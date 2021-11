CS_Filippo Magnini, Gianna Nannini, Giorgio Pasotti, Kartell, Vito dell’Acquila, Elena Salmistraro e molti altri per Desideri all’Asta | edizione 2021￼

Speciale Desideri all’Asta

Gianna Nannini, Alessandro D’Avenia, Filippo Magnini, Scandebergs, Elena Salmistraro, Vito Dell’Aquila

e molti altri per “Desideri all’Asta”

Oggetti ed esperienze esclusive sono in asta su CharityStars per la 21^ edizione dell’iniziativa a sostegno di Associazione OBM – Ospedale dei Bambini di Milano Buzzi Onlus. Filippo Magnini, Elena Salmistraro, Piero Lissoni, Kartell, Gianna Nannini, Vasco, Jake la Furia, Pietro Castellitto, Giogio Pasotti, i fotografi Scandebergs e Vito Dell’Aquila sono i primi personaggi che troverete sulla pagina dedicata all’asta. Nei prossimi giorni si aggiungeranno altri nomi noti, tutti impegnati a sostenere il progetto “Una culla per la vita” di OBM Onlus.

L’asta sarà online dal 20 novembre al 17 dicembre 2021.