CS_”Tale e Quale – Il Torneo” puntata speciale

Sul palco i migliori protagonisti della decima e undicesima edizione del programma

Si chiama “Tale e Quale – Il Torneo” l’ultimo appuntamento dell’anno con il varietà condotto da Carlo Conti. Una puntata unica – in onda venerdì 19 novembre dalle ore 21.25 su Rai1, in diretta dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma – durante la quale i migliori protagonisti dell’undicesima edizione (terminata il 5 novembre con la proclamazione del ‘Campione di Tale e Quale Show 11’) Francesca Alotta, Stefania Orlando, Deborah Johnson, Gemelli di Guidonia, Dennis Fantina, Pierpaolo Pretelli, Ciro Priello sfideranno i migliori della decima (2020): Barbara Cola, Carolina Rey, Pago, Virginio. In palio ci sarà il titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2021’. Una sorta di Champions League del programma che anche quest’anno si è confermato leader degli ascolti del venerdì sera con interazioni social notevoli. In due ore e mezzo di spettacolo tutti, attraverso incredibili trasformazioni, dovranno dare il meglio di sé per aggiudicarsi il torneo. Sarà speciale anche la Giuria: all’ormai leggendario trio composto da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio si aggiungerà, in via del tutto eccezionale, Antonella Clerici e un quarto giudice a sorpresa. Gli artisti, oltre alla Giuria, dovranno convincere anche i propri compagni d’avventura, visto che ognuno di loro avrà la possibilità di arricchire la classifica dando la propria preferenza al collega più apprezzato. Anche il pubblico a casa avrà voce in capitolo, potendo esprimere la propria preferenza tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. I protagonisti, come di consueto, saranno seguiti dai tutor che sono i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre naturalmente alla “actor coach” Emanuela Aureli. Gli artisti, come sempre, canteranno esclusivamente dal vivo accompagnati dalle basi e dagli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. È diventato oramai fisso l’appuntamento con gli “imitatori del web”, che avranno spazio anche in questa occasione, grazie alla messa in onda dei video amatoriali che arrivano in redazione. Proprio gli “imitatori del web” saranno prossimamente protagonisti di ‘Tali e Quali’. Ci sono ancora un paio di giorni di tempo per inviare la propria candidatura al sito ufficiale http://www.taleequaleshow.rai.it. “Tale e Quale Show” è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow. Prodotto da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy , “Tale e Quale Show” è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Stefania De Finis, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico e Walter Santillo. Le coreografie sono di Fabrizio Mainini, la scenografia di Riccardo Bocchini, i costumi di Simonetta Innocenti. Regia di Maurizio Pagnussat.

