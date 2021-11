CS_AKA 7EVEN VINCE IL BEST ITALIAN ACT AGLI MTV EMAs 2021!￼

UN ALTRO GRANDISSIMO TRAGUARDO

PER UNO DEGLI ARTISTI RIVELAZIONE DELL’ANNO

AKA 7EVEN

VINCE IL BEST ITALIAN ACT AGLI

MTV EMAs 2021

Un altro grandissimo traguardo per Aka 7even, che si è aggiudicato la grande vittoria del Best Italian Act agli MTV EMAs 2021, la cui 28esima edizione si è tenuta domenica 14 novembre a Budapest!

Tra gli artisti rivelazione dell’anno, Aka 7even conferma con questo riconoscimento di essere uno dei talenti più promettenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano.

“La notizia della vittoria come Best Italian Act agli MTV EMAs – commenta Aka 7even – è stata forse la più bella che potessi ricevere in questo momento: ricevere questo premio in uno dei più grandi eventi della musica internazionale per me significa molto. È un traguardo importante che abbraccio con emozione ed entusiasmo: spero di portare la mia musica sempre più lontano, grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto fino a farmi arrivare fin qui e ai quali dedico questa vittoria.”

Dopo aver collezionato diverse certificazioni, tra cui il disco di platino per l’album d’esordio “Aka 7even” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), molti sold-out nei live tenutisi quest’estate in tutta Italia, aver annunciato l’uscita del suo primo libro “7 vite”, in arrivo il 23 novembre ed edito da Mondadori, è disponibile online – al link https://aka7even.lnk.to/6PM – l’ultimo singolo di Aka 7even, “6 PM”. Brano che porta con sé la nostalgia di un amore finito, durato forse troppo poco, “6 PM” trova la sua espressione in immagini nel relativo videoclip – visibile al link https://youtu.be/RQS7JwfLROU – che, prodotto da Think Cattleya e diretto da Luther Blissett, vanta la partecipazione di Cecilia Cantarano, cantante e content creator tra le più apprezzate in Italia.

Nome d’arte di Luca Marzano, Aka 7even nasce a Vico Equense (NA) il 23 Ottobre 2000. Si appassiona alla musica da giovanissimo, passione che diventa rifugio e scudo per ogni momento della sua vita. Entrato nel roster di Cosmophonix Production, nel 2018 partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia, conquistando pubblico e critica grazie ad una vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop e cantautorato. A febbraio 2021, “Mi Manchi”, prodotto da Cosmophonix, esordisce al primo posto della classifica italiana Itunes. Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si è contraddistinto nella ventesima edizione di Amici per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista. All’interno della scuola ha scritto “Mi Manchi”, certificato doppio disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Il brano ha esordito al primo posto della classifica italiana Itunes e ha raggiunto anche la Top 5 della Classifica dei Singoli Fimi, è stato inoltre l’unico brano della ventesima edizione del talent show a entrare nella Viral50 global di Spotify. Dopo Irama, Aka 7even è inoltre il primo artista di Amici a posizionarsi alla #1 della Top 50 Italia Spotify. Sempre durante il programma, oltre a “Mi Manchi”, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca” che hanno collezionato a oggi oltre 200 milioni di streaming in totale, di cui 43 milioni di views. Il suo disco d’esordio “AKA 7EVEN” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è già certificato disco di platino, assieme al singolo “Loca”, che ha ottenuto invece il triplo disco di platino (dati diffusi da Fimi/GFK). Durante l’estate è uscito “AKA 7EVEN SUMMER EDITION” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), arricchito dai remix di “Black”, “Blue” e “Luna”. Il singolo “Loca” è stato pubblicato anche in una nuova versione in spagnolo in collaborazione con l’artista Robledo. Nel settembre 2021 è a Venezia per la colonna sonora de La Regina di Cuori, il progetto transmediale di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano Caccamo e Giuseppe Battiston. Ha appena annunciato l’uscita del suo primo libro, “7 vite”, edito da Mondadori, prevista per il 23 novembre. Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano.

Redazione