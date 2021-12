“La ricerca dona. Dona per la ricerca”: torna la maratona di Fondazione Telethon

la diretta streaming ore 10.00 Venerdì 10 dicembre ore 10



Conferenza Stampa



“La ricerca dona. Dona per la ricerca”

Al via la 32° edizione

della maratona televisiva di Fondazione Telethon sulle reti Rai



Torna la Maratona di Fondazione Telethon:

dal 12 al 19 dicembre sarà una settimana all’insegna della solidarietà con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.



Intervengono:



Marinella Soldi – Presidente Rai

Luca di Montezemolo – Presidente Fondazione Telethon

Francesca Pasinelli – Direttore Generale Fondazione Telethon

Marcello Ciannamea – Direttore Coordinamento Editoralie Palinsesti Televisivi Rai

Mara Venier



