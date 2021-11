CS_Torna in prima serata la grande comicità di Zelig. Alla conduzione Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Da giovedì 18 novembre in prima serata su Canale 5 torna “Zelig” con Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e i più grandi nomi della risata italiana. Bisio e Incontrada saranno al timone della trasmissione, a distanza di anni dal loro felicissimo debutto. L’alchimia che li lega è indissolubile e sarà uno dei valori aggiunti per lo spettacolo.



Il programma torna in tv – dopo aver fatto registrare il tutto esaurito al TAM Teatro degli Arcimboldi – per regalare ai telespettatori momenti esilaranti e di leggerezza. Inoltre, l’occasione celebra il sodalizio cresciuto negli anni tra Mediaset e Zelig che festeggia così i 25 anni in tv – la prima puntata andò in onda nel 1996 su Italia 1 – e i 35 anni di attività.

Condividi su: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati