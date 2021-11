CS_FOO FIGHTERS: è uscito il video del nuovo singolo “LOVE DIES YOUNG”, scritto e diretto da DAVE GROHL￼

FOO FIGHTERS

È USCITO IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO

“LOVE DIES YOUNG”

SCRITTO E DIRETTO DA DAVE GROHL

UNICA DATA ITALIANA

12 GIUGNO 2022 @ I-DAYS (Ippodromo Milano Trenno) – MILANO

È uscito il video di “LOVE DIES YOUNG” , il nuovo singolo dei FOO FIGHTERS estratto dall’ultimo album “Medicine at Midnight” (Roswell Records/RCA Records/Sony Music): https://youtu.be/eT_FJHM-Qhs.

Il video, scritto e diretto da Dave Grohl, vede la partecipazione dell’attore americano Jason Sudeikis nei panni di Ted Lasso, l’allenatore di football protagonista dell’omonima serie tv.

Definito da Rolling Stone come un’ode gioiosa di fine LP, “Love Dies Young” è la traccia di chiusura di “Medicine At Midnight” ( http://foofighters.co/MAM ), il decimo disco della rockband che quest’anno ha festeggiato 25 anni di carriera, costellata da dozzine di Grammy, premi e riconoscimenti, tra cui l’inserimento nella prestigiosa istituzione della Rock & Roll Hall of Fame.

Questa la tracklist di “Medicine At Midnight”, prodotto da Greg Kurstin e dai Foo Fighters, registrato da Darrell Thorp e mixato da Mark “Spike” Stent:

Making a Fire Shame Shame Cloudspotter Waiting on a War Medicine at Midnight No Son of Mine Holding Poison Chasing Birds Love Dies Young

Domenica 12 giugno 2022 i Foo Fighters si esibiranno live a Milano in occasione degli I-DAYS (Ippodromo Milano Trenno) per l’unica data Italiana ad ora confermata.

Redazione