CS_”Anni 20 Notte”  per la Giornata contro la violenza sulle donne

L’approfondimento di Rai2 con Francesca Parisella , Alessandro Giuli e le inchieste firmate di Daniele Piervincenzi

Sarà una puntata speciale quella di “Anni 20 Notte”, in onda giovedì 25 novembre in seconda serata su Rai2, con uno spazio tutto dedicato alla Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tanti gli ospiti, i servizi e le testimonianze per affermare con forza, il sostegno totale a questa iniziativa. In studio tra gli altri, anche la conduttrice di Rai2, Paola Perego. A seguire tutti gli aggiornamenti sul covid: il punto su le nuove misure della campagna vaccinale e la situazione pandemica nazionale ed europea. Che tipo di Natale dobbiamo aspettarci? Quale saranno le prossime mosse del Governo? Infine, il contrappunto dedicato al misterioso accordo ribattezzato dalla stampa “Trattato del Quirinale”. Ne discuteranno gli ospiti, tra cui: Guido Crosetto, Stefano Fassina, Alessia Rotta ed il virologo Professor Fabrizio Pregliasco.

redazione