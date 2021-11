CS_”Blanca” record stagionale di ascolti tv

La soddisfazione di Maria Pia Ammirati e Stefano Coletta

Con 5 milioni 672 mila telespettatori e il 26 per cento di share la fiction “Blanca” in onda su Rai1 ha raggiunto ieri sera l’ascolto più alto della stagione televisiva, se si escludono le partite della Nazionale di calcio. Un ennesimo successo del Servizio Pubblico, che la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati commenta sottolineando l’orgoglio perché “il pubblico ha amato un personaggio che riunisce in sé motivazioni fondamentali del racconto che costituisce la nostra Fabbrica delle Storie. ‘Blanca’ – prosegue Ammirati – è esemplare della positività e dell’entusiasmo con cui si può affrontare la vita rovesciando una difficoltà in una dote impareggiabile”. Rai Fiction ringrazia la squadra degli interpreti, a cominciare da Maria Chiara Giannetta, sottolineando la qualità della scrittura e la creatività della regia di Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli di un lavoro che costituisce “un altro capitolo felice – conclude Ammirati – della storica collaborazione con Lux Vide”.

Soddisfazione anche di Rai1, che con il direttore Stefano Coletta sottolinea come il “racconto valoriale” si confermi il più apprezzato dai telespettatori del Servizio Pubblico: “Blanca veicola il codice dell’inclusione riuscendo a rendere normale la vita di una donna ipovedente, che fa della sua diversità un valore aggiunto, la sua forza, la sua specialità, valorizzando il talento di attori come Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon”.

Redazione