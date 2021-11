MUSICA NOTIZIE

ZUCCHERO “SUGAR“ FORNACIARI: venerdì 19 novembre esce il suo nuovo album “DISCOVER”, primo progetto di cover della sua carriera! Con la partecipazione di BONO, ELISA, MAHMOOD e un inedito duetto virtuale con FABRIZIO DE ANDRÉ – IN RADIO IL SINGOLO “FOLLOW YOU FOLLOW ME” –Online il video del brano: https://youtu.be/kipwnQl6_JM

MARCO MASINI: dopo il grande successo dell’evento all’ARENA DI VERONA per festeggiare i 30 anni di carriera, da oggi al via il TOUR nei principali TEATRI! Già SOLD OUT la data di GENOVA, la prima data a MILANO, le prime due date a FIRENZE e le date a ROMA e TORINO! La data del 12 novembre 2021 al Teatro Mancinelli di Orvieto è stata annullata. Sarà possibile richiedere il rimborso entro e non oltre il 29 novembre 2021 al circuito di vendita da cui è stato acquistato il proprio biglietto (TicketOne).I biglietti sono disponibili in prevendita su bit.ly/30thAnniversaryTickets. informazioni su: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it

ARISA: “Ero Romantica” è il nuovo album, in uscita venerdì 26 novembre. Svelata la cover e la tracklist – Dal 15 novembre è attivo il pre-order al link: https://arisa.bfan.link/ero-romantica Questa la tracklist: “Ero Romantica” “Psycho” “Agua de Coco” “Altalene” “Maddalena” “Licantropo” “Cuore” La casa dell’amore possibile” “Ortica” “Potevi fare di più” “L’Arca di Noè”.

CICCO SANCHEZ e CASADILEGO: fuori venerdì 19 novembre il nuovo singolo “ora o mai più”. Il brano, nato dalla collaborazione inedita tra i due artisti, è disponibile in pre-save, pre-add e pre-order al link: https://ciccosanchez.lnk.to/ora_o_mai_piu

GAZZELLE “FOTTUTA CANZONE” (Maciste Dischi/Artist First) è Il brano – disponibile dal 12 di novembre i in streaming e digitale al link https://gazzelle.lnk.to/Fottutacanzone – che anticipa il repack di “OK”, ultimo disco dell’artista, in uscita prossimamente!

DAVE GAHAN & SOULSAVERS: il 12 novembre è uscito il nuovo album “Imposter”, un viaggio musicale fra 12 personali reinterpretazioni di brani che attraversano generi e momenti diversi. Gahan ha scelto accuratamente i 12 brani che compongono la tracklist dell’album, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio musicale che attraversa generi e momenti diversi, includendo, tra gli altri, brani di Neil Young, Bob Dylan, PJ Harvey, Charlie Chaplin, Cat Power e Mark Lanegan. È possibile ascoltare l’album qui https://smi.lnk.to/Imposter.

Redazione