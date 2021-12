CS_La semifinale di “All Together Now” – La musica è cambiata”

Domenica 12 dicembre in prima serata su Canale 5 appuntamento con la semifinale di “All Together Now – La musica è cambiata”. Alla guida del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker.

Ospiti della puntata: i Boomdabash, Nek e Francesco Gabbani.

Sul palco di “All Together Now” continua la sfida tra gli 8 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare la giuria e il Muro ha la possibilità di proseguire il suo percorso ad “All Together Now”. Ogni volta che un componente del Muro si alza e canta, attribuisce il proprio voto al concorrente.

Al termine dell’esibizione gli aspiranti cantanti scopriranno il giudizio del Muro che potrà essere confermato o modificato dai quattro giurati.

Durante la semifinale i concorrenti si sfideranno a coppie: chi vince conquisterà direttamente la finale mentre i perdenti dovranno esibirsi in una seconda manche. I due cantanti che otterranno il punteggio peggiore canteranno nuovamente e solo uno di loro potrà continuare il suo percorso a “All Together Now”.

Gli 8 concorrenti della quarta edizione di “All Together Now” rimasti in gara sono: Samir Abass (22 anni, di Como), Jalisse Bascià (25 anni, di San Cesario – LE), Carola Campagna (24 anni, di Carate Brianza – MI), Vincenzo Cantiello (21 anni, di Napoli), Michelangelo Falcone (21 anni, di La Spezia), Michelle Perera (36 anni, di Roma), Gaetano Schettini (41 anni, di Terlizzi), Giacomo Voli (35 anni, di Correggio – RE).

