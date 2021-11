CS_”Maurizio Costanzo Show”

Mercoledì 24 novembre in seconda serata su Canale 5 torna il “Maurizio Costanzo Show“, il talk più longevo e titolato della televisione italiana, condotto da Maurizio Costanzo, che festeggia quest’anno il suo quarantennale in tv.



Un traguardo importante quello raggiunto dalla trasmissione che ha saputo adattarsi ai tempi rimanendo così un punto di riferimento per il pubblico. Sul palco tanti ospiti pronti a mettersi in gioco e a toccare i temi più svariati: dall’attualità, alla politica, al gossip, lo sport, la salute, lo spettacolo ecc ecc… L’unione tra leggerezza e serietà di argomenti è, da sempre, una delle chiavi del successo della trasmissione che è stata, negli anni, fucina di grandi talenti: solo per fare qualche esempio Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Enrico Brignano, David Riondino e tanti altri.

Redazione