CS_GAZZELLE torna venerdì 10 dicembre con “OK UN CAZZO”, il repack del suo ultimo album, disponibile da oggi in pre-save, pre-add e pre-order!￼

GAZZELLE

TORNA VENERDÌ 10 DICEMBRE CON

“OK UN CAZZO”

IL REPACK DEL SUO ULTIMO ALBUM

DISPONIBILE DA OGGI IN PRE-SAVE, PRE-ADD E PRE-ORDER

A coronamento dei successi dell’ultimo anno, che hanno confermato GAZZELLE come uno dei protagonisti indiscussi della nuova scena musicale italiana, nonché uno dei più importanti cantautori contemporanei, l’artista torna venerdì 10 dicembre con “OK UN CAZZO” (Maciste Dischi/Artist First), il repack del suo ultimo album, “OK”.

Annunciato nelle scorse settimane sul palco di X Factor – dove ha presentato in anteprima il suo ultimo singolo, “Fottuta Canzone” – “OK UN CAZZO” è disponibile da oggi in pre-save, pre-add e pre-order nei formati CD e vinile al link https://gazzelle.lnk.to/OKUNCAZZO_Pre e nelle versioni vinile autografato e deluxe limitata, numerata, autografata (con cd, marsupio, tazza, stickers e poster) su musicfirst.it.

Questa la tracklist dell’album, che si arricchisce di 4 nuovi brani:

1. BLU

2. DESTRI

3. GBTR

4. PERÒ

5. LACRI-MA

6. OK

7. 7

8. BELVA

9. COLTELLATA feat. tha Supreme

10. SCUSA

11. UN PO’ COME NOI

12. TUTTECOSE feat. Mara Sattei

13. FOTTUTA CANZONE

14. BRUTTA NUVOLA

15. MEGLIO DI PRIMA

L’album è stato anticipato da “FOTTUTA CANZONE”, un grido spudorato che ti colpisce come un improvviso schiaffo in faccia (video – diretto da bendo – al link https://youtu.be/BWAR1LSbA7I) e dalla hit estiva “TUTTECOSE” feat. Mara Sattei, certificata disco di platino (da Fimi/GfK Italia).

“OK” – uscito a febbraio 2021 e certificato disco di platino (da Fimi/GfK Italia) – ha conquistato pubblico e critica dal primo istante, entrando direttamente al primo posto delle Classifiche Fimi Top Album e Top Vinili!

Reduce dal successo del tour estivo, Gazzelle è pronto a tornare live nei palazzetti di tutta Italia! Questi gli appuntamenti confermati, prodotti da Vivo Concerti:

15 gennaio 2022, Casalecchio di Reno – Unipol Arena

18 gennaio 2022, Firenze – Mandela Forum

21 gennaio 2022, Roma – Palazzo dello Sport

27 gennaio 2022, Napoli – PalaPartenope

29 gennaio 2022, Bari – PalaFlorio

2 febbraio 2022, Torino – Pala Alpitour

4 febbraio 2022, Assago (MI) – Mediolanum Forum

I biglietti sono disponibili su Ticket One e Viva Ticket al link: https://bit.ly/3D5Ybcf. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali

Redazione