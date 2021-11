“The Voice Senior”, il 25 novembre la conferenza stampa

Diretta streaming su questo sito

La conferenza stampa sarà disponibile in diretta streaming sul sito dell’Ufficio Stampa Rai.



Giovedì 25 novembre ore 14

Conferenza stampa

The Voice Senior

Condotto da

Antonella Clerici

Torna il fortunato programma di Rai1 dedicato a cantanti over 60 di grande talento con storie straordinarie. I quattro coach, star del panorama musicale, dovranno selezionare i talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live – una festa della musica ricca di ospiti e sorprese – in cui verrà decretato il vincitore.

Intervengono:

Stefano Coletta – Direttore Rai1

Marco Tombolini – Chief Strategy Officer Fremantle

Antonella Clerici

I giudici:

Orietta Berti

Loredana Berté

Gigi D’Alessio

Clementino

In onda su Rai1 dal 26 novembre in prima serata