MARCO MASINI  il suo brano “SUPERBABBO”, interpretato dalla giovane Zoe di 9 anni, vince la 64esima edizione di Zecchino d’Oro! Prosegue fino al 27 gennaio il tour nei teatri di tutta Italia.￼

“SUPERBABBO”, brano scritto da MARCO MASINI, Emiliano Cecere e Veronica Rauccio e interpretato dalla giovane Zoe Adamelli di 9 anni, ha vinto la 64esima edizione di Zecchino d’Oro, trasmessa ieri in diretta su Rai1 dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna.

«È stato molto bello – commenta Marco Masini – sono davvero felice per Emiliano Cecere e Veronica Rauccio, che hanno scritto il brano con me, sono felice per Zoe. Sono felice perché quest’esperienza mi ha regalato una dolcezza e una purezza nel fare questo lavoro che avevo un po’ perso, un po’ dimenticato. È un’emozione che mi porterò nel cuore sempre. Grazie a tutto lo Zecchino d’Oro, è stato davvero un grande onore!»

Prosegue fino al 27 gennaio il tour nei teatri di tutta Italia. Sul palco insieme a Marco Masini: Massimiliano Agati (batteria, percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica e acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, basso, direzione musicale), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte).

Di seguito le date attualmente confermate:

16 novembre 2021 – Teatro Politeama Genovese, GENOVA (recupero del 19.5 e del 18.10.2020 e del 4.5.2021) SOLD OUT

20 novembre 2021 – Teatro Politeama Greco, LECCE (recupero del 22.5 e del 13.11.2020 e del 20.5.2021)

23 novembre 2021 – Teatro Goldoni, VENEZIA (recupero del 12.5 e del 14.10.2020 e del 12.5.2021)

27 novembre 2021 – Teatro Lyrick, ASSISI (recupero del 29.4 e del 7.11.2020 e del 15.5.2021) SOLD OUT

01 dicembre 2021 – Teatro Regio, PARMA (recupero del 18.5 e del 27.10.2020 e del 27.5.2021)

04 dicembre 2021 – Teatro Dis_Play, BRESCIA (recupero del 25.4 e del 28.10.2020 e del 24.4.2021)

05 dicembre 2021 – Kaufleuten Club, ZURIGO (recupero del 14.4 e dell’8.10.2020 e del 25.4.2021)

09 dicembre 2021 – Theatre Royal De Mons, MONS (recupero del 3.4 e del 10.10.2020 e del 14.4.2021)

10 dicembre 2021 – Forum De Liege, LIEGI (recupero del 4.4 e del 9.10.2020 e del 15.4.2021)

13 dicembre 2021 – Teatro degli Arcimboldi, MILANO (recupero del 16.4 e del 24.11.2020 e dell’11.4.2021) SOLD OUT

14 dicembre 2021 – Teatro degli Arcimboldi, MILANO (recupero del 28.5 e del 25.11.2020 e del 24.5.2021)

21 dicembre 2021 – Teatro EuropAuditorium, BOLOGNA (recupero del 30.4 e del 13.10.2020 e del 19.4.2021)

22 dicembre 2021 – Teatro delle Muse, ANCONA (recupero del 18.4 e del 17.11.2020 e del 20.4.2021)

17 gennaio 2022 – Auditorium Parco della Musica, ROMA (recupero del 2.5 e del 26.9.2020 e del 30.5.2021) SOLD OUT

21 gennaio 2022 – Teatro Verdi, FIRENZE (recupero del 15.5 e del 24.9.2020 e del 7.5.2021) SOLD OUT

22 gennaio 2022 – Teatro Verdi, FIRENZE (recupero del 16.5 e del 25.9.2020 e dell’8.5.2021) SOLD OUT

23 gennaio 2022 – Teatro Verdi, FIRENZE (recupero del 24.5 e dell’8.11.2020 e del 9.5.2021)

27 gennaio 2022 – Teatro Colosseo, TORINO (recupero del 9.5 e del 2.10.2020 del 30.4.2021) SOLD OUT

I biglietti sono disponibili in prevendita su bit.ly/30thAnniversaryTickets.

Per informazioni: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it

Radio Italia è radio ufficiale del tour.