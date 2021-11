CS_Canale 5 regala al suo pubblico la prima visione in chiaro di “Joker”

Martedì 16 novembre, Canale 5 regala un prime-time deluxe al suo pubblico: la prima visione in chiaro di «Joker», film che vede Joaquin Phoenix interpretare – in stato di grazia – il protagonista, affiancato da Robert De Niro.



La pellicola si è aggiudicata il Leone d’Oro a Venezia; ha vinto due Golden Globe a Los Angeles; ha ottenuto due BAFTA a Londra; ha conquistato due Oscar, su ben 11 candidature, a Hollywood.

Quest’ultimi, un record per l’edizione 2020, la 92esima: «Joker» è stato il primo film basato su un personaggio DC Comics a concorrere nella categoria del miglior film, e il secondo tra quelli in nomination basati su personaggi appartenenti al mondo dei fumetti.



Positive, le recensioni. In molti casi, entusiastiche. Le critiche sono state riservate al messaggio di violenza e alla morale di fondo.

Michael Moore è intervenuto sulla questione affermando: «sì, c’è un pagliaccio disturbato in quello specchio, ma non è solo – siamo lì accanto a lui».

Maurizio Porro, sul Corriere della Sera ha scritto che il film è «un miracolo, perché riesce a mescolare in modo sorprendente il fumetto di Batman, con una storia di degrado che ci riguarda da vicino».



Diretta da Todd Phillips (Una notte da leoni), prodotta da Bradley Cooper, l’opera ha incassato 1.074 miliardi di dollari.

Redazione