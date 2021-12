Il Premio Nobel Parisi a ‘Che Tempo Che Fa’

Tra gli ospiti anche Christian De Sica , Alessandro Siani, Caterina Caselli

Il Premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, sarà ospite a’ Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio, in onda domenica 12 dicembre dalle 20 su Rai3, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti. E ancora tra gli ospiti : Christian De Sica e Alessandro Siani, in occasione dell’uscita del nuovo film, “Chi ha incastrato Babbo Natale”; Caterina Caselli, protagonista del documentario “Caterina Caselli – Una vita, 100 vite”, in cui ripercorre la sua vita privata e artistica; Tullio Pericoli, a Palazzo Reale a Milano con la mostra monografica “Frammenti”; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, Ferruccio de Bortoli, Annalisa Cuzzocrea e il corrispondente Rai dalla Germania Rino Pellino. In chiusura per lo spazio ‘ Che Tempo Che Fa – Il tavolo’ : Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Elio, Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni e Marisa Laurito.