow / Love to Love You Baby (da “Infinite Disco” Livestream)

14. Monday Blues (da “Infinite Disco” Livestream)

15. Where Does the DJ Go? (da “Infinite Disco” Livestream)

16. Love at First Sight (da “Infinite Disco” Livestream)

17. Last Chance (da “Infinite Disco” Livestream)

18. Magic (da “Infinite Disco” Livestream)

CD4: DVD “Infinite Disco”

CD5: BLU-RAY “Infinite Disco”

DISCO: Guest List Edition 3LP

LP1: Tutte le canzoni di “DISCO” (12 brani)

LP2:

1. Till You Love Somebody

2. Fine Wine

3. Hey Lonely

4. Spotlight

5. A Second To Midnight – Kylie e Years & Years

6. Kiss Of Life – Kylie e Jessie Ware

7. Can’t Stop Writing Songs About You – Kylie e Gloria Gaynor

8. Real Groove – Kylie e Dua Lipa (Studio 2054 Remix)

LP3:

1. Say Something (Basement Jaxx Remix)

2. Say Something (F9 Club Remix)

3. Say Something (Syn Cole Extended Mix)

4. Magic (Purple Disco Machine Extended Mix)

5. Real Groove – Kylie e Dua Lipa (Studio 2054 Initial Talk Remix)

6. Dance Floor Darling (Linslee’s Electric Slide Remix)

