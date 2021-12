MUSICA: CONCERTI IN ITALIA VARI ARTISTI

APPUNTAMENTI LIVE

Tutti gli appuntamenti live in Italia di oggi e dei prossimi mesi!

1914

18/03/22 Revolver Club, San Donà di Piave (VE)

19/03/22 Traffic, Roma

20/03/22 Legend Club, Milano (wNERVOSA, WARBRINGER, (0) & WARFECT)

2CELLOS

20/05/22 Mediolanum Forum Assago, Milano

5 SECONDS OF SUMMER

07/05/22 Padova (Kioene Arena)

08/05/22 Milano (Lorenzini District)

A DAY TO REMEMBER + BLACK VEIL BRIDES + GRANDSON + CREEPER + BEING AS AN OCEAN + WARGASM

22/06/22 Circolo Magnolia, Segrate (MI)

A WILHELM SCREAM

26/04/22 BLOOM, MEZZAGO

BRYAN ADAMS

11/02/22 Palazzo dello Sport, Roma

12/02/22 Mandela Forum, Firenze

14/02/22 Zoppas Arena, Conegliano (TV)

AEROSMITH

10/06/22 Ippodromo Milano Trenno, Milano

AIELLO

16/03/22 Nonantola (MO) – Vox Club

20/03/22 ROMA – Atlantico Live

21/03/22 ROMA – Atlantico Live

24/03/22 FIRENZE – Tuscany Hall

25/03/22 FIRENZE – Tuscany Hall

28/03/22 Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

30/03/22 MILANO – Fabrique

31/03/22 MILANO – Fabrique

03/04/22 NAPOLI – Casa della Musica

04/04/22 NAPOLI – Casa della Musica

AJR

17/10/22 Alcatraz, Milano

AKA 7EVEN

23/01/22 Napoli, Casa della Musica

24/01/22 Napoli, Casa della Musica

26/01/22 Milano, Fabrique

30/01/22 Roma, Atlantico

GIOVANNI ALLEVI

01/01/22 Roma, Auditorium Parco della Musica

05/01/22 Varese, Teatro di Varese

29/01/22 Milano, Teatro dal Verme

11/02/22 Brescia, Gran Teatro Morato

12/02/22 Padova, Gran Teatro Geox

01/03/22 Udine, Teatro Giovanni da Udine

02/03/22 Bergamo, Teatro Creberg

03/03/22 Napoli, Teatro Augusteo

18/03/22 Firenze, Teatro Verdi

23/03/22 Genova, Politeama Genovese

25/03/22 Assisi (PG), Teatro Lyrick

03/04/22 Torino, Teatro Colosseo

12/04/22 Bologna, Teatro Duse

23/04/22 Pescara, Teatro Massimo

ALT-J

17/06/22 Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, Roma

18/06/22 Porto, Bari

ALY & AJ

10/03/22 Magazzini Generali, Milano

AMARANTHE + BEYOND THE BLACK

25/10/22 TREZZO SULL’ADDA (MI), LIVE MUSIC CLUB

AMON AMARTH + MACHINE HEAD + THE HALO EFFECT

04/10/22 Lorenzini District – Milano

ALESSANDRA AMOROSO

13/07/22 Stadio San Siro, Milano

TORI AMOS

24/02/22 Teatro degli Arcimboldi, Milano

ANASTACIA

21/09/22 Teatro Arcimboldi, Milano

22/09/22 Teatro Brancaccio, Roma

24/09/22 Teatro Mteropolitan, Catania

26/09/22 Teatro Verdi, Firenze

27/09/22 PalaBassano 2, Bassano del Grappa (VI)

ROBERTO ANGELINI

18/12/21 RENDE (CS), Mood Social Club

20/01/22 TORINO, Teatro Concordia

LEONARDO ANGELUCCI

18/12/21 Angelè – Manduria (TA)

23/12/21 Teatro Cortesi – Sirolo (AN)

GIORDANA ANGI

16/12/21 Fabrique, Milano

19/12/21 Atlantico Live, Roma

ANNALISA

07/03/22 Fabrique, Milano

08/03/22 Estragon, Bologna

10/03/22 Viper Theatre, Firenze

14/03/22 Hiroshima Mon Amour, Torino

15/03/22 Hall, Padova

18/03/22 Largo Venue, Roma

19/03/22 Demodé, Modugno (BA)

21/03/22 Duel Beat, Pozzuoli (NA)

ANTHRAX + MUNICIPAL WASTE

04/11/22 Alcatraz – Milano

BIAGIO ANTONACCI

05/11/22 JESOLO (VE), Pala Invent

08/11/22 ROMA, Palazzo Dello Sport

11/11/22 EBOLI, Pala Sele

17/11/22 BARI, Pala Florio

14/12/22 TORINO, Pala Alpitour

17/12/22 FIRENZE, Nelson Mandela Forum

19/12/22 ASSAGO (MI), Mediolanum Forum

20/12/22 ASSAGO (MI), Mediolanum Forum

ARCH ENEMY + BEHEMOTH + CARCASS + UNTO OTHERS

12/10/22 Milano, Alcatraz

ARIETE

12/03/22 Alcatraz – Milano

13/03/22 Alcatraz – Milano

17/03/22 Gran Teatro Geox – Padova

18/03/22 Teatro Concordia di Venaria Reale – Torino

21/03/22 Tuscany Hall – Firenze

23/03/22 Palapartenope – Napoli

27/03/22 Atlantico – Roma

28/03/22 Atlantico – Roma

AS I LAY DYING + EMMURE + FIT FOR A KING

19/04/22 Alcatraz, Milano

20/04/22 Orion, Roma

ASHE

13/06/22 Fabrique, Milano

ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN

11/02/22 Music Hall Arena – Cavallino Treporti (VE)

12/02/22 Traffic Club – Roma

13/02/22 Slaughter Club – Paderno Dugnano (MI)

AURORO BOREALO

15/12/21 Magazzini Generali, Milano

AVINCOLA

17/12/20 Monk, Roma

18/12/20 Biko, Milano

AXOS

14/04/22 Magazzini Generali, Milano

BABY K

22/04/22 Viper, Firenze

23/04/22 Hall, Padova

29/04/22 Orion, Roma

30/04/22 Magazzini Generali, Milano

BACHI DA PIETRA

14/01/22 Arci Tom – MANTOVA

15/01/22 Locomotiv Club – BOLOGNA

21/01/22 Astro Club – FONTANAFREDDA (PN)

22/01/22 Raindogs House – SAVONA

28/01/22 Musici Per Caso – PIACENZA

29/01/22 Blah Blah – TORINO

04/02/22 Auditorium Novecento – NAPOLI

05/02/22 Studio XXXV Live – CAVA DE’ TIRRENI (SA)

BAD RELIGION

21/06/22 Bassano del Grappa (VI), PalaDue

22/06/22 Milano, Alcatraz

CLAUDIO BAGLIONI

24/01/22 ROMA – TEATRO DELL’OPERA

25/01/22 PARMA – TEATRO REGIO

27/01/22 MANTOVA – TEATRO SOCIALE

28/01/22 RAVENNA – TEATRO ALIGHIERI

29/01/22 FORLÌ – TEATRO FABBRI

31/01/22 ANCONA – TEATRO DELLE MUSE

01/02/22 SENIGALLIA (AN) – TEATRO LA FENICE

02/02/22 FERMO – TEATRO DELL’AQUILA

03/02/22 ASCOLI PICENO – TEATRO VENTIDIO BASSO

05/02/22 SAN SEVERO (FG) – TEATRO VERDI

06/02/22 BRINDISI – TEATRO VERDI

07/02/22 LECCE – POLITEAMA GRECO

09/02/22 TARANTO – TEATRO ORFEO

10/02/22 BARI – TEATRO PETRUZZELLI

12/02/22 PESCARA – TEATRO MASSIMO

14/02/22 TORINO – TEATRO REGIO

15/02/22 SAINT VINCENT (AO) – PALAIS

17/02/22 ASTI – TEATRO ALFIERI

18/02/22 CREMONA – TEATRO PONCHIELLI

20/02/22 VENEZIA – TEATRO MALIBRAN

22/02/22 NOVARA – TEATRO COCCIA

23/02/22 COMO – TEATRO SOCIALE

24/02/22 BRESCIA – TEATRO GRANDE

26/02/22 LA SPEZIA – TEATRO CIVICO

27/02/22 PRATO – POLITEAMA PRATESE

28/02/22 FERRARA – TEATRO COMUNALE

01/03/22 FIRENZE – TEATRO DELLA PERGOLA

03/03/22 MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE

04/03/22 PALERMO – TEATRO MASSIMO

05/03/22 CATANIA – TEATRO BELLINI

07/03/22 REGGIO CALABRIA – TEATRO CILEA

08/03/22 CATANZARO – TEATRO POLITEAMA

09/03/22 COSENZA – TEATRO RENDANO

11/03/22 AVELLINO – TEATRO CARLO GESUALDO

13/03/22 ISERNIA – AUDITORIUM UNITÀ D’ITALIA

15/03/22 PERUGIA – TEATRO MORLACCHI

16/03/22 SPOLETO (PG) – TEATRO MENOTTI

17/03/22 AVEZZANO (AQ) – TEATRO DEI MARSI

19/03/22 SASSARI – TEATRO COMUNALE

20/03/22 NUORO – TEATRO ELISEO

24/03/22 GROSSETO – TEATRO MODERNO

25/03/22 MONTECATINI – TEATRO VERDI

26/03/22 PISTOIA – TEATRO MANZONI

29/03/22 LIVORNO – TEATRO GOLDONI

30/03/22 LUCCA – TEATRO DEL GIGLIO

02/04/22 VERCELLI – TEATRO CIVICO

04/04/22 VERONA – TEATRO FILARMONICO

05/04/22 UDINE – TEATRO NUOVO G. DA UDINE

06/04/22 TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

09/04/22 TRENTO – TEATRO SOCIALE

10/04/22 BERGAMO – TEATRO DONIZETTI

13/04/22 BOLOGNA – TEATRO COMUNALE

15/04/22 PISA – TEATRO VERDI

20/04/22 PIACENZA – TEATRO MUNICIPALE

21/04/22 TREVISO – TEATRO COMUNALE DEL MONACO

23/04/22 PORDENONE – TEATRO VERDI

03/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

04/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

05/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

07/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

08/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

09/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

11/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

12/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

13/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

14/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

16/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

17/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

15/07/22 Teatro Greco – SIRACUSA

16/07/22 Teatro Greco – SIRACUSA

26/07/22 ARENA DI VERONA

27/07/22 ARENA DI VERONA

JULIEN BAKER

04/05/22 Padova, Hall

BAND OF HORSES

21/03/22 Estragon, Bologna

22/03/22 Fabrique, Milano

ANGELA BARALDI

15/12/21 Roma – Teatro Arciliuto (con Diana Tejera)

21/12/21 Roma – Angelo Mai (con Marzia Stano – Una, Laura Agnusdei, Marcella Riccardi – BeMyDelay, Angela Baraldi, Susanna La Polla De Giovanni – Suz, Eva Geatti, Nicoletta Magalotti – NicoNote, Erika Tasini)

22/01/22 Cerea (VR) – Teatro di Asparetto

JOE BASTIANICH & LA TERZA CLASSE

18/12/21 Livorno, The Cage

19/12/21 Collegno (TO), Lavanderie a Vapore

20/12/21 Cuneo, Teatro Toselli

22/12/21 Pordenone, Capitol

27/12/21 Milano, Arci Bellezza

28/12/21 Alghero (SS), Teatro Civico

02/01/22 Napoli, Teatro Bolivar

05/01/22 Chiari (BS), Auditorium Toscanini

06/01/22 Lugagnano di Sona (VR), Club Il Giardino

07/01/22 Roma, Stazione Birra

BATTLE BEAST

01/03/22 Legend Club, Milano

BBNO$

28/02/22 Santeria Toscana 31, Milano

MADISON BEER

31/03/22 Orion, Roma

01/04/22 Fabrique, Milano

BELLE AND SEBASTIAN

12/04/22 Fabrique, Milano

BENEE

20/05/22 Fabrique, Milano

SAMUELE BERSANI

14/04/22 Bologna – Europauditorium

20/04/22 Catania – Teatro Metropolitan

22/04/22 Bari – Teatro Team

26/04/22 Milano – Teatro Degli Arcimboldi

27/04/22 Firenze – Tuscany Hall

30/04/22 Torino – Teatro Colosseo

08/05/22 Roma – Auditorium Parco Della Musica – Sala Santa Cecilia

LOREDANA BERTE’

26/02/22 Montecatini (PT) – Teatro Verdi

28/02/22 Genova – Politeama Genovese

03/03/22 Torino – Teatro Colosseo

07/03/22 Assago (MI) – Teatro Repower

16/03/22 Firenze – Teatro Verdi

19/03/22 Varese – Teatro di Varese

24/03/22 Napoli – Teatro Augusteo

28/03/22 Roma – Teatro Brancaccio

02/04/22 Bassano del Grappa (VI) – Palabassano2

08/04/22 Brescia – Teatro Display c/o Brixia Forum

JUSTIN BIEBER

27/01/23 Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

28/01/23 Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

BIFFY CLYRO

26/02/22 Milano, Alcatraz

27/02/22 Roma, Atlantico

MARIO BIONDI

06/05/22 Catania, Teatro Metropolitan

09/05/22 Catanzaro, Teatro Politeama

12/05/22 Bari, Teatro Team

15/05/22 Roma, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia

16/05/22 Firenze, Teatro Verdi

17/05/22 Bologna, Teatro Europauditorium

19/05/22 Brescia, Teatro Dis_play

21/05/22 Padova, Gran Teatro Geox

24/05/22 Bergamo, Teatro Creberg

26/05/22 Mantova, Grana Padano Theatre

30/05/22 Torino, Teatro Colosseo

31/05/22 Milano, Teatro degli Arcimboldi

THE BLACK CROWES

13/10/22 Mediolanum Forum, Milano

BLACK MARBLE

05/04/22 Circolo Magnolia, Milano

BLACK MIDI

11/05/22 Santeria Toscana 21, Milano

BLACK STONE CHERRY

26/09/22 MILANO – Alcatraz

BLACKBERRY SMOKE + READ SOUTHALL BAND

07/02/22 Alcatraz, Milano

BLIND CHANNEL

27/09/22 Legend Club, Milano

JAMES BLUNT

21/03/22 Milano (Mediolanum Forum)

22/03/22 Padova (Kioene Arena)

27/06/22 Gardone Riviera BS (Festival del Vittoriale Tener-a-mente)

DINO BRANDÃO

25/02/22 Biko, Milano

ANGELO BRANDUARDI

18/02/22 Auditorium Parco della Musica, Roma

JONATHAN BREE

20/05/22 ARCI BIKO, MILANO

BRING ME THE HORIZON + A DAY TO REMEMBER + POORSTACY + LORNA SHORE

12/02/22 MILANO, Mediolanum Forum

VASCO BRONDI

02/01/22 Auditorium Parco della Musica, Roma

THE BRONX

22/01/22 LEGEND CLUB, MILANO

BROTHER FIRETRIBE + ONE DESIRE + STRALE

13/04/22 Legend Club, Milano

BRUNORI SAS

09/03/22 Ancona – Palaprometeo

11/03/22 Torino – Pala Alpitour

15/03/22 Napoli – Palapartenope

18/03/22 Bologna – Unipol Arena

23/03/22 Jesolo – Palainvent

26/03/22 Firenze – Mandela Forum

29/03/22 Bari – Palaflorio

31/03/22 Reggio Calabria – Palacalafiore

05/04/22 Roma – Palazzo dello Sport

07/04/22 Milano – Mediolanum Forum

24/06/22 Milano, Ippodromo SNAI San Siro

30/06/22 Roma, Auditorium Parco della Musica (Cavea)

24/07/22 Lucca, Piazza Napoleone

JAKE BUGG

12/04/22 Estragon, Bologna

13/04/22 Fabrique, Milano

BULL BRIGADE

14/01/22 Santeria Toscana 31, Milano

BUSH

19/06/22 HALL – PADOVA

20/06/22 ORION – ROMA

21/06/22 MAGAZZINI GENERALI – MILANO

JOHN BUTLER

29/04/22 Forlì, Teatro Diego Fabbri

30/04/22 Brescia, Gran Teatro Morato

ANDRÉS CALAMARO

20/05/22 Magazzini Generali, Milano

CALEXICO

26/04/22 ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI)

27/04/22 MILANO – ALCATRAZ

CAPAREZZA

19/02/22 JESOLO (VE) – PALA INVENT

23/02/22 MANTOVA – GRANA PADANO ARENA

25/02/22 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

26/02/22 LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

04/03/22 PESARO (PU) – VITRIFRIGO ARENA

05/03/22 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

11/03/22 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

14/03/22 ANCONA – PALA PROMETEO

16/03/22 NAPOLI – PALAPARTENOPE

18/03/22 BARI – PALA FLORIO

21/03/22 CATANIA – PALA CATANIA

25/03/22 MILANO – MEDIOLANUM FORUM

29/03/22 TORINO – PALA ALPITOUR

CAPO PLAZA

23/11/22 ROMA @ ATLANTICO LIVE

24/11/22 FIRENZE @ TUSCANY HALL

26/11/22 TORINO @ TEATRO CONCORDIA

27/11/22 PADOVA @ GRAN TEATRO GEOX

29/11/22 MILANO @ ALCATRAZ

CARIBOU

15/08/22 Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

CARONTE + ADOM + ULTRACOMBO

17/12/21 CS Bocciodromo, Vicenza

TOMMY CASH

13/04/22 Magazzini Generali, Milano

IMMANUEL CASTO

06/01/22 Alcatraz, Milano

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS

04/07/22 Arena, Verona

CELESTE + CONJURER + TREHA SEKTORI

01/04/22 TUNNEL CLUB, MILANO

THE CHAINSMOKERS

05/05/22 Lorenzini District, Milano

CHARLI XCX

04/06/22 FABRIQUE, MILANO

CHEAP TRICK

19/02/22 Fabrique – Milano

CHEAP WINE

27/01/22 Druso, Ranica (BG)

28/01/22 Soqquadro, Salice Terme (PV)

THE CHEMICAL BROTHERS

07/07/22 Ippodromo San Siro, Milano

08/07/22 Ippodromo Capannelle, Roma

09/07/22 Arena Parco Nord, Bologna

CHIELLO

05/01/22 BRESCIA, LATTERIA MOLLOY

14/01/22 NAPOLI, DUEL CLUB

15/01/22 MODUGNO (BA), DEMODE’ CLUB

20/01/22 MILANO, ALCATRAZ

21/01/22 TORINO, HIROSHIMA MON AMOUR

29/01/22 RONCADE (TV), NEW AGE CLUB

04/02/22 FIRENZE, VIPER THEATRE

10/02/22 BOLOGNA, ESTRAGON CLUB

11/02/22 ROMA, ORION CLUB

19/02/22 SENIGALLIA (AN), MAMAMIA

ANDREA CHIMENTI

13/01/22 Arci Bottegone, Pistoia

CHUBBY AND THE GANG

06/04/22 Legend Club, Milano

07/04/22 MONK, Roma

08/04/22 Locomotiv Club, Bologna

CIGARETTES AFTER SEX

28/06/22 ROMA @ IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

29/06/22 BOLOGNA @ PARCO DELLE CASERME ROSSE

CIMINI

17/12/21 OFF – MODENA

CITY OF THE SUN

17/03/22 Bologna, Locomotiv Club

18/03/22 Milano, Spazio Teatro 89

CLANNAD

17/05/22 Pala Phenomenon, Fontaneto d’Agogna (NO)

ERIC CLAPTON

18/05/22 Mediolanum Forum, Milano

20/05/22 Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

CMQMARTINA

10/03/22 CIAMPINO (RM) – ORION

11/03/22 FIRENZE – VIPER

16/03/22 TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

17/03/22 MILANO – ALCATRAZ

24/03/22 NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

25/03/22 PADOVA – HALL

30/03/22 BOLOGNA – ESTRAGON

COEZ

31/01/22 Torino @ Hiroshima Mon Amour

02/02/22 Milano @ Magazzini Generali

04/02/22 Brescia @ Lattepiù

06/02/22 Roncade (TV) @ New Age

09/02/22 Parma @ Campus Music Industry

11/02/22 Livorno @ The Cage

12/02/22 Firenze @ Viper

14/02/22 Ravenna @ Bronson Club

17/02/22 Modugno (BA) @ Demodè

18/02/22 Maglie (LE) @ Industrie Musicali

20/02/22 Napoli @ Duel Beat

22/02/22 Roma @ Planet Roma (ex Alpheus)

07/03/22 Torino @ Teatro Concordia

13/03/22 Bologna @ Estragon

26/03/22 Firenze @ Tuscany Hall

07/04/22 Milano @ Alcatraz

14/04/22 Brescia @ Gran Teatro Morato

15/04/22 Padova @ Gran Teatro Geox

20/04/22 Roma @ Atlantico

JACOB COLLIER

26/02/22 Auditorium Parco della Musica, Roma

27/02/22 Alcatraz, Milano

COMBICHRIST

02/08/22 Circolo Magnolia @ Milano

03/08/22 Rock Planet @ Pinarella di Cervia

COMEBACK KID + BE WELL + DEVIL IN ME + SCOWL

01/02/22 Milano @ Circolo Magnolia

CARMEN CONSOLI

15/12/21 Catania – Teatro Metropolitan

16/21/21 Catania – Teatro Metropolitan

17/12/21 Palermo – Teatro Al Massimo

18/12/21 Palermo – Teatro Al Massimo

26/12/21 Roma – Auditorium Parco Della Musica

27/12/21 Roma – Auditorium Parco Della Musica

PAOLO CONTE

25/03/22 Gran Teatro Geox, Padova

23/04/22 Teatro Ariston, Sanremo (IM)

16/05/22 Teatro degli Arcimboldi, Milano

17/05/22 Teatro degli Arcimboldi, Milano

ALICE COOPER + MICHAEL MONROE

29/06/22 Ippodromo Snai San Siro – Milano

COSMO

21/12/21 Teatro della Concordia, Venaria Reale (TO)

22/12/21 Hall, Padova

15/04/22 Arena Parco Nord, Bologna

16/04/22 Arena Parco Nord, Bologna

18/04/22 Arena Parco Nord, Bologna

COUNTING CROWS

05/04/22 Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano

06/04/22 Tuscany Hall, Firenze

08/04/22 Gran Teatro Geox, Padova

CRASHDÏET

28/05/22 Legend Club, Milano

CESARE CREMONINI

09/06/22 LIGNANO – Stadio Teghil (data zero)

13/06/22 MILANO – Stadio San Siro

15/06/22 TORINO – Stadio Olimpico

18/06/22 PADOVA – Stadio Euganeo

22/06/22 FIRENZE – Stadio Artemio Franchi

25/06/22 BARI – Stadio Arena Della Vittoria

28/06/22 ROMA – Stadio Olimpico

02/07/22 IMOLA – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

THE CURE + THE TWILIGHT SAD

31/10/22 CASALECCHIO DI RENO (BO), UNIPOL ARENA

01/11/22 FIRENZE, MANDELA FORUM

03/11/22 PADOVA, KIOENE ARENA

04/11/22 ASSAGO (MI), MEDIOLANUM FORUM

GIGI D’ALESSIO

06/10/22 Napoli – Teatro Augusteo

07/10/22 Napoli – Teatro Augusteo

08/10/22 Napoli – Teatro Augusteo

11/10/22 Catania – Teatro Metropolitan

12/10/22 Catania – Teatro Metropolitan

15/10/22 Bari – Teatro Team

20/10/22 Montecatini (PT) – Teatro Verdi

23/10/22 Firenze – Teatro Verdi

24/10/22 Genova – Politeama Genovese

27/10/22 Varese – Teatro Varese

31/10/22 Roma – Auditorium Parco della Musica

05/11/22 Torino – Teatro Colosseo

06/11/22 Bologna – Europauditorium

08/11/22 Milano – Teatro Lirico

10/11/22 Parma – Teatro Regio

NINO D’ANGELO

03/03/22 Teatro Massimo, Pescara

09/03/22 Teatro Golden, Palermo

10/03/22 Teatro Metropolitan, Catania

11/03/22 Teatro Palacultura, Messina

14/03/22 Teatro Orfeo, Taranto

18/03/22 Teatro Colosseo, Torino

26/03/22 Teatro Nestor, Frosinone

27/03/22 Auditorium Conciliazione, Roma

09/04/22 Teatro Palapartenope, Napoli

11/04/22 Teatro degli Arcimboldi, Milano

22/04/22 Teatro Europa, Aprilia (Lt)

23/04/22 Teatro Team, Bari

07/05/22 Teatro Regio, Parma

DAGNY

22/01/22 Apollo, Milano

DARK TRANQUILLITY + ENSIFERUM

08/05/22 Magazzini Generali – Milano

09/05/22 Hall – Padova

10/05/22 Orion – Ciampino (RM)

DARKEST HOUR + HIMSA + DREAMSHADE + FOR I AM KING

10/03/22 Slaughter Club – Paderno Dugnano (MI)

LIL DARKIE

29/04/22 Circolo Magnolia, Milano

THE DARKNESS

27/01/22 Alcatraz – Milano

28/01/22 Estragon – Bologna

29/01/22 Hall – Padova

FRANCESCO DE GREGORI

18/06/22 STADIO OLIMPICO, ROMA (con Antonello Venditti)

FRED DE PALMA

05/05/22 Fabrique, Milano

07/05/22 Sin Studio, Roma

08/05/22 Casa della Musica, Napoli

DEAD CAN DANCE

27/05/22 Gran Teatro Geox, Padova

28/05/22 Gran Teatro Geox, Padova

THE DEAD DAISIES + MIKE TRAMP

18/02/22 Live Music Club, Trezzo sull’Adda (MI)

DEATHSTARS

30/01/23 Legend Club, Milano

31/01/23 Largo Venue, Roma

DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI

28/01/22 Slaughter Club, Paderno Dugnano (MI)

DEDDY

18/12/21 Magazzini Generali, Milano

19/12/21 Magazzini Generali, Milano

26/04/22 MILANO @ Fabrique

27/04/22 ROMA @ Atlantico

29/04/22 NAPOLI @ Casa della Musica

30/04/22 MODUGNO (BA) @ Demodè

DEEP PURPLE

02/07/22 ROMA, Rock in Roma c/o Cavea Auditorium Parco della Musica

03/07/22 BOLOGNA, Bologna Sonic Park c/o Arena Parco Nord

17/10/22 MILANO, Mediolanum Forum (+ special guests JEFFERSON STARSHIP)

DEEZ NUTS + KUBLAI KHAN TX + UNITY TX + RISING INSANE

13/02/22 LEGEND CLUB, MILANO

DEFTONES + GRANDSON

21/06/22 Sequoie Music Park, Bologna

DIAMOND HEAD

13/05/22 The Factory, San Martino Buonalbergo (VR)

14/05/22 Traffic Live, Roma

15/05/22 Slaughter Club, Paderno Dugnano (MI)

DIAMANTE

10/06/22 SLAUGHTER CLUB, PADERNO DUGNANO(MI)

CELINE DION

15/07/23 Mura Viale Carducci, Lucca

IANN DIOR

04/02/22 Fabrique, Milano

DITONELLAPIAGA

04/04/22 MAGNOLIA, Milano

07/04/22 LARGO VENUE, Roma

THE DIVINE COMEDY

17/03/22 TRIENNALE MILANO TEATRO, MILANO

DODIE

06/05/22 Alcatraz, Milano

CRISTINA DONA’

13/01/22 Maranello (MO) – Auditorium Enzo Ferrari

28/01/22 Settimo Torinese – Suoneria Club

DOOL + SECRETS OF THE MOON + CARONTE

27/02/22 Legend Club, Milano

DRACONIAN + NIGHTFALL

25/03/22 Slaughter Club, Paderno Dugnano (MI)

26/03/22 Revolver, San Donà di Piave (VE)

DREAM THEATER

06/05/22 Palazzo dello Sport – Roma

07/05/22 Mediolanum Forum – Milano

08/05/22 Kioene Arena, Padova

THE DRIVER ERA

03/02/22 Magazzini Generali, Milano

DUST IN MIND

12/03/22 Milano, Legend Club

EARTHLESS + MAIDAVALE

18/05/22 Raindogs House – Savona

CHRIS ECKMAN

13/02/22 Freakout – Bologna

15/02/22 Raindogs House – Savona

16/02/22 Germi – Milano

17/02/22 TBA – Roma

18/02/22 Circolo Il Progresso – Firenze

19/02/22 Club Il Giardino – Lugagnano (VR)

EELS

01/04/22 Live Club, Trezzo sull’Adda (MI)

02/04/22 Estragon, Bologna

TONY EFFE

22/01/22 Atlantico, Roma

26/01/22 Alcatraz, Milano

LUDOVICO EINAUDI

14/12/21 Teatro Dal Verme, Milano

15/12/21 Teatro Dal Verme, Milano

16/12/21 Teatro Dal Verme, Milano

17/12/21 Teatro Dal Verme, Milano

18/12/21 Teatro Dal Verme, Milano

05/02/22 ALBA, Teatro Comunale

06/02/22 ALBA, Teatro Comunale

07/02/22 FIRENZE, Teatro Verdi

10/02/22 ROMA, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia

11/02/22 ROMA, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia

24/05/22 TORINO, Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto

25/05/22 RAVENNA, Pala De Andrè, Anteprima Ravenna Festival 2022

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN

25/05/22 TORINO – TEATRO COLOSSEO

26/05/22 MILANO – ALCATRAZ

27/05/22 BOLOGNA – AUDITORIUM MANZONI

29/05/22 ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

DORIAN ELECTRA

16/04/22 Apollo, Milano

EMMA

11/06/22 RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) (con FIORELLA MANNOIA, ALESSANDRA AMOROSO, GIORGIA, ELISA, GIANNA NANNINI, LAURA PAUSINI)

EPICA + APOCALYPTICA

19/03/23 Fabrique, Milano

ERNIA

26/02/22 MILANO, FABRIQUE

27/02/22 MILANO, FABRIQUE

12/03/22 VENARIA REALE (TO), TEATRO DELLA CONCORDIA

18/03/22 FIRENZE, VIPER THEATRE

19/03/22 NONANTOLA (MO), VOX CLUB

24/03/22 NAPOLI, CASA DELLA MUSICA

26/03/22 SENIGALLIA (AN), MAMAMIA

02/04/22 PADOVA, GRAN TEATRO GEOX

08/04/22 ROMA, ORION CLUB

09/04/22 ROMA, ORION CLUB

21/04/22 MILANO, FABRIQUE

22/04/22 MILANO, FABRIQUE

GIO’ EVAN

13/12/21 MESTRE Teatro Toniolo

18/12/21 BRINDISI Teatro Verdi

EVANESCENCE & WITHIN TEMPTATION

28/03/22 Mediolanum Forum, Milano

EXTRALISCIO

14/12/21 Apollo, Ferrara

31/12/21 Piazza Duomo, Pistoia

ROBY FACCHINETTI

22/03/22 Bergamo, Teatro Donizetti

29/03/22 Milano, Teatro Lirico

04/04/22 Firenze, Teatro Verdi

07/04/22 Mantova, Teatro Sociale

09/04/22 Roma, Teatro Della Conciliazione

05/05/22 Treviso, Teatro Mario del Monaco

16/05/22 Torino, Teatro Alfieri

BRIAN FALLON AND THE HOWLING WEATHER (+ JESSE MALIN + CHRIS FARREN)

08/05/22 Circolo Magnolia, Segrate (MI)

FANTASTIC NEGRITO

20/07/22 Fiesole (FI), Estate Fiesolana / Teatro Romano

21/07/22 Gardone Riviera (BS), Tener-a-mente / Anfiteatro del Vittoriale

22/07/22 Pordenone, Pordenone Blues Festival – Parco di San Valentino

24/07/22 Genova, Balena Festival / Porto Antico

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

07/04/22 PARMA Campus Industry Music

09/04/22 BOLOGNA Link

12/04/22 PADOVA Hall

15/04/22 FIRENZE Tuscany Hall

19/04/22 TORINO Teatro della Concordia

30/04/22 NAPOLI Casa della Musica

03/05/22 ROMA Atlantico

06/05/22 MILANO Fabrique

FAT FREDDY’S DROP

13/07/22 BOtanique, Bologna

FAUN + LINGALAD

28/10/22 Trezzo sull’Adda (MI), Live Club

FINK

04/05/22 Santeria Toscana 31, Milano

05/05/22 Largo Venue, Roma

FINNTROLL + SKÁLMÖLD

24/11/22 Revolver Club – San Donà di Piave (VE)

25/11/22 Largo Venue – Roma

26/11/22 Legend Club – Milano

SAMANTHA FISH

27/03/22 Santeria Toscana 31, Milano

FIT FOR AN AUTOPSY + SENTINELS + GREAT AMERICAN GHOST + UNE MISERE + ENTERPRISE EARTH

23/05/22 SLAUGHTER CLUB, PADERNO DUGNANO(MI)

THE FLAMING LIPS

02/08/22 Villa Torlonia, San Mauro Pascoli (FC)

FLESHGOD APOCALYPSE + OMNIUM GATHERUM

12/10/22 Roma – Largo Venue

13/10/22 Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club

FM

15/05/22 Legend Club, Milano

FOJA

23/12/21 Casa della Musica – Napoli

FOLCAST

01/04/22 Smav – SANTA MARIA A VICO (CE)

02/04/22 Mercato Nuovo – TARANTO

14/04/22 Locomotiv – BOLOGNA

15/04/22 New Age – RONCADE (TV)

16/04/22 Spazio 211 – TORINO

27/04/22 Magnolia – MILANO

28/04/22 Dejavu – SANT’EGIDIO DELLA VIBRATA (TE)

29/04/22 Largo Venue – ROMA

30/04/22 Sala Vanni – FIRENZE

FOO FIGHTERS + NILE RODGERS & CHIC + L7

12/06/22 Ippodromo Milano Trenno, Milano

FRANCO126

17/03/22 Milano (Mediolanum Forum)

25/03/22 Roma (Palazzo dello Sport)

MICHAEL FRANTI & SPEARHEAD

03/02/23 Segrate (MI), Circolo Magnolia

FRANZ FERDINAND

23/03/22 Gran Teatro Geox, Padova

24/03/22 Mediolanum Forum, Milano

FULMINACCI

09/03/22 Milano – Fabrique

10/03/22 Padova – Hall

16/03/22 Bologna – Estragon

17/03/22 Firenze – Tuscany Hall

18/03/22 Mosciano Sant’Angelo (Te) – Pin Up

25/03/22 Roma – Atlantico Live

27/03/22 Napoli – Duel

FUTURE ISLANDS

06/03/22 Fabrique, Milano

FRANCESCO GABBANI

06/05/22 Assago (MI) @ Mediolanum Forum

08/05/22 Roma @ Palazzo dello Sport

GAEREA

18/02/22 CS Bocciodromo, Vicenza

19/02/22 Centrale Rock Pub, Erba

GAIA

24/01/22 TORINO @ Hiroshima Mon Amour

26/01/22 FIRENZE @ Viper Theatre

27/01/22 POZZUOLI (NA) @ Duel Beat

30/01/22 MILANO @ Fabrique

03/02/22 ROMA @ Atlantico Live

GARBO

21/01/22 Lugano (CH), Foce

04/03/22 Pordenone, Capitol

06/05/22 Firenze, Teatro Puccini

07/05/22 Roma, Traffic Live

DAVID GARRETT

08/04/22 MILANO, Mediolanum Forum Assago

11/05/22 BOLZANO, PalaOnda

12/05/22 CONEGLIANO (TV), Zoppas Arena

14/05/22 BOLOGNA, Unipol Arena

15/05/22 GENOVA, RDS Stadium

25/07/22 ROMA, Terme di Caracalla

GAUDIANO

10/04/22 Magazzini Generali, Milano

14/04/22 Largo Venue Roma

GAZZELLE

15/01/22 Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

18/01/22 Firenze @ Mandela Forum

21/01/22 Roma @ Palazzo dello Sport

27/01/22 Napoli @ PalaPartenope

29/01/22 Bari @ PalaFlorio

02/02/22 Torino @ Pala Alpitour

04/02/22 Assago (MI) @ Mediolanum Forum

17/07/22 Ippodromo Snai San Siro, Milano

22/07/22 Ippodromo delle Capannelle, Roma

GEMITAIZ & MADMAN

24/02/22 Palazzo dello Sport – Roma

28/02/22 Mediolanum Forum – Milano

03/03/22 Palapartenope- Napoli

07/03/22 Tuscany Hall – Firenze

08/03/22 Tuscany Hall – Firenze

10/03/22 Teatro della Concordia – Venaria Reale (TO)

11/03/22 Teatro della Concordia – Venaria Reale (TO)

GHOST + UNCLE ACID AND THE DEADBEATS + TWIN TEMPLE

05/05/22 Mediolanum Forum – Assago (MI)

THE GHOST INSIDE + WHILE SHE SLEEPS + BEARTOOTH + AUGUST BURNS RED + OF MICE & MEN + SILVERSTEIN + LOATHE

21/06/22 Circolo Magnolia, Segrate (MI)

GIONNYSCANDAL

10/02/22 Alcatraz, Milano

11/02/22 Hiroshima Mon Amour, Torino

ROBERT GLASPER

31/03/22 MONK – Roma

01/04/22 LOCOMOTIV CLUB – Bologna

02/04/22 SUPERMARKET CLUB – Torino

GOD IS AN ASTRONAUT

21/05/22 HIROSHIMA MON AMOUR, TORINO

22/05/22 AUDITORIUM SAN DOMENICO, FOLIGNO (PG)

GOJIRA + ALIEN WEAPONRY + EMPLOYED TO SERVE

06/02/22 Alcatraz – Milano

GORILLAZ

05/07/22 Arena, Verona

GOTTHARD

26/05/22 Fabrique – Milano

CONAN GRAY

18/05/22 Fabrique, Milano

GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS

19/05/22 Largo Venue – Roma

20/05/22 Slaughter Club – Paderno Dugnano (MI)

21/05/22 Revolver Club – San Donà di Piave (VE)

GREEN DAY + WEEZER

15/06/22 Ippodromo SNAI San Siro, Milano

16/06/22 Visarno Arena, Firenze

TOM GRENNAN

08/03/22 Circolo Magnolia, Milano

GRETA VAN FLEET

09/06/22 Ippodromo Milano Trenno, Milano (opening: The Struts)

19/06/22 Visarno Arena, Firenze

GIANMARCO GRIDELLI

17/12/21 Teatro Ghione, Roma

GIANLUCA GRIGNANI

15/10/22 Mediolanum Forum, Assago (MI)

RAPHAEL GUALAZZI

15/12/21 Teatro Regio, Parma

TOMMY GUERRERO

03/05/22 Bloom, Mezzago (MB)

GUNS N’ ROSES

10/07/22 Stadio San Siro, Milano

H.E.A.T.

24/05/22 Legend Club, Milano

LAILA AL HABASH

15/12/21 TRENTO – TEATRO SANBÀPOLIS

13/01/22 MILANO – TUNNEL CLUB

14/01/22 RIVOLI (TO) – CIRCOLO DELLA MUSICA

TONY HADLEY

13/12/21 Teatro Auditorium Santa Chiara, Trento

14/12/21 Gran Teatro Geox, Padova

15/12/21 Teatro Politeama Rossetti, Trieste

17/12/21 Gran Teatro Morato, Brescia

HALESTORM

20/02/22 Fabrique, Milano

HALF•ALIVE

05/05/22 Santeria Toscana 31, Milano

SINÉAD HARNETT

06/03/22 Circolo Magnolia, Milano

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS

13/07/22 Marostica (VI), Summer Festival

02/08/22 Palmanova (UD), Estate di Stelle

03/08/22 San Mauro Pascoli (FC), ACieloAperto / Villa Torlonia

04/08/22 Roma, Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

06/08/22 Taormina (ME), Teatro Antico

09/08/22 Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni

11/08/22 Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto

HELLOWEEN & HAMMERFALL

11/04/22 Milano – Lorenzini District

HELMET

03/05/22 LEGEND CLUB, MILANO

04/05/22 LARGO VENUE, ROMA

05/05/22 BRONSON, RAVENNA

HIGH ON FIRE

05/06/22 Circolo Magnolia – Segrate (MI)

HOLLOW COVES

13/05/22 Legend Club, Milano

HOUR OF PENANCE

02/06/22 Traffic Live – Roma

03/06/22 The Factory – Verona

04/06/22 Slaughter Club – Paderno Dugnano (MI)

HUMAN TETRIS

16/04/22 Biko, Milano

17/04/22 CAP10100, Torino

18/04/22 Monk, Roma

19/04/22 Locomotiv Club, Bologna

ROCCO HUNT

04/03/22 Fabrique, Milano

05/03/22 Atlantico, Roma

09/03/22 Estragon, Bologna

11/03/22 Pala Partenope, Napoli

12/03/22 Pala Partenope, Napoli

16/03/22 Demodè, Modugno (BA)

THE HUNTING DOGS

15/12/21 Riot – Cesena (FC)

16/12/21 Salone14 @ YellowSquare – Milano

17/12/21 Astro Club – Fontanafredda (PN)

23/12/21 Clandestino – Faenza (RA)

I’M NOT A BLONDE

14/01/22 Germi, Milano

22/01/22 Polaresco, Bergamo

28/01/22 Off Topic, Torino

18/02/22 Giardini Luzzati, Genova

26/02/22 Circolo Dev, Bologna

IDLES

15/07/22 PARKLIFE FESTIVAL – PADOVA

16/07/22 PARCO DELLE VALLI – ROMA

17/07/22 CINZELLA FESTIVAL – GROTTAGLIE (TA)

IGORRR + OTTO VON SCHIRACH + DRUMCORPS

04/05/22 Milano, Legend Club

IMAGINE DRAGONS

11/06/22 Ippodromo Milano Trenno, Milano

INHALER

09/05/22 Magazzini Generali, Milano

IQ

24/06/22 Santeria – Milano

25/06/22 Largo Venue – Roma

IRAMA

26/04/22 ROMA PALAZZO DELLO SPORT

28/04/22 NAPOLI PALAPARTENOPE

30/04/22 ASSAGO (MI) MEDIOLANUM FORUM

IRON MAIDEN

07/07/22 Bologna, Arena Parco Nord

BON IVER

05/11/22 Mediolanum Forum, Milano

JOE JACKSON

10/04/22 Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano

JETHRO TULL

05/02/22 Teatro di Varese – Varese

06/02/22 Gran Teatro Geox – Padova

07/02/22 Teatro Galleria – Legnano (MI)

09/02/22 Teatro Colosseo – Torino

11/02/22 Auditorium Conciliazione – Roma

JAY-JAY JOHANSON

07/01/22 Cinema Teatro Visionario, Udine

ELTON JOHN

04/06/22 Stadio San Siro, Milano

JOJO

23/05/22 Santeria Toscana 31, Milano

DANKO JONES

26/05/22 MILANO, Santeria Toscana 31

JOVANOTTI

02/07/22 Lignano Sabbiadoro (Ud) Spiaggia Bell’Italia

03/07/22 Lignano Sabbiadoro (Ud) Spiaggia Bell’Italia

08/07/22 Marina Di Ravenna (Ra) Lungomare

09/07/22 Marina Di Ravenna (Ra) Lungomare

13/07/22 Aosta (Gressan) Area Verde

17/07/22 Albenga (Villanova, Sv) Ippodromo Dei Fiori

23/07/22 Marina Di Cerveteri (Rm) Lungomare Degli Etruschi

24/07/22 Marina Di Cerveteri (Rm) Lungomare Degli Etruschi

30/07/22 Barletta Lungomare Mennea

31/07/22 Barletta Lungomare Mennea

05/08/22 Fermo Lungomare Fermano

06/08/22 Fermo Lungomare Fermano

12/08/22 Roccella Jonica (Rc) Area Natura Village

13/08/22 Roccella Jonica (Rc) Area Natura Village

19/08/22 Vasto (Ch) Lungomare Duca Degli Abruzzi

20/08/22 Vasto (Ch) Lungomare Duca Degli Abruzzi

26/08/22 Castel Volturno (Ce) Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

27/08/22 Castel Volturno (Ce) Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

02/09/22 Viareggio (Lu) Spiaggia Del Muraglione

03/09/22 Viareggio (Lu) Spiaggia Del Muraglione

10/09/22 Bresso-Milano Aeroporto

JXDN

23/02/22 Fabrique, Milano

MILES KANE

24/04/22 Magazzini Generali, Milano

KATATONIA + SÓLSTAFIR

04/02/22 TREZZO SULL’ADDA (MI), LIVE MUSIC CLUB

ALICIA KEYS

28/06/22 Mediolanum Forum, Milano

THE KID LAROI

08/04/22 Fabrique, Milano

THE KILLERS

21/06/22 Ippodromo Snai San Siro, Milano

KILLY

28/02/22 Legend Club, Milano

KING’S X

02/09/22 Veruno (NO), 2Days Prog +1 Festival

KISS

11/07/22 Arena, Verona

MICHAEL KIWANUKA

14/07/22 GARDONE RIVIERA (BS), FESTIVAL DEL VITTORIALE TENER-A-MENTE

15/07/22 FIESOLE (FI), ESTATE FIESOLANA – TEATRO ROMANO

16/07/22 ROMA, ROMA SUMMER FEST – CAVEA AUDITORIUM

THE KOOKS + THE SNUTS

20/03/22 Fabrique, Milano

KORN

07/06/22 Ippodromo SNAI di San Siro, Milano

KRAFTWERK

02/05/22 Teatro degli Arcimboldi – MILANO

03/05/22 Teatro degli Arcimboldi – MILANO

05/05/22 Teatro Regio – PARMA

07/05/22 Gran Teatro Geox – PADOVA

LORENZO KRUGER

11/03/22 Tunnel, Milano

02/04/22 Largo Venue, Roma

LACUNA COIL + MOONLIGHT HAZE

30/06/22 Rugby Sound Festival, Legnano (MI)

STU LARSEN

27/04/22 Biko, Milano

ACHILLE LAURO

06/05/22 Milano @ Lorenzini District

16/05/22 Venaria (TO) @ Teatro della Concordia

19/05/22 Cesena @ Nuovo Carisport

21/05/22 Napoli @ Casa della Musica

25/05/22 Firenze @ Tuscany Hall

27/05/22 Roma @ Palazzo dello Sport

28/05/22 Roma @ Palazzo dello Sport

AVRIL LAVIGNE

04/03/22 Padova, Fiera

06/03/22 Milano, Mediolanum Forum

JACOB LEE

23/02/22 Legend Club, Milano

MATTHEW LEE

26/12/21 Teatro Duse, Bologna

LEPROUS

13/12/21 Live Club – Trezzo sull’Adda (MI)

SONDRE LERCHE

19/04/22 Biko Club, Milano

LETTUCE

17/02/22 ROMA / MONK

18/02/22 PISA / LUMIERE – Pisa Jazz

19/02/22 ROVERETO / AUDITORIUM MELOTTI – Centro S. Chiara

20/02/22 MILANO / SANTERIA – Jazz:Re:Found

LIBERATO

25/04/22 Mediolanum Forum di Assago, Milano

26/04/22 Mediolanum Forum di Assago, Milano

LIGABUE

04/06/22 RCF Arena (Campovolo), Reggio Emilia

LIME CORDIALE

14/02/22 Legend Club, Milano

DUA LIPA (+ GRIFF)

25/05/22 MILANO, MEDIOLANUM FORUM

26/05/22 MILANO, MEDIOLANUM FORUM

28/05/22 BOLOGNA, UNIPOL ARENA

LITTLE SIMZ

25/01/22 Milano, Fabrique

LORDE

16/06/22 Auditorium Parco della Musica, Roma

17/06/22 Castello di Villafranca, Villafranca di Verona (VR)

THE LORDS OF THE ALTAMONT

08/03/22 Blah, Blah – Torino

09/03/22 Bronson – Ravenna

10/03/22 Joshua Blues Club – Albate (CO)

LOVESICK DUO

08/04/22 Spazio Teatro 89, Milano

LOW

12/05/22 Teatro Duse, Bologna

CASEY LOWRY

27/03/22 Arci Bellezza, Milano

LP

11/03/22 Fabrique, Milano

17/07/22 Stupinigi Sonic Park, Torino

18/07/22 Piazza della SS. Annunziata, Firenze

19/07/22 Piazza Castello, Marostica

21/07/22 Anfiteatro della Civitella, Chieti

22/07/22 Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma

THE LUMINEERS

14/02/22 Lorenzini District, Milano

LUST FOR YOUTH

10/02/22 Salone14 @ Yellowsquare, Milano

11/02/22 Locomotiv Club, Bologna

12/02/21 Monk, Roma

TONY MAC ALPINE

05/03/22 Milano, Legend Club

MACE

02/04/22 Fabrique, Milano

MADAME

03/05/22 ALCATRAZ, MILANO

04/05/22 ALCATRAZ, MILANO

09/05/22 TUSCANY HALL, FIRENZE

10/05/22 TUSCANY HALL, FIRENZE

12/05/22 ALCATRAZ, MILANO

14/05/22 TEATRO PALAPARTENOPE, NAPOLI

17/05/22 TEATRO DELLA CONCORDIA, TORINO

26/05/22 ATLANTICO LIVE, ROMA

27/05/22 ATLANTICO LIVE, ROMA

MAGNUM

05/05/22 Legend Club, Milano

MAHMOOD

10/05/22 Gran Teatro Geox, Padova

11/05/22 Tuscany Hall, Firenze

13/05/22 Concordia di Venaria Reale (TO)

14/05/22 Vox Club, Nonantola (MO)

17/05/22 Alcatraz, Milano

18/05/22 Alcatraz, Milano

21/05/22 Atlantico Live, Roma

22/05/22 Palapartenope, Napoli

28/05/22 Atlantico Live, Roma

30/05/22 Alcatraz, Milano

MICHAEL MALARKEY

29/03/22 Biko, Milano

MALUMA

05/03/22 Mediolanum Forum di Assago, Milano

MANESKIN

27/01/22 Pesaro @ Vitifrigo Arena

20/03/22 Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

22/03/22 Assago (MI) @ Mediolanum Forum

23/03/22 Assago (MI) @ Mediolanum Forum

26/03/22 Napoli @ PalaPartenope

27/03/22 Napoli @ PalaPartenope

31/03/22 Firenze @ Nelson Mandela Forum

01/04/22 Firenze @ Nelson Mandela Forum

03/04/22 Torino @ Pala Alpitour

05/04/22 Assago (MI) @ Mediolanum Forum

08/04/22 Bari @ PalaFlorio

12/04/22 Roma @ Palazzo dello Sport

13/04/22 Roma @ Palazzo dello Sport

23/04/22 Arena, Verona

23/06/22 Stadio Teghil, Lignano Sabbiadoro (UD)

09/07/22 Circo Massimo, Roma

ALESSANDRO MANNARINO

17/02/22 Roma – Palazzo dello Sport

18/02/22 Roma – Palazzo dello Sport

20/02/22 Napoli – Palapartenope

24/02/22 Bari – Palaflorio

26/02/22 Assago (MI) – Mediolanum Forum

05/03/22 Torino – Pala Alpitour

07/03/22 Firenze – Mandela Forum

11/03/22 Catania – Palacatania

FIORELLA MANNOIA

06/03/22 Europauditorium, BOLOGNA

08/03/22 Teatro degli Arcimboldi, MILANO

09/03/22 Teatro Colosseo, TORINO

11/03/22 Grana Padano Theatre, MANTOVA

12/03/22 Pala Bassano 2, BASSANO DEL GRAPPA (VI)

14/03/22 Teatro delle Muse, ANCONA

16/03/22 Teatro Augusteo, NAPOLI

17/03/22 Teatro Team, BARI

21/03/22 Auditorium Parco della Musica, ROMA

24/03/22 Teatro Creberg, BERGAMO

25/03/22 Teatro Dis_Play, BRESCIA

11/06/22 RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) (con EMMA, ALESSANDRA AMOROSO, GIORGIA, ELISA, GIANNA NANNINI & LAURA PAUSINI)

MARRACASH

08/05/22 PALA INVENT – JESOLO VE

23/05/22 NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

25/05/22 PALA PARTENOPE – NAPOLI

26/05/22 PALA PARTENOPE – NAPOLI

28/05/22 PALA CATANIA – CATANIA

30/05/22 PALA FLORIO – BARI

01/06/22 PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

04/06/22 UNIPOL ARENA – BOLOGNA

06/06/22 PALA ALPITOUR – TORINO

13/09/22 MEDIOLANUM FORUM – MILANO

14/09/22 MEDIOLANUM FORUM – MILANO

16/09/22 MEDIOLANUM FORUM – MILANO

20/09/22 MEDIOLANUM FORUM – MILANO

21/09/22 MEDIOLANUM FORUM – MILANO

MASEGO

02/03/22 Fabrique, Milano

MARCO MASINI

13/12/21 MILANO, TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

14/12/21 MILANO, TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

21/12/21 BOLOGNA, EUROPAUDITORIUM

22/12/21 ANCONA, TEATRO DELLE MUSE

17/01/22 ROMA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

21/01/22 FIRENZE, TEATRO VERDI

22/01/22 FIRENZE, TEATRO VERDI

23/01/22 FIRENZE, TEATRO VERDI

27/01/22 TORINO, TEATRO COLOSSEO

MASSIMO PERICOLO

03/03/22 Bologna – Estragon

05/03/22 Senigallia (AN) – Mamamia

11/03/22 Roma – Atlantico

12/03/22 Roma – Atlantico

13/03/22 Firenze – Tuscany Hall

17/03/22 Padova – Hall

18/03/22 Padova – Hall

23/03/22 Milano – Alcatraz

24/03/22 Milano – Alcatraz

01/04/22 Napoli – Casa della Musica

02/04/22 Modugno (BA) – Demodè Club

09/04/22 Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

MAYBESHEWILL

14/03/22 Circolo Magnolia, Segrate (MI)

TATE MCRAE

09/05/22 Santeria Toscana 31, Milano

SHAWN MENDES

02/04/22 Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

09/05/22 Mediolanum Forum, Milano

MARCO MENGONI

19/06/22 Stadio San Siro, Milano

22/06/22 Stadio Olimpico, Roma

MESHUGGAH + ZEAL & ARDOR

10/05/22 Milano – Alcatraz

ERMAL META

26/02/22 PALAINVENT, JESOLO (VE)

02/03/22 TEATRO LIRICO, MILANO

03/03/22 TEATRO LIRICO, MILANO

06/03/22 TEATRO COLOSSEO, TORINO

07/03/22 TEATRO COLOSSEO, TORINO

09/03/22 TEATRO DIS_PLAY, BRESCIA

10/03/22 GRAN TEATRO GEOX, PADOVA

12/03/22 TEATRO NUOVO G. DA UDINE, UDINE

14/03/22 TEATRO ROSSETTI, TRIESTE

15/03/22 EUROPAUDITORIUM, BOLOGNA

18/03/22 TUSCANY HALL, FIRENZE

19/03/22 TEATRO PONCHIELLI, CREMONA

20/03/22 PALA CONGRESSI, LUGANO

23/03/22 TUSCANY HALL, FIRENZE

26/03/22 TEATRO AUGUSTEO, NAPOLI

27/03/22 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, ROMA

29/03/22 TEATRO TEAM, BARI

30/03/22 POLITEAMA GRECO, LECCE

01/04/22 TEATRO METROPOLITAN, CATANIA

02/04/22 TEATRO POLITEAMA, CATANZARO

04/04/22 TEATRO CARLO GESUALDO, AVELLINO

06/04/22 TEATRO GOLDONI, LIVORNO

07/04/22 TEATRO VERDI, MONTECATINI

09/04/22 GRANA PADANO THEATRE, MANTOVA

13/04/22 TEATRO CREBERG, BERGAMO

14/04/22 TEATRO POLITEAMA, PIACENZA

19/04/22 TEATRO DELLE MUSE, ANCONA

METALLICA + GRETA VAN FLEET

19/06/22 Visarno Arena, Firenze

PAT METHENY

06/05/22 Grand Teatro Geox, Padova

07/05/22 Teatro Alighieri, Ravenna

08/05/22 Teatro Umberto Giordano, Foggia

09/05/22 Auditorium Parco della Musica, Roma

11/05/22 Auditorium Del Lingotto, Torino

12/05/22 Teatro degli Arcimboldi, Milano

MEZERG

10/03/22 BOLOGNA – LOCOMOTIV

11/03/22 MILANO – SANTERIA TOSCANA

12/03/22 ROMA – LARGO

MIDNIGHT + NIGHT DEMON

01/06/22 SLAUGHTER CLUB, PADERNO DUGNANO (MI)

MINISTRI

31/03/22 RONCADE (TV) – NEW AGE

04/04/22 TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

07/04/22 ROMA – ORION

08/04/22 SANTA MARIA A VICO (CE) – SMAV

15/04/22 PERUGIA – AFTER LIFE

16/04/22 PINARELLA DI CERVIA (RA) – ROCK PLANET

23/04/22 FIRENZE – VIPER

24/04/22 BOLOGNA – ESTRAGON

29/04/22 TREZZO SULL’ADDA (MI) – LIVE CLUB

THE MISSION

15/03/22 Milano, Legend Club

MOBRICI

11/03/22 Torino (Hiroshima Mon Amour)

15/03/22 Milano (Santeria Toscana 31)

18/03/22 Brescia (Latteria Molloy)

19/03/22 Parma (Campus Industry Music)

25/03/22 Roncade (TV) (New Age)

30/03/22 Bologna (Locomotiv)

01/04/22 Livorno (The Cage)

02/04/22 Firenze (Viper)

06/04/22 Senigallia (Mamamia)

08/04/22 Modugno (BA) (Demodè)

09/04/22 Taranto (Spazioporto)

10/04/22 Rende (CS) (Mood Social Club)

15/04/22 Palermo (I Candelai)

16/04/22 Catania (Ma)

22/04/22 Roma (Largo Venue)

MODA’

02/05/22 Mediolanum Forum di Assago, Milano

03/05/22 Mediolanum Forum di Assago, Milano

09/05/22 Arena, Verona

13/05/22 Palacatania, Catania

14/05/22 Palacatania, Catania

17/05/22 Palasport, Reggio Calabria

20/05/22 Palaflorio, Bari

21/05/22 Palaflorio, Bari

26/05/22 Palazzo dello Sport, Roma

28/05/22 Pala Sele, Eboli (SA)

MODERAT

10/06/22 Auditorium Parco della Musica, Roma

09/11/22 Alcatraz, Milano

MOGWAI

27/01/22 Milano, Fabrique

28/01/22 Roma, Atlantico

29/01/22 Nonantola (MO), Vox Club

MATTHEW MOLE

24/04/22 Arci Bellezza, Milano

JAMES MORRISON + NATALIE IMBRUGLIA

01/09/22 Prato, Piazza Duomo

MOTHER MOTHER

09/03/22 Magazzini Generali, Milano

MOTTA

02/03/22 Milano – Alcatraz

03/03/22 Pistoia – H2NO

04/03/22 Roncade (TV) – New Age

05/03/22 Torino – OGR

12/03/22 Livorno – The Cage

19/03/22 Perugia – Urban

25/03/22 Taranto – Spazioporto

31/03/22 Bologna – Locomotiv

01/04/22 Brescia – Latteria Molloy

02/04/22 Pordenone – Capitol

17/04/22 Cesena – Vidia

29/04/22 Firenze – Viper Theatre

30/04/22 Bergamo – Piazza Alpini

MS NINA

10/02/22 Apollo, Milano

MUSE

17/06/22 Visarno Arena, Firenze

MY CHEMICAL ROMANCE

04/06/22 Arena Parco Nord, Bologna

ERIC NAM

05/04/22 MILANO – MAGAZZINI GENERALI

GIANNA NANNINI

01/03/22 GENOVA – TEATRO CARLO FELICE

14/03/22 NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO

17/03/22 CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

19/03/22 BARI – TEATRO TEAM

25/03/22 MANTOVA – GRANA PADANO THEATRE

26/03/22 BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY

28/03/22 TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

31/03/22 BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

01/04/22 PARMA – TEATRO REGIO

03/04/22 ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

12/04/22 BERGAMO – TEATRO CREBERG

14/04/22 PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

08/05/22 TORINO – TEATRO COLOSSEO

09/05/22 TORINO – TEATRO COLOSSEO

13/05/22 MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

14/05/22 MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

11/06/22 RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) (con FIORELLA MANNOIA, ALESSANDRA AMOROSO, GIORGIA, ELISA, EMMA, LAURA PAUSINI)

NANOWAR OF STEEL

17/12/21 LARGO VENUE – Roma

NAPALM DEATH + DOOM + SIBERIAN MEAT GRINDER + SHOW ME THE BODY

22/02/22 Slaughter Club – Paderno Dugnano (MI)

NASHLEY

10/02/22 LARGO VENUE – ROMA

11/02/22 NEW AGE – RONCADE (TV)

17/02/22 SANTERIA TOSCANA 31 – MILANO

18/02/22 HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO

NASHVILLE PUSSY

24/06/22 Audiodrome Live Club @ Torino

25/06/22 Slaughter Club @ Paderno Dugnano

26/06/22 Traffic Club Roma @ Roma

NEGRAMARO

10/03/22 Rimini, RDS Stadium (data zero)

12/03/22 Torino, Pala Alpitour

16/03/22 Roma, Palazzo dello Sport

17/03/22 Roma, Palazzo dello Sport

22/03/22 Perugia, PalaBarton

23/03/22 Ancona, PalaPrometeo Estra

25/03/22 Bologna, Unipol Arena

28/03/22 Mantova, Grana Padano Arena & Theatre

01/04/22 Milano, Mediolanum Forum

02/04/22 Milano, Mediolanum Forum

09/04/22 Firenze, Nelson Mandela Forum

12/04/22 Napoli, PalaPartenope

16/04/22 Eboli, Palasele

18/04/22 Reggio Calabria, Palacalafiore

20/04/22 Bari, PalaFlorio

21/04/22 Bari, PalaFlorio

27/04/22 Conegliano, Zoppas Arena

30/04/22 Padova, Kioene Arena

THE NEIGHBOURHOOD

14/10/22 Fabrique, Milano

NERVOSA + BURNING WITCHES + 1914 + (0) + WARFECT

20/03/22 Legend Club, Milano

NIGHTWISH + BEAST IN BLACK + TURMION KÄTILÖT

06/12/22 Milano – Lorenzini District

ENRICO NIGIOTTI

12/01/22 Teatro Goldoni – LIVORNO

14/01/22 Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) – ROMA

17/01/22 Teatro Verdi – FIRENZE

18/01/22 Teatro Celebrazioni – BOLOGNA

21/01/22 Teatro Dal Verme – MILANO

25/01/22 Casa della Musica – NAPOLI

28/01/22 Teatro Colosseo – TORINO

WILLIE NILE (+ BRAD RAY)

27/04/22 Cine Fox, Caorso (PC)

28/04/22 Druso, Bergamo

30/04/22 Club Il Giardino, Lugagnano (VR)

NOFX + PENNYWISE

22/05/22 Carroponte, Sesto San Giovanni (MI)

NOMADI

05/03/22 ROMA – Auditorium Parco della Musica

14/03/22 MILANO – Teatro Lirico

16/03/22 BOLOGNA – Teatro Duse

15/04/22 LEGNANO (MI) – TEATRO GALLERIA

23/04/22 TORINO – TEATRO COLOSSEO

NOTHING, NOWHERE.

03/02/22 Milano, Circolo Magnolia

04/02/22 Padova, Hall

NOTHING BUT THIEVES

03/04/22 FABRIQUE, MILANO

24/08/22 AMA FESTIVAL, BASSANO DEL GRAPPA (VI) (opening Palaye Royale)

NOTWIST

17/05/22 Magazzini Generali, Milano

18/05/22 Largo Venue, Roma

19/05/22 Cinema Teatro Italia, Ancona

20/05/22 Capitol, Pordenone

OBSCURA + PERSEFONE + DISILLUSION

15/09/22 Legend Club – Milano

OH WONDER

26/03/22 Magazzini Generali, Milano

THE OFFSPRING + LAGWAGON

21/06/22 CARROPONTE | SESTO SAN GIOVANNI

22/06/22 SHERWOOD FESTIVAL | PADOVA

ONEREPUBLIC

03/05/22 PADOVA (KIOENE ARENA)

04/05/22 MILANO (LORENZINI DISTRICT)

OPETH + THE VINTAGE CARAVAN

27/09/22 Milano – Teatro Degli Arcimboldi

28/09/22 Roma – Teatro Romano Di Ostia Antica

OZZY OSBOURNE + JUDAS PRIEST

12/05/23 Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

OSCAR AND THE WOLF

06/05/22 Santeria Toscana 31, Milano

TONY PAGLIUCA

13/12/21 Auditorium “A. Vighesso”, TOMBOLO (PD)

PALAYE ROYALE

23/08/22 CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

24/08/22 AMA FESTIVAL, BASSANO DEL GRAPPA (VI) (apertura dei Nothing But Thieves)

PANDA CLAN

17/12/21 Legend Club – Milano

TOMMASO PARADISO

26/03/22 Jesolo (VE) @ PalaInvent

29/03/22 Firenze @ Nelson Mandela Forum

31/03/22 Napoli @ PalaPartenope

03/04/22 Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

07/04/22 Roma @ Palazzo dello Sport

10/04/22 Torino @ Pala Alpitour

22/04/22 Assago (MI) @ Mediolanum Forum

29/04/22 Bari @ PalaFlorio

03/05/22 Catania @ PalaCatania

07/05/22 Reggio Calabria @ PalaCalafiore

LAURA PAUSINI

08/06/22 RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo)

11/06/22 RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) (con FIORELLA MANNOIA, ALESSANDRA AMOROSO, GIORGIA, ELISA, EMMA, GIANNA NANNINI)

PEARL JAM

25/06/22 Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola (BO)

PENNY AND SPARROW

30/09/22 Arci Bellezza, Milano

PENTATONIX

10/04/22 Palazzetto dello Sport, Vigevano (PV)

GUE’ PEQUENO

20/12/21 Fabrique, Milano

24/06/22 Carroponte, Sesto San Giovanni (MI)

26/06/22 Ippodromo delle Capannelle, Roma

PET SHOP BOYS

10/05/22 MILANO, TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

WILLIE PEYOTE

02/02/22 Atlantico, Roma

03/02/22 Tuscanyhall, Firenze

05/02/22 Estragon, Bologna

06/02/22 Estragon, Bologna

08/02/22 Alcatraz, Milano

09/02/22 Alcatraz, Milano

MAX PEZZALI

10/07/22 Stadio Comunale, Bibione (VE)

15/07/22 Stadio San Siro, Milano

16/07/22 Stadio San Siro, Milano

PFM – PREMIATA FORNERIA MARCONI

31/12/21 ROMA, Auditorium Parco della Musica

15/01/22 SALSOMAGGIORE, Teatro Nuovo

14/02/22 BOLOGNA, Europauditorum

15/02/22 FIRENZE, Tuscany Hall

18/03/22 LEGNANO, Teatro Galleria

22/03/22 BERGAMO, Teatro Creberg

26/03/22 SCHIO, Teatro Astra

02/04/22 CESENA, Pala De André

06/04/22 TORINO, Teatro Colosseo

09/04/22 VARESE, Teatro di Varese

13/04/22 ANCONA, Teatro delle Muse

21/04/22 MILANO, Teatro Lirico

22/04/22 MILANO, Teatro Lirico

THE PINEAPPLE THIEF

23/02/22 Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

24/02/22 Roncade (TV) – New Age Club

25/02/22 Roma – Auditorium Parco della Musica

26/02/22 Firenze – Viper Theatre

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

19/02/22 Zoppas Arena – CONEGLIANO (TV)

21/02/22 Mediolanum Forum – MILANO

23/02/22 Mediolanum Forum – MILANO

24/02/22 Mediolanum Forum – MILANO

26/02/22 Pala Alpitour – TORINO

28/02/22 Unipol Arena – BOLOGNA

03/03/22 Pala Prometeo – ANCONA

05/03/22 Palasele – EBOLI (SA)

08/03/22 Palazzo Dello Sport – ROMA

09/03/22 Palazzo Dello Sport – ROMA

11/03/22 Pala George – MONTICHIARI (BS)

12/03/22 Kioene Arena – PADOVA

14/03/22 Mandela Forum – FIRENZE

15/03/22 Mandela Forum – FIRENZE

PLACEBO

29/06/22 Piazza Sordello, Mantova

27/10/22 Mediolanum Forum, Milano

GIORGIO POI

18/02/22 Auditorium Parco della Musica, Roma

28/02/22 Teatro Dal Verme, Milano

PIPPO POLLINA

01/03/22 TORINO, Folk Club

02/03/22 SCANDICCI (FI), Auditorium

03/03/22 PROVAGLIO D’ISEO (BS), Teatro Pax

04/03/22 PORTO S.GIORGIO (FM), Teatro Comunale

06/03/22 BOLOGNA, Teatro da definire

PORCUPINE TREE

24/10/22 Mediolanum Forum, Milano

POSTMODERN JUKEBOX

02/06/22 Hall, Padova

03/06/22 Circolo Magnolia, Segrate (MI)

POWERWOLF

24/11/22 Alcatraz – Milano

PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA

28/01/22 Bergamo – Druso

PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS

05/04/22 Santeria Toscana 31, Milano

GLI PSICOLOGI

17/06/22 IPPODROMO DELLE CAPANNELLE – ROMA

PVRIS

28/04/22 MAGAZZINI GENERALI, MILANO

DOMENICO QUACECI

16/12/21 Palermo, Fontarò Circolo Arci

QUEEN & ADAM LAMBERT

10/07/22 Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

11/07/22 Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

QUEEN EXTRAVAGANZA

20/03/22 Jesolo (VE), PalaInvent

21/03/22 Firenze, Teatro Verdi

22/03/22 Milano, Alcatraz

HUGO RACE FATALISTS

21/04/22 BOLOGNA – Bravo Caffè

22/04/22 FIRENZE – Circolo Progresso

23/04/22 ROMA – Wishlist Club

30/04/22 MAROSTICA (VI) – Location TBA

05/05/22 BERGAMO – Druso

06/05/22 SAVONA – Raindogs House

07/05/22 CAORSO (PC) – Cine Fox

08/05/22 SALICE TERME (PV) – Soqquadro

26/05/22 TORINO – Blah Blah

28/05/22 LONATE CEPPINO (VA) – Black Inside

RAF & UMBERTO TOZZI

13/12/21 Teatro Creberg – BERGAMO

18/12/21 Teatro Pala Bassano Due – BASSANO D/G – VI

20/12/21 Teatro Rossetti – TRIESTE

07/02/22 Teatro Creberg – BERGAMO

10/02/22 Pala Invent – JESOLO – VE

13/02/22 Teatro Colosseo – TORINO

18/02/22 Teatro Verdi – MONTECATINI – PT

19/02/22 Nuovo Teatro Carisport – CESENA

24/02/22 Teatro Verdi – FIRENZE

RAG’N’BONE MAN

16/03/22 Fabrique, Milano

RAMMSTEIN

12/07/22 Stadio Olimpico Grande Torino, Torino

MARKY RAMONE

30/06/22 Druso – Ranica

01/07/22 Tbc – Parma

02/07/22 Traffic Live – Roma

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

17/03/22 Roma, Atlantico Live

18/03/22 Napoli, Casa della Musica

22/03/22 Venaria (TO), Teatro della Concordia

23/03/22 Padova, Hall

29/03/22 Bologna, Estragon

30/03/22 Firenze, Tuscany Hall

05/04/22 Milano, Fabrique

THE RASMUS

21/10/22 Fabrique, Milano

RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE

24/03/22 Slaughter Club, Paderno Dugnano (MI)

25/03/22 Alchemica Music Club, Bologna

26/03/22 Revolver, San Donà di Piave (VE)

RED

23/03/22 Legend Club, Milano

RED HOT CHILI PEPPERS + A$AP ROCKY

18/06/22 Visarno Arena, Firenze

FRANCESCO RENGA

17/10/22 Teatro degli Arcimboldi, MILANO

22/10/22 Teatro Verdi, FIRENZE

24/10/22 Europauditorium, BOLOGNA

04/11/22 Teatro Colosseo, TORINO

05/11/22 Teatro Dis_Play, BRESCIA

08/11/22 Teatro Augusteo, NAPOLI

09/11/22 Teatro Team, BARI

14/11/22 Teatro Brancaccio, ROMA

REVENGE + EMBRACE OF THORNS + MISPYRMING +UKTRA SILVAM

04/03/22 Paderno Dugnano (MO) – Slaughter Club

RHAPSODY OF FIRE

19/02/22 Revolver Club – San Donà di Piave (VE)

20/02/22 Legend Club – Milano

LIONEL RICHIE

20/07/22 Summer Festival, Marostica (VI)

RISE AGAINST

27/06/22 CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

RIVERS OF NIHIL + ARCHSPIRE + ALLEGAEON + BLACK CROWN INITIATE + TO THE GRAVE

13/11/22 Slaughter Club – Paderno Dugnano (MI)

RKOMI

16/04/22 VENARIA REALE (TO), TEATRO DELLA CONCORDIA

22/04/22 NAPOLI, CASA DELLA MUSICA

23/04/22 MODUGNO (BA), DEMODE’

29/04/22 FIRENZE, VIPER

30/04/22 PADOVA, GRAN TEATRO GEOX

06/05/22 ROMA, ATLANTICO

07/05/22 NONANTOLA (MO), VOX CLUB

11/05/22 MILANO, FABRIQUE

OLIVIA RODRIGO

16/06/22 Fabrique, Milano

ROSS THE BOSS

25/05/22 Druso, Bergamo

ROVERE

10/03/22 Ciampino (RM) – ORION

11/03/22 Firenze – VIPER

16/03/22 Torino – HIROSHIMA MON AMOUR

17/03/22 Milano – ALCATRAZ

24/03/22 Nonantola – VOX CLUB

25/03/22 Padova – HALL

30/03/22 Bologna – ESTRAGON

31/03/22 Bologna – ESTRAGON

01/04/22 Perugia – AFTERLIFE

15/04/22 Modugno (BA) – DEMODÈ

VASCO ROSSI

20/05/22 TRENTO – Area San Vincenzo di Mattarello

24/05/22 MILANO – Ippodromo Milano Trenno (ex IDays)

28/05/22 IMOLA (BO) – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

03/06/22 FIRENZE – Visarno Arena (ex Firenze Rocks)

07/06/22 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

11/06/22 ROMA – Circo Massimo

12/06/22 ROMA – Circo Massimo

17/06/22 MESSINA – Stadio San Filippo

22/06/22 BARI – Stadio San Nicola

26/06/22 ANCONA – Stadio Del Conero

30/06/22 TORINO – Stadio Olimpico

ROTTING CHRIST + NERO OR THE FALL OF ROME

04/02/22 Traffic, Roma

05/02/22 The Factory, San Martino Buon Albergo (VR)

ROVERE

03/03/22 PERUGIA – AFTERLIFE

05/03/22 MOSCIANO S. ANGELO (TE) – PIN UP

06/03/22 MODUGNO (BA) – DEMODÉ

10/03/22 CIAMPINO (RM) – ORION

11/03/22 FIRENZE – VIPER

16/03/22 TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

17/03/22 MILANO – ALCATRAZ

24/03/22 NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

25/03/22 PADOVA – HALL

30/03/22 BOLOGNA – ESTRAGON

ROYAL BLOOD + THE AMAZONS

19/03/22 Alcatraz, Milano

XAVIER RUDD

19/10/22 Trento, Auditorium Santa Chiara

21/10/22 Padova, Gran Teatro Geox

22/10/22 Cesena, Carisport

23/10/22 Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

24/10/22 Milano, Alcatraz

RUSS

20/09/22 Alcatraz, Milano

SAM RYDER

24/04/22 Circolo Magnolia, Milano

SABATON + THE HU + LORDI

15/03/22 Lorenzini District – Milano

SAINT JHN

13/02/22 Fabrique, Milano

SAINT MOTEL

06/04/22 Circolo Magnolia, Milano

SALMO

01/03/22 PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

06/03/22 VITRIFRIGO ARENA – PESARO (PU)

08/03/22 PALASELE – EBOLI (SA)

11/03/22 PALAFLORIO – BARI

15/03/22 MEDIOLANUM FORUM – MILANO

20/03/22 PALA ALPITOUR – TORINO

23/03/22 UNIPOL ARENA – BOLOGNA

26/03/22 MODIGLIANI FORUM – LIVORNO

29/03/22 GRANA PADANO ARENA – MANTOVA

31/03/22 KIOENE ARENA – PADOVA

03/04/22 BRIXIA FORUM – BRESCIA

05/04/22 MANDELA FORUM – FIRENZE

03/07/22 Stadio Comunale, Bibione (VE)

06/07/22 Stadio San Siro, Milano

SAMAEL + DIABOLICAL

29/09/22 Revolver Club – San Donà di Piave (VE)

SANGIOVANNI

02/05/22 TORINO – VENARIA, CONCORDIA

03/05/22 TORINO – VENARIA, CONCORDIA

05/05/22 MILANO, ALCATRAZ

12/05/22 NAPOLI, PALA PARTENOPE

15/05/22 ROMA, ATLANTICO LIVE

16/05/22 ROMA, ATLANTICO LIVE

22/05/22 MILANO, ALCATRAZ

23/05/22 MILANO, ALCATRAZ

26/05/22 FIRENZE, TUSCANY HALL

27/05/22 FIRENZE, TUSCANY HALL

29/05/22 ROMA, ATLANTICO LIVE

SASSO

14/01/22 Bologna, Covo Club

15/01/22 Torino, Circolo della Musica (Rivoli)

JACK SAVORETTI

25/02/22 TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI – MILANO

26/02/22 TEATRO CARLO FELICE – GENOVA

28/02/22 TEATRO VERDI – FIRENZE

01/03/22 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA SINOPOLI – ROMA

03/03/22 GRAN TEATRO GEOX – PADOVA

05/03/22 TEATRO EUROPAUDITORIUM – BOLOGNA

JIMMY SAX & THE SYMPHONIC DANCE ORCHESTRA

04/03/22 Tuscany Hall, Firenze

05/03/22 Teatro Colosseo, Torino

07/03/22 Teatro Dal Verme, Milano

08/03/22 Gran Teatro Geox, Padova

11/03/22 Teatro Team, Bari

12/03/22 Teatro Greco, Lecce

17/03/22 Teatro EuropAuditorium, Bologna

18/03/22 Auditorium Conciliazione, Roma

MICHAEL SCHENKER

14/05/22 Phenomenon (Fontaneto D’Agogna, NO)

15/05/22 Largo Venue (Roma)

SCORPIONS

23/05/22 Arena, Verona

THE SCRIPT

11/03/22 PADOVA (Gran Teatro Geox)

12/03/22 MILANO (Fabrique)

I SEGRETI

15/02/22 Magazzini Generali, Milano

SEMBLANT + ASYMAY + DYING PHOENIX

24/02/22 Legend Club, Milano

LORENZO SEMPRINI

15/12/21 Torino (TBA)

JAMES SENESE

21/12/21 MILANO – Teatro degli Arcimboldi

SFERA EBBASTA

09/04/22 RIMINI – RDS STADIUM

11/04/22 MILANO – MEDIOLANUM FORUM

12/04/22 MILANO – MEDIOLANUM FORUM

20/04/22 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

22/04/22 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

24/04/22 EBOLI – PALASELE

26/04/22 TORINO – PALA ALPITOUR

28/04/22 FIRENZE – MANDELA FORUM

SHADOW OF INTENT + AVERSIONS CROWN + ANGELMAKER+ THE LAST TEN SECONDS OF LIFE

19/01/23 Legend Club, Milano

SHAME + CELEB CAR CRASH

18/12/21 Pit Stop – Monza (MB)

08/01/22 Soqquadro – Salice Terme (PV)

04/02/22 Km298 – Lodi (Only Shame)

12/02/22 Tambourine – Seregno (MB)

05/03/22 Ca’ Vaina – Imola (BO)

19/03/22 The Moon – Mozzecane (VR)

CLAUDIO SIMONETTI’S GOBLIN + RITO PAGANO

18/12/21 Vidia Club, Cesena

24/12/21 The Factory, Verona

SIMPLE MINDS

12/07/22 Teatro Antico, Taormina (CT)

14/07/22 Teatro D’Annunzio, Pescara

15/07/22 Piazza Duomo, Pistoia

17/07/22 Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, Roma

18/07/22 Arena, Verona

SIMPLY RED

14/12/22 Palazzo dello Sport, Roma

15/12/22 Kioene Arena, Padova

16/12/22 Mediolanum Forum, Milano

THE SISTERS OF MERCY

26/04/22 Milano, Alcatraz

27/04/22 Ciampino (RM), Orion Club

SKUNK ANANSIE

15/03/22 Fabrique, Milano

29/06/22 Rock In Roma – Auditorium Parco della Musica, Roma

30/06/22 Sherwood Festival Stadio Euganeo – Padova

01/07/22 Flowers Festival – Torino

SLIPKNOT

26/07/22 Castello Scaligero, Villafranca di Verona (VR)

THE SLOW READERS CLUB + OCTOBER DRIFT

16/02/22 Biko, Milano

JOHN SMITH

14/03/22 Biella Jazz Club, Biella

SOCIAL DISTORTION + GRADE2 + LOVEBREAKERS

30/05/22 CARROPONTE – Sesto San Giovanni (MI)

SOEN

09/02/22 Largo Venue – Roma

10/02/22 Magazzini Generali – Milano

11/02/22 Revolver Club – San Donà di Piave (VE)

SOFT MACHINE

27/10/22 Milano, Spazio Teatro 89

ALVARO SOLER

07/03/22 Gran Teatro Geox, Padova

08/03/22 Fabrique, Milano

JIMI SOMEWHERE

14/05/22 Biko, Milano

SONATA ARCTICA + ELEINE

17/11/22 Milano, Live Club

SONS OF THE EAST

03/03/22 Legend Club, Milano

SOPHIE & THE GIANTS

09/04/21 Magazzini Generali, Milano

SOTTOTONO

03/03/22 Atlantico, Roma

07/03/22 Alcatraz, Milano

SPERANZA

07/04/22 Atlantico – Roma

08/04/22 Viper – Firenze

14/04/22 Casa della Musica – Napoli

16/04/22 Hall – Padova

19/04/22 Fabrique – Milano

21/04/22 Estragon – Bologna

27/04/22 Teatro Concordia – Torino

29/04/22 Demodé Club – Bari

ST.VINCENT

10/06/22 Fabrique, Milano

ERIC STECKEL

29/05/22 Chiari Blues Festival, Chiari (BS)

PAROV STELAR

03/03/22 Alcatraz, Milano

STILL CORNERS

20/04/22 Circolo Magnolia, Milano

STING

02/04/22 Pala Alpitour, Torino

19/07/22 Parco Ducale, Parma

STROMAE

20/07/22 Ippodromo Snai San Siro, Milano

SUBSONICA

03/03/22 Hall, Padova

04/03/22 Vox Club, Nonantola (MO)

05/03/22 Vox Club, Nonantola (MO)

10/03/22 Common Ground, Napoli

11/03/22 Pin Up, Mosciano Stazione (TE)

12/03/22 Demodè, Modugno (BA)

17/03/22 Afterlife, Perugia

18/03/22 Mamamia, Senigallia (AN)

19/03/22 Live Club, Trezzo Sull’Adda (MI)

25/03/22 Capitol Fiera, Pordenone

26/03/22 C.S. Rivolta, Marghera (VE)

27/03/22 Brixia Forum, Brescia

31/03/22 Teatro della Concordia, Torino

01/04/22 Teatro della Concordia, Torino

02/04/22 Teatro della Concordia, Torino

07/04/22 Tuscany Hall, Firenze

08/04/22 Atlantico, Roma

09/04/22 Atlantico, Roma

12/04/22 Alcatraz, Milano

13/04/22 Alcatraz, Milano

SUPERGRASS

15/07/22 Parco delle Valli – Roma

SWALLOW THE SUN + AVATARIUM

26/01/22 Legend Club – Milano

SWEDISH HOUSE MAFIA

18/10/22 Mediolanum Forum, Milano

TEDDY SWIMS

04/03/22 Circolo Magnolia, Milano

TALCO

22/05/22 Carroponte, Sesto San Giovanni (MI)

TAME IMPALA

07/09/22 MILANO – IPPODROMO SNAI SAN SIRO

TANCREDI

20/02/22 Orion Club, Roma

27/02/22 Magazzini Generali, Milano

TANKARD + GAME OVER + REVERBER

20/05/22 Revolver – San Donà di Piave (VE)

21/05/22 Campus Industry Music – Parma

22/05/22 Traffic Live – Roma

JAMES TAYLOR

28/10/22 Teatro degli Arcimboldi, Milano

30/10/22 Auditorium Parco della Musica, Roma

31/10/22 Teatro Verdi, Firenze

02/11/22 Palabassano, Bassano del Grappa (VI)

03/11/22 Teatro Colosseo, Torino

TEHO TEARDO

16/12/21 Rovereto (Tn) @ Auditorium Melotti

THEØ X FIKS X PLANT

18/01/22 Rocket, Milano

19/01/22 Rocket, Milano

20/01/22 Rocket, Milano

21/01/22 Rocket, Milano

28/01/22 Hiroshima Mon Amour, Torino

04/02/22 Locomotiv Club, Bologna

05/02/22 New Age Club, Roncade (TV)

12/02/22 Teatro Centrale, Roma

YANN TIERSEN + QUINQUIS

07/02/22 Milano, Teatro degli Arcimboldi

TIROMANCINO

25/02/22 San Benedetto Del Tronto (AP) Palariviera

26/02/22 Senigallia (AN) Teatro La Fenice

03/03/22 Bologna Teatro Manzoni

04/03/22 Torino Teatro Colosseo

05/03/22 Brescia Gran Teatro Morato

10/03/22 Roma Auditorium della Conciliazione

11/03/22 Assisi (PG) Teatro Lyrick

17/03/22 Firenze Teatro Verdi

18/03/22 Milano Teatro Lirico

19/03/22 Padova Gran Teatro Geox

25/03/22 BERGAMO – Teatro Creberg

26/03/22 VARESE – Teatro di Varese

31/03/22 NAPOLI – Teatro Augusteo

01/04/22 BRINDISI – Nuovo Teatro Verdi

02/04/22 COSENZA – Teatro Rendano

10/04/22 GENOVA – Politeama Genovese

11/04/22 LA SPEZIA – Teatro Civico

12/04/22 SAINT VINCENT (AO) – Palais Saint Vincent

13/05/22 UDINE – Location da definire

14/05/22 PARMA – Teatro Regio

TOKIO HOTEL

20/04/22 Fabrique, Milano

LOUIS TOMLINSON

10/04/22 Mediolanum Forum, Milano

30/08/22 Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, Roma

01/09/22 Teatro Antico, Taormina

03/09/22 Ippodromo SNAI di San Siro, Milano

DEVIN TOWNSEND

04/05/22 Live Music Club, Trezzo Sull’Adda (MI)

TR/ST

23/05/22 Magazzini Generali, Milano

IL TRE

18/12/21 Roma @ Atlantico

13/01/22 Brescia @ Latte più

14/01/22 Padova @ Hall

16/01/22 Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

18/01/22 Nonantola (MO) @ Vox Club

22/01/22 Firenze @ Viper Theatre

25/01/22 Pozzuoli (NA) @ Duel Club

28/01/22 Bari @ Demodè

05/02/22 Senigallia (AN) @ Mamamia

06/02/22 Roma @ Atlantico

TREMONTI

03/02/22 MILANO, Alcatraz

TRENTEMØLLER

13/03/22 Magazzini Generali, Milano

TRICKY

22/05/22 Magazzini Generali, MILANO

TRIVIUM + HEAVEN SHALL BURN

19/02/23 Alcatraz, Milano

TURMION KÄTILÖT

21/02/22 Milano – Legend Club

FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS

06/05/22 Magazzini Generali, Milano

TARJA TURUNEN

11/02/22 Live Club, Trezzo Sull’Adda (MI)

TWELVE FOOT NINJA

13/03/23 Legend Club, Milano

TWILIGHT FORCE + SILVER BULLET

04/02/23 Legend Club, Milano

TYGERS OF PAN TANG

17/03/22 Roma, Traffic Club

18/03/22 Paderno Dugnano (Mi), Slaughter Club

19/03/22 Bologna, Alchemica Music Club

ULTIMO

05/06/22 Bibione @ Stadio Comunale

11/06/22 Firenze @ Stadio Artemio Franchi

12/06/22 Firenze @ Stadio Artemio Franchi

17/06/22 Ancona @ Stadio del Conero

22/06/22 Torino @ Stadio Olimpico Grande Torino

25/06/22 Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

26/06/22 Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

30/06/22 Modena @ Stadio Alberto Braglia

03/07/22 Bari @ Stadio San Nicola

07/07/22 Pescara @ Stadio Adriatico

11/07/22 Catania @ Stadio Cibali

12/07/22 Catania @ Stadio Cibali

17/07/22 Roma @ Circo Massimo

23/07/22 Milano @ Stadio San Siro

24/07/22 Milano @ Stadio San Siro

URIAH HEEP

18/10/22 Teatro Dal Verme – Milano

ALBERTO URSO

14/12/21 Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica – ROMA

17/12/21 Teatro degli Arcimboldi – MILANO

DAVIDE VAN DE SFROOS

09/02/22 COMO – Teatro Sociale di Como

12/02/22 TRENTO – Auditorium Santa Chiara

19/02/22 BORMIO (SO) – Pentagono

26/02/22 MANTOVA – Teatro Sociale di Mantova

28/02/22 MILANO – Teatro dal Verme

01/03/22 MILANO – Teatro dal Verme

04/03/22 LECCO – Teatro Cenacolo Francescano

11/03/22 VARESE – Teatro di Varese

19/03/22 MESTRE (VE) – Teatro Corso

24/03/22 SARONNO (VA) – Teatro Giuditta Pasta

29/03/22 ZURIGO (SVIZZERA) – Volkshaus

31/03/22 PIACENZA – Teatro Politeama

02/04/22 ALESSANDRIA – Teatro Alessandrino

13/04/22 LUGANO (SVIZZERA) – Palazzo dei Congressi

21/04/22 BERGAMO – Creberg Teatro Bergamo

29/04/22 GORGONZOLA (MI) – Sala Argentia

06/05/22 SCHIO (VI) – Teatro Civico

VAN DER GRAAF GENERATOR

30/04/22 Fontaneto d’Agogna (NO), Phenomenon

02/05/22 Genova, Politeama Genovese

03/05/22 Roma, Auditorium Parco della Musica / Sala Sinopoli

05/05/22 Bologna, Teatro Celebrazioni

06/05/22 Brescia, Gran Teatro Morato

08/05/22 Padova, Gran Teatro Geox

09/05/22 Milano, Teatro Nazionale CheBanca

VEKTOR + CRYPTOSIS + COMANIAC + ALGEBRA

18/10/22 Legend Club – Milano

ANTONELLO VENDITTI

18/06/22 STADIO OLIMPICO, ROMA (con Francesco De Gregori)

VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE

10/02/22 Roma – Traffic Live Club

11/02/22 San Martino Buonalbergo (VR) – The Factory

12/02/22 Paderno Dugnano (MI)- Slaughter Club

MARIO VENUTI

12/02/22 BARI – TEATRO FORMA

MARGHERITA VICARIO

08/04/22 BOLOGNA @ LINK

09/04/22 TREVISO @ NEW AGE CLUB

12/04/22 NAPOLI @ DUEL BEAT

13/04/22 BARI @ DEMODE’ CLUB

26/04/22 FIRENZE @ VIPER

28/04/22 MILANO @ FABRIQUE

30/04/22 ROMA @ ATLANTICO

VIPRA

15/12/21 Milano – Circolo Magnolia

16/12/21 Roma – Largo Venue

PABLLO VITTAR

02/06/22 Circolo Magnolia, Milano

IL VOLO

05/06/22 Arena, Verona

11/06/22 Teatro Antico, Taormina (ME)

12/06/22 Teatro Antico, Taormina (ME)

03/10/22 Mediolanum Forum di Assago, Milano

07/10/22 Palazzo dello Sport, Roma

10/10/22 Pala Alpitour, Torino

HANK VON HELL

23/06/22 Alpen Flair Festival, Natz (BZ)

24/06/22 Legend Club, Milano

DITA VON TEESE

09/05/22 MILANO, Teatro degli Arcimboldi

W.A.S.P.

18/03/22 Live Club, Trezzo sull’Adda (MI)

19/03/22 Hall, Padova

LAUREN RUTH WARD

24/02/22 Pippo Stage – Bolzano

25/02/22 Splinter Club – Parma

26/02/22 Raindogs House – Savona

THE WEEKND

31/10/22 Mediolanum Forum, Milano

01/11/22 Mediolanum Forum, Milano

PAUL WELLER

11/09/22 Roma, Auditorium Parco della Musica / Sala Santa Cecilia

12/09/22 Firenze, Tuscany Hall

13/09/22 Bologna, Estragon

15/09/22 Milano, Alcatraz

16/09/22 Brescia, Gran Teatro Morato

17/09/22 Pordenone, Palasport Forum

THE WHITE BUFFALO & L.A. EDWARDS

02/05/22 Alcatraz, Milano

WHITE LIES

10/05/22 Magazzini Generali – MILANO

11/05/22 Orion – ROMA

WHITESNAKE + EUROPE

28/06/22 Lorenzini District – Milano

WILL & THE PEOPLE

26/02/22 Biko, Milano

GIULIO WILSON

17/12/21 PERUGIA (Rework)

WITHIN TEMPTATION

23/12/21 Rock n Roll, Milano (con Jorelia, Alkemy & Darkness Brought Me Here)

28/03/22 Mediolanum Forum, Milano (opening degli EVANESCENCE)

WOLVES IN THE THRONE ROOM

17/10/22 LEGEND CLUB, MILANO

THE WOMBATS

12/05/22 BOLOGNA – ESTRAGON

13/05/22 MILANO – FABRIQUE

WRABEL

25/02/22 Santeria Toscana 31, Milano

YES

16/05/22 Teatro Dal Verme – Milano

17/05/22 Auditorium della Conciliazione – Roma

18/05/22 Gran Teatro Geox – Padova

YOB

10/05/22 Freakout Club – Bologna

11/05/22 Bloom – Mezzago (MB)

YOU ME AT SIX

24/02/22 Alcatraz, Milano

YUNGBLUD

18/05/22 Lorenzini District, Milano

HANS ZIMMER

30/03/22 Mediolanum Forum, Milano

31/03/22 Unipol Arena, Bologna

ZUCCHERO FORNACIARI

25/04/22 ARENA DI VERONA

26/04/22 ARENA DI VERONA

27/04/22 ARENA DI VERONA

29/04/22 ARENA DI VERONA

30/04/22 ARENA DI VERONA

01/05/22 ARENA DI VERONA

02/05/22 ARENA DI VERONA

04/05/22 ARENA DI VERONA

05/05/22 ARENA DI VERONA

06/05/22 ARENA DI VERONA

07/05/22 ARENA DI VERONA

08/05/22 ARENA DI VERONA

10/05/22 ARENA DI VERONA

11/05/22 ARENA DI VERONA

APPUNTAMENTI LIVE

Tutti gli appuntamenti live in Italia di oggi e dei prossimi mesi!

1914

18/03/22 Revolver Club, San Donà di Piave (VE)

19/03/22 Traffic, Roma

20/03/22 Legend Club, Milano (wNERVOSA, WARBRINGER, (0) & WARFECT)

2CELLOS

20/05/22 Mediolanum Forum Assago, Milano

5 SECONDS OF SUMMER

07/05/22 Padova (Kioene Arena)

08/05/22 Milano (Lorenzini District)

A DAY TO REMEMBER + BLACK VEIL BRIDES + GRANDSON + CREEPER + BEING AS AN OCEAN + WARGASM

22/06/22 Circolo Magnolia, Segrate (MI)

A WILHELM SCREAM

26/04/22 BLOOM, MEZZAGO

BRYAN ADAMS

11/02/22 Palazzo dello Sport, Roma

12/02/22 Mandela Forum, Firenze

14/02/22 Zoppas Arena, Conegliano (TV)

AEROSMITH

10/06/22 Ippodromo Milano Trenno, Milano

AIELLO

16/03/22 Nonantola (MO) – Vox Club

20/03/22 ROMA – Atlantico Live

21/03/22 ROMA – Atlantico Live

24/03/22 FIRENZE – Tuscany Hall

25/03/22 FIRENZE – Tuscany Hall

28/03/22 Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

30/03/22 MILANO – Fabrique

31/03/22 MILANO – Fabrique

03/04/22 NAPOLI – Casa della Musica

04/04/22 NAPOLI – Casa della Musica

AJR

17/10/22 Alcatraz, Milano

AKA 7EVEN

23/01/22 Napoli, Casa della Musica

24/01/22 Napoli, Casa della Musica

26/01/22 Milano, Fabrique

30/01/22 Roma, Atlantico

GIOVANNI ALLEVI

01/01/22 Roma, Auditorium Parco della Musica

05/01/22 Varese, Teatro di Varese

29/01/22 Milano, Teatro dal Verme

11/02/22 Brescia, Gran Teatro Morato

12/02/22 Padova, Gran Teatro Geox

01/03/22 Udine, Teatro Giovanni da Udine

02/03/22 Bergamo, Teatro Creberg

03/03/22 Napoli, Teatro Augusteo

18/03/22 Firenze, Teatro Verdi

23/03/22 Genova, Politeama Genovese

25/03/22 Assisi (PG), Teatro Lyrick

03/04/22 Torino, Teatro Colosseo

12/04/22 Bologna, Teatro Duse

23/04/22 Pescara, Teatro Massimo

ALT-J

17/06/22 Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, Roma

18/06/22 Porto, Bari

ALY & AJ

10/03/22 Magazzini Generali, Milano

AMARANTHE + BEYOND THE BLACK

25/10/22 TREZZO SULL’ADDA (MI), LIVE MUSIC CLUB

AMON AMARTH + MACHINE HEAD + THE HALO EFFECT

04/10/22 Lorenzini District – Milano

ALESSANDRA AMOROSO

13/07/22 Stadio San Siro, Milano

TORI AMOS

24/02/22 Teatro degli Arcimboldi, Milano

ANASTACIA

21/09/22 Teatro Arcimboldi, Milano

22/09/22 Teatro Brancaccio, Roma

24/09/22 Teatro Mteropolitan, Catania

26/09/22 Teatro Verdi, Firenze

27/09/22 PalaBassano 2, Bassano del Grappa (VI)

ROBERTO ANGELINI

18/12/21 RENDE (CS), Mood Social Club

20/01/22 TORINO, Teatro Concordia

LEONARDO ANGELUCCI

18/12/21 Angelè – Manduria (TA)

23/12/21 Teatro Cortesi – Sirolo (AN)

GIORDANA ANGI

16/12/21 Fabrique, Milano

19/12/21 Atlantico Live, Roma

ANNALISA

07/03/22 Fabrique, Milano

08/03/22 Estragon, Bologna

10/03/22 Viper Theatre, Firenze

14/03/22 Hiroshima Mon Amour, Torino

15/03/22 Hall, Padova

18/03/22 Largo Venue, Roma

19/03/22 Demodé, Modugno (BA)

21/03/22 Duel Beat, Pozzuoli (NA)

ANTHRAX + MUNICIPAL WASTE

04/11/22 Alcatraz – Milano

BIAGIO ANTONACCI

05/11/22 JESOLO (VE), Pala Invent

08/11/22 ROMA, Palazzo Dello Sport

11/11/22 EBOLI, Pala Sele

17/11/22 BARI, Pala Florio

14/12/22 TORINO, Pala Alpitour

17/12/22 FIRENZE, Nelson Mandela Forum

19/12/22 ASSAGO (MI), Mediolanum Forum

20/12/22 ASSAGO (MI), Mediolanum Forum

ARCH ENEMY + BEHEMOTH + CARCASS + UNTO OTHERS

12/10/22 Milano, Alcatraz

ARIETE

12/03/22 Alcatraz – Milano

13/03/22 Alcatraz – Milano

17/03/22 Gran Teatro Geox – Padova

18/03/22 Teatro Concordia di Venaria Reale – Torino

21/03/22 Tuscany Hall – Firenze

23/03/22 Palapartenope – Napoli

27/03/22 Atlantico – Roma

28/03/22 Atlantico – Roma

AS I LAY DYING + EMMURE + FIT FOR A KING

19/04/22 Alcatraz, Milano

20/04/22 Orion, Roma

ASHE

13/06/22 Fabrique, Milano

ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN

11/02/22 Music Hall Arena – Cavallino Treporti (VE)

12/02/22 Traffic Club – Roma

13/02/22 Slaughter Club – Paderno Dugnano (MI)

AURORO BOREALO

15/12/21 Magazzini Generali, Milano

AVINCOLA

17/12/20 Monk, Roma

18/12/20 Biko, Milano

AXOS

14/04/22 Magazzini Generali, Milano

BABY K

22/04/22 Viper, Firenze

23/04/22 Hall, Padova

29/04/22 Orion, Roma

30/04/22 Magazzini Generali, Milano

BACHI DA PIETRA

14/01/22 Arci Tom – MANTOVA

15/01/22 Locomotiv Club – BOLOGNA

21/01/22 Astro Club – FONTANAFREDDA (PN)

22/01/22 Raindogs House – SAVONA

28/01/22 Musici Per Caso – PIACENZA

29/01/22 Blah Blah – TORINO

04/02/22 Auditorium Novecento – NAPOLI

05/02/22 Studio XXXV Live – CAVA DE’ TIRRENI (SA)

BAD RELIGION

21/06/22 Bassano del Grappa (VI), PalaDue

22/06/22 Milano, Alcatraz

CLAUDIO BAGLIONI

24/01/22 ROMA – TEATRO DELL’OPERA

25/01/22 PARMA – TEATRO REGIO

27/01/22 MANTOVA – TEATRO SOCIALE

28/01/22 RAVENNA – TEATRO ALIGHIERI

29/01/22 FORLÌ – TEATRO FABBRI

31/01/22 ANCONA – TEATRO DELLE MUSE

01/02/22 SENIGALLIA (AN) – TEATRO LA FENICE

02/02/22 FERMO – TEATRO DELL’AQUILA

03/02/22 ASCOLI PICENO – TEATRO VENTIDIO BASSO

05/02/22 SAN SEVERO (FG) – TEATRO VERDI

06/02/22 BRINDISI – TEATRO VERDI

07/02/22 LECCE – POLITEAMA GRECO

09/02/22 TARANTO – TEATRO ORFEO

10/02/22 BARI – TEATRO PETRUZZELLI

12/02/22 PESCARA – TEATRO MASSIMO

14/02/22 TORINO – TEATRO REGIO

15/02/22 SAINT VINCENT (AO) – PALAIS

17/02/22 ASTI – TEATRO ALFIERI

18/02/22 CREMONA – TEATRO PONCHIELLI

20/02/22 VENEZIA – TEATRO MALIBRAN

22/02/22 NOVARA – TEATRO COCCIA

23/02/22 COMO – TEATRO SOCIALE

24/02/22 BRESCIA – TEATRO GRANDE

26/02/22 LA SPEZIA – TEATRO CIVICO

27/02/22 PRATO – POLITEAMA PRATESE

28/02/22 FERRARA – TEATRO COMUNALE

01/03/22 FIRENZE – TEATRO DELLA PERGOLA

03/03/22 MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE

04/03/22 PALERMO – TEATRO MASSIMO

05/03/22 CATANIA – TEATRO BELLINI

07/03/22 REGGIO CALABRIA – TEATRO CILEA

08/03/22 CATANZARO – TEATRO POLITEAMA

09/03/22 COSENZA – TEATRO RENDANO

11/03/22 AVELLINO – TEATRO CARLO GESUALDO

13/03/22 ISERNIA – AUDITORIUM UNITÀ D’ITALIA

15/03/22 PERUGIA – TEATRO MORLACCHI

16/03/22 SPOLETO (PG) – TEATRO MENOTTI

17/03/22 AVEZZANO (AQ) – TEATRO DEI MARSI

19/03/22 SASSARI – TEATRO COMUNALE

20/03/22 NUORO – TEATRO ELISEO

24/03/22 GROSSETO – TEATRO MODERNO

25/03/22 MONTECATINI – TEATRO VERDI

26/03/22 PISTOIA – TEATRO MANZONI

29/03/22 LIVORNO – TEATRO GOLDONI

30/03/22 LUCCA – TEATRO DEL GIGLIO

02/04/22 VERCELLI – TEATRO CIVICO

04/04/22 VERONA – TEATRO FILARMONICO

05/04/22 UDINE – TEATRO NUOVO G. DA UDINE

06/04/22 TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

09/04/22 TRENTO – TEATRO SOCIALE

10/04/22 BERGAMO – TEATRO DONIZETTI

13/04/22 BOLOGNA – TEATRO COMUNALE

15/04/22 PISA – TEATRO VERDI

20/04/22 PIACENZA – TEATRO MUNICIPALE

21/04/22 TREVISO – TEATRO COMUNALE DEL MONACO

23/04/22 PORDENONE – TEATRO VERDI

03/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

04/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

05/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

07/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

08/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

09/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

11/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

12/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

13/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

14/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

16/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

17/06/22 Terme di Caracalla – ROMA

15/07/22 Teatro Greco – SIRACUSA

16/07/22 Teatro Greco – SIRACUSA

26/07/22 ARENA DI VERONA

27/07/22 ARENA DI VERONA

JULIEN BAKER

04/05/22 Padova, Hall

BAND OF HORSES

21/03/22 Estragon, Bologna

22/03/22 Fabrique, Milano

ANGELA BARALDI

15/12/21 Roma – Teatro Arciliuto (con Diana Tejera)

21/12/21 Roma – Angelo Mai (con Marzia Stano – Una, Laura Agnusdei, Marcella Riccardi – BeMyDelay, Angela Baraldi, Susanna La Polla De Giovanni – Suz, Eva Geatti, Nicoletta Magalotti – NicoNote, Erika Tasini)

22/01/22 Cerea (VR) – Teatro di Asparetto

JOE BASTIANICH & LA TERZA CLASSE

18/12/21 Livorno, The Cage

19/12/21 Collegno (TO), Lavanderie a Vapore

20/12/21 Cuneo, Teatro Toselli

22/12/21 Pordenone, Capitol

27/12/21 Milano, Arci Bellezza

28/12/21 Alghero (SS), Teatro Civico

02/01/22 Napoli, Teatro Bolivar

05/01/22 Chiari (BS), Auditorium Toscanini

06/01/22 Lugagnano di Sona (VR), Club Il Giardino

07/01/22 Roma, Stazione Birra

BATTLE BEAST

01/03/22 Legend Club, Milano

BBNO$

28/02/22 Santeria Toscana 31, Milano

MADISON BEER

31/03/22 Orion, Roma

01/04/22 Fabrique, Milano

BELLE AND SEBASTIAN

12/04/22 Fabrique, Milano

BENEE

20/05/22 Fabrique, Milano

SAMUELE BERSANI

14/04/22 Bologna – Europauditorium

20/04/22 Catania – Teatro Metropolitan

22/04/22 Bari – Teatro Team

26/04/22 Milano – Teatro Degli Arcimboldi

27/04/22 Firenze – Tuscany Hall

30/04/22 Torino – Teatro Colosseo

08/05/22 Roma – Auditorium Parco Della Musica – Sala Santa Cecilia

LOREDANA BERTE’

26/02/22 Montecatini (PT) – Teatro Verdi

28/02/22 Genova – Politeama Genovese

03/03/22 Torino – Teatro Colosseo

07/03/22 Assago (MI) – Teatro Repower

16/03/22 Firenze – Teatro Verdi

19/03/22 Varese – Teatro di Varese

24/03/22 Napoli – Teatro Augusteo

28/03/22 Roma – Teatro Brancaccio

02/04/22 Bassano del Grappa (VI) – Palabassano2

08/04/22 Brescia – Teatro Display c/o Brixia Forum

JUSTIN BIEBER

27/01/23 Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

28/01/23 Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

BIFFY CLYRO

26/02/22 Milano, Alcatraz

27/02/22 Roma, Atlantico

MARIO BIONDI

06/05/22 Catania, Teatro Metropolitan

09/05/22 Catanzaro, Teatro Politeama

12/05/22 Bari, Teatro Team

15/05/22 Roma, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia

16/05/22 Firenze, Teatro Verdi

17/05/22 Bologna, Teatro Europauditorium

19/05/22 Brescia, Teatro Dis_play

21/05/22 Padova, Gran Teatro Geox

24/05/22 Bergamo, Teatro Creberg

26/05/22 Mantova, Grana Padano Theatre

30/05/22 Torino, Teatro Colosseo

31/05/22 Milano, Teatro degli Arcimboldi

THE BLACK CROWES

13/10/22 Mediolanum Forum, Milano

BLACK MARBLE

05/04/22 Circolo Magnolia, Milano

BLACK MIDI

11/05/22 Santeria Toscana 21, Milano

BLACK STONE CHERRY

26/09/22 MILANO – Alcatraz

BLACKBERRY SMOKE + READ SOUTHALL BAND

07/02/22 Alcatraz, Milano

BLIND CHANNEL

27/09/22 Legend Club, Milano

JAMES BLUNT

21/03/22 Milano (Mediolanum Forum)

22/03/22 Padova (Kioene Arena)

27/06/22 Gardone Riviera BS (Festival del Vittoriale Tener-a-mente)

DINO BRANDÃO

25/02/22 Biko, Milano

ANGELO BRANDUARDI

18/02/22 Auditorium Parco della Musica, Roma

JONATHAN BREE

20/05/22 ARCI BIKO, MILANO

BRING ME THE HORIZON + A DAY TO REMEMBER + POORSTACY + LORNA SHORE

12/02/22 MILANO, Mediolanum Forum

VASCO BRONDI

02/01/22 Auditorium Parco della Musica, Roma

THE BRONX

22/01/22 LEGEND CLUB, MILANO

BROTHER FIRETRIBE + ONE DESIRE + STRALE

13/04/22 Legend Club, Milano

BRUNORI SAS

09/03/22 Ancona – Palaprometeo

11/03/22 Torino – Pala Alpitour

15/03/22 Napoli – Palapartenope

18/03/22 Bologna – Unipol Arena

23/03/22 Jesolo – Palainvent

26/03/22 Firenze – Mandela Forum

29/03/22 Bari – Palaflorio

31/03/22 Reggio Calabria – Palacalafiore

05/04/22 Roma – Palazzo dello Sport

07/04/22 Milano – Mediolanum Forum

24/06/22 Milano, Ippodromo SNAI San Siro

30/06/22 Roma, Auditorium Parco della Musica (Cavea)

24/07/22 Lucca, Piazza Napoleone

JAKE BUGG

12/04/22 Estragon, Bologna

13/04/22 Fabrique, Milano

BULL BRIGADE

14/01/22 Santeria Toscana 31, Milano

BUSH

19/06/22 HALL – PADOVA

20/06/22 ORION – ROMA

21/06/22 MAGAZZINI GENERALI – MILANO

JOHN BUTLER

29/04/22 Forlì, Teatro Diego Fabbri

30/04/22 Brescia, Gran Teatro Morato

ANDRÉS CALAMARO

20/05/22 Magazzini Generali, Milano

CALEXICO

26/04/22 ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI)

27/04/22 MILANO – ALCATRAZ

CAPAREZZA

19/02/22 JESOLO (VE) – PALA INVENT

23/02/22 MANTOVA – GRANA PADANO ARENA

25/02/22 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

26/02/22 LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

04/03/22 PESARO (PU) – VITRIFRIGO ARENA

05/03/22 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

11/03/22 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

14/03/22 ANCONA – PALA PROMETEO

16/03/22 NAPOLI – PALAPARTENOPE

18/03/22 BARI – PALA FLORIO

21/03/22 CATANIA – PALA CATANIA

25/03/22 MILANO – MEDIOLANUM FORUM

29/03/22 TORINO – PALA ALPITOUR

CAPO PLAZA

23/11/22 ROMA @ ATLANTICO LIVE

24/11/22 FIRENZE @ TUSCANY HALL

26/11/22 TORINO @ TEATRO CONCORDIA

27/11/22 PADOVA @ GRAN TEATRO GEOX

29/11/22 MILANO @ ALCATRAZ

CARIBOU

15/08/22 Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

CARONTE + ADOM + ULTRACOMBO

17/12/21 CS Bocciodromo, Vicenza

TOMMY CASH

13/04/22 Magazzini Generali, Milano

IMMANUEL CASTO

06/01/22 Alcatraz, Milano

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS

04/07/22 Arena, Verona

CELESTE + CONJURER + TREHA SEKTORI

01/04/22 TUNNEL CLUB, MILANO

THE CHAINSMOKERS

05/05/22 Lorenzini District, Milano

CHARLI XCX

04/06/22 FABRIQUE, MILANO

CHEAP TRICK

19/02/22 Fabrique – Milano

CHEAP WINE

27/01/22 Druso, Ranica (BG)

28/01/22 Soqquadro, Salice Terme (PV)

THE CHEMICAL BROTHERS

07/07/22 Ippodromo San Siro, Milano

08/07/22 Ippodromo Capannelle, Roma

09/07/22 Arena Parco Nord, Bologna

CHIELLO

05/01/22 BRESCIA, LATTERIA MOLLOY

14/01/22 NAPOLI, DUEL CLUB

15/01/22 MODUGNO (BA), DEMODE’ CLUB

20/01/22 MILANO, ALCATRAZ

21/01/22 TORINO, HIROSHIMA MON AMOUR

29/01/22 RONCADE (TV), NEW AGE CLUB

04/02/22 FIRENZE, VIPER THEATRE

10/02/22 BOLOGNA, ESTRAGON CLUB

11/02/22 ROMA, ORION CLUB

19/02/22 SENIGALLIA (AN), MAMAMIA

ANDREA CHIMENTI

13/01/22 Arci Bottegone, Pistoia

CHUBBY AND THE GANG

06/04/22 Legend Club, Milano

07/04/22 MONK, Roma

08/04/22 Locomotiv Club, Bologna

CIGARETTES AFTER SEX

28/06/22 ROMA @ IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

29/06/22 BOLOGNA @ PARCO DELLE CASERME ROSSE

CIMINI

17/12/21 OFF – MODENA

CITY OF THE SUN

17/03/22 Bologna, Locomotiv Club

18/03/22 Milano, Spazio Teatro 89

CLANNAD

17/05/22 Pala Phenomenon, Fontaneto d’Agogna (NO)

ERIC CLAPTON

18/05/22 Mediolanum Forum, Milano

20/05/22 Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

CMQMARTINA

10/03/22 CIAMPINO (RM) – ORION

11/03/22 FIRENZE – VIPER

16/03/22 TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

17/03/22 MILANO – ALCATRAZ

24/03/22 NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

25/03/22 PADOVA – HALL

30/03/22 BOLOGNA – ESTRAGON

COEZ

31/01/22 Torino @ Hiroshima Mon Amour

02/02/22 Milano @ Magazzini Generali

04/02/22 Brescia @ Lattepiù

06/02/22 Roncade (TV) @ New Age

09/02/22 Parma @ Campus Music Industry

11/02/22 Livorno @ The Cage

12/02/22 Firenze @ Viper

14/02/22 Ravenna @ Bronson Club

17/02/22 Modugno (BA) @ Demodè

18/02/22 Maglie (LE) @ Industrie Musicali

20/02/22 Napoli @ Duel Beat

22/02/22 Roma @ Planet Roma (ex Alpheus)

07/03/22 Torino @ Teatro Concordia

13/03/22 Bologna @ Estragon

26/03/22 Firenze @ Tuscany Hall

07/04/22 Milano @ Alcatraz

14/04/22 Brescia @ Gran Teatro Morato

15/04/22 Padova @ Gran Teatro Geox

20/04/22 Roma @ Atlantico

JACOB COLLIER

26/02/22 Auditorium Parco della Musica, Roma

27/02/22 Alcatraz, Milano

COMBICHRIST

02/08/22 Circolo Magnolia @ Milano

03/08/22 Rock Planet @ Pinarella di Cervia

COMEBACK KID + BE WELL + DEVIL IN ME + SCOWL

01/02/22 Milano @ Circolo Magnolia

CARMEN CONSOLI

15/12/21 Catania – Teatro Metropolitan

16/21/21 Catania – Teatro Metropolitan

17/12/21 Palermo – Teatro Al Massimo

18/12/21 Palermo – Teatro Al Massimo

26/12/21 Roma – Auditorium Parco Della Musica

27/12/21 Roma – Auditorium Parco Della Musica

PAOLO CONTE

25/03/22 Gran Teatro Geox, Padova

23/04/22 Teatro Ariston, Sanremo (IM)

16/05/22 Teatro degli Arcimboldi, Milano

17/05/22 Teatro degli Arcimboldi, Milano

ALICE COOPER + MICHAEL MONROE

29/06/22 Ippodromo Snai San Siro – Milano

COSMO

21/12/21 Teatro della Concordia, Venaria Reale (TO)

22/12/21 Hall, Padova

15/04/22 Arena Parco Nord, Bologna

16/04/22 Arena Parco Nord, Bologna

18/04/22 Arena Parco Nord, Bologna

COUNTING CROWS

05/04/22 Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano

06/04/22 Tuscany Hall, Firenze

08/04/22 Gran Teatro Geox, Padova

CRASHDÏET

28/05/22 Legend Club, Milano

CESARE CREMONINI

09/06/22 LIGNANO – Stadio Teghil (data zero)

13/06/22 MILANO – Stadio San Siro

15/06/22 TORINO – Stadio Olimpico

18/06/22 PADOVA – Stadio Euganeo

22/06/22 FIRENZE – Stadio Artemio Franchi

25/06/22 BARI – Stadio Arena Della Vittoria

28/06/22 ROMA – Stadio Olimpico

02/07/22 IMOLA – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

THE CURE + THE TWILIGHT SAD

31/10/22 CASALECCHIO DI RENO (BO), UNIPOL ARENA

01/11/22 FIRENZE, MANDELA FORUM

03/11/22 PADOVA, KIOENE ARENA

04/11/22 ASSAGO (MI), MEDIOLANUM FORUM

GIGI D’ALESSIO

06/10/22 Napoli – Teatro Augusteo

07/10/22 Napoli – Teatro Augusteo

08/10/22 Napoli – Teatro Augusteo

11/10/22 Catania – Teatro Metropolitan

12/10/22 Catania – Teatro Metropolitan

15/10/22 Bari – Teatro Team

20/10/22 Montecatini (PT) – Teatro Verdi

23/10/22 Firenze – Teatro Verdi

24/10/22 Genova – Politeama Genovese

27/10/22 Varese – Teatro Varese

31/10/22 Roma – Auditorium Parco della Musica

05/11/22 Torino – Teatro Colosseo

06/11/22 Bologna – Europauditorium

08/11/22 Milano – Teatro Lirico

10/11/22 Parma – Teatro Regio

NINO D’ANGELO

03/03/22 Teatro Massimo, Pescara

09/03/22 Teatro Golden, Palermo

10/03/22 Teatro Metropolitan, Catania

11/03/22 Teatro Palacultura, Messina

14/03/22 Teatro Orfeo, Taranto

18/03/22 Teatro Colosseo, Torino

26/03/22 Teatro Nestor, Frosinone

27/03/22 Auditorium Conciliazione, Roma

09/04/22 Teatro Palapartenope, Napoli

11/04/22 Teatro degli Arcimboldi, Milano

22/04/22 Teatro Europa, Aprilia (Lt)

23/04/22 Teatro Team, Bari

07/05/22 Teatro Regio, Parma

DAGNY

22/01/22 Apollo, Milano

DARK TRANQUILLITY + ENSIFERUM

08/05/22 Magazzini Generali – Milano

09/05/22 Hall – Padova

10/05/22 Orion – Ciampino (RM)

DARKEST HOUR + HIMSA + DREAMSHADE + FOR I AM KING

10/03/22 Slaughter Club – Paderno Dugnano (MI)

LIL DARKIE

29/04/22 Circolo Magnolia, Milano

THE DARKNESS

27/01/22 Alcatraz – Milano

28/01/22 Estragon – Bologna

29/01/22 Hall – Padova

FRANCESCO DE GREGORI

18/06/22 STADIO OLIMPICO, ROMA (con Antonello Venditti)

FRED DE PALMA

05/05/22 Fabrique, Milano

07/05/22 Sin Studio, Roma

08/05/22 Casa della Musica, Napoli

DEAD CAN DANCE

27/05/22 Gran Teatro Geox, Padova

28/05/22 Gran Teatro Geox, Padova

THE DEAD DAISIES + MIKE TRAMP

18/02/22 Live Music Club, Trezzo sull’Adda (MI)

DEATHSTARS

30/01/23 Legend Club, Milano

31/01/23 Largo Venue, Roma

DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI

28/01/22 Slaughter Club, Paderno Dugnano (MI)

DEDDY

18/12/21 Magazzini Generali, Milano

19/12/21 Magazzini Generali, Milano

26/04/22 MILANO @ Fabrique

27/04/22 ROMA @ Atlantico

29/04/22 NAPOLI @ Casa della Musica

30/04/22 MODUGNO (BA) @ Demodè

DEEP PURPLE

02/07/22 ROMA, Rock in Roma c/o Cavea Auditorium Parco della Musica

03/07/22 BOLOGNA, Bologna Sonic Park c/o Arena Parco Nord

17/10/22 MILANO, Mediolanum Forum (+ special guests JEFFERSON STARSHIP)

DEEZ NUTS + KUBLAI KHAN TX + UNITY TX + RISING INSANE

13/02/22 LEGEND CLUB, MILANO

DEFTONES + GRANDSON

21/06/22 Sequoie Music Park, Bologna

DIAMOND HEAD

13/05/22 The Factory, San Martino Buonalbergo (VR)

14/05/22 Traffic Live, Roma

15/05/22 Slaughter Club, Paderno Dugnano (MI)

DIAMANTE

10/06/22 SLAUGHTER CLUB, PADERNO DUGNANO(MI)

CELINE DION

15/07/23 Mura Viale Carducci, Lucca

IANN DIOR

04/02/22 Fabrique, Milano

DITONELLAPIAGA

04/04/22 MAGNOLIA, Milano

07/04/22 LARGO VENUE, Roma

THE DIVINE COMEDY

17/03/22 TRIENNALE MILANO TEATRO, MILANO

DODIE

06/05/22 Alcatraz, Milano

CRISTINA DONA’

13/01/22 Maranello (MO) – Auditorium Enzo Ferrari

28/01/22 Settimo Torinese – Suoneria Club

DOOL + SECRETS OF THE MOON + CARONTE

27/02/22 Legend Club, Milano

DRACONIAN + NIGHTFALL

25/03/22 Slaughter Club, Paderno Dugnano (MI)

26/03/22 Revolver, San Donà di Piave (VE)

DREAM THEATER

06/05/22 Palazzo dello Sport – Roma

07/05/22 Mediolanum Forum – Milano

08/05/22 Kioene Arena, Padova

THE DRIVER ERA

03/02/22 Magazzini Generali, Milano

DUST IN MIND

12/03/22 Milano, Legend Club

EARTHLESS + MAIDAVALE

18/05/22 Raindogs House – Savona

CHRIS ECKMAN

13/02/22 Freakout – Bologna

15/02/22 Raindogs House – Savona

16/02/22 Germi – Milano

17/02/22 TBA – Roma

18/02/22 Circolo Il Progresso – Firenze

19/02/22 Club Il Giardino – Lugagnano (VR)

EELS

01/04/22 Live Club, Trezzo sull’Adda (MI)

02/04/22 Estragon, Bologna

TONY EFFE

22/01/22 Atlantico, Roma

26/01/22 Alcatraz, Milano

LUDOVICO EINAUDI

14/12/21 Teatro Dal Verme, Milano

15/12/21 Teatro Dal Verme, Milano

16/12/21 Teatro Dal Verme, Milano

17/12/21 Teatro Dal Verme, Milano

18/12/21 Teatro Dal Verme, Milano

05/02/22 ALBA, Teatro Comunale

06/02/22 ALBA, Teatro Comunale

07/02/22 FIRENZE, Teatro Verdi

10/02/22 ROMA, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia

11/02/22 ROMA, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia

24/05/22 TORINO, Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto

25/05/22 RAVENNA, Pala De Andrè, Anteprima Ravenna Festival 2022

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN

25/05/22 TORINO – TEATRO COLOSSEO

26/05/22 MILANO – ALCATRAZ

27/05/22 BOLOGNA – AUDITORIUM MANZONI

29/05/22 ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

DORIAN ELECTRA

16/04/22 Apollo, Milano

EMMA

11/06/22 RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) (con FIORELLA MANNOIA, ALESSANDRA AMOROSO, GIORGIA, ELISA, GIANNA NANNINI, LAURA PAUSINI)

EPICA + APOCALYPTICA

19/03/23 Fabrique, Milano

ERNIA

26/02/22 MILANO, FABRIQUE

27/02/22 MILANO, FABRIQUE

12/03/22 VENARIA REALE (TO), TEATRO DELLA CONCORDIA

18/03/22 FIRENZE, VIPER THEATRE

19/03/22 NONANTOLA (MO), VOX CLUB

24/03/22 NAPOLI, CASA DELLA MUSICA

26/03/22 SENIGALLIA (AN), MAMAMIA

02/04/22 PADOVA, GRAN TEATRO GEOX

08/04/22 ROMA, ORION CLUB

09/04/22 ROMA, ORION CLUB

21/04/22 MILANO, FABRIQUE

22/04/22 MILANO, FABRIQUE

GIO’ EVAN

13/12/21 MESTRE Teatro Toniolo

18/12/21 BRINDISI Teatro Verdi

EVANESCENCE & WITHIN TEMPTATION

28/03/22 Mediolanum Forum, Milano

EXTRALISCIO

14/12/21 Apollo, Ferrara

31/12/21 Piazza Duomo, Pistoia

ROBY FACCHINETTI

22/03/22 Bergamo, Teatro Donizetti

29/03/22 Milano, Teatro Lirico

04/04/22 Firenze, Teatro Verdi

07/04/22 Mantova, Teatro Sociale

09/04/22 Roma, Teatro Della Conciliazione

05/05/22 Treviso, Teatro Mario del Monaco

16/05/22 Torino, Teatro Alfieri

BRIAN FALLON AND THE HOWLING WEATHER (+ JESSE MALIN + CHRIS FARREN)

08/05/22 Circolo Magnolia, Segrate (MI)

FANTASTIC NEGRITO

20/07/22 Fiesole (FI), Estate Fiesolana / Teatro Romano

21/07/22 Gardone Riviera (BS), Tener-a-mente / Anfiteatro del Vittoriale

22/07/22 Pordenone, Pordenone Blues Festival – Parco di San Valentino

24/07/22 Genova, Balena Festival / Porto Antico

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

07/04/22 PARMA Campus Industry Music

09/04/22 BOLOGNA Link

12/04/22 PADOVA Hall

15/04/22 FIRENZE Tuscany Hall

19/04/22 TORINO Teatro della Concordia

30/04/22 NAPOLI Casa della Musica

03/05/22 ROMA Atlantico

06/05/22 MILANO Fabrique

FAT FREDDY’S DROP

13/07/22 BOtanique, Bologna

FAUN + LINGALAD

28/10/22 Trezzo sull’Adda (MI), Live Club

FINK

04/05/22 Santeria Toscana 31, Milano

05/05/22 Largo Venue, Roma

FINNTROLL + SKÁLMÖLD

24/11/22 Revolver Club – San Donà di Piave (VE)

25/11/22 Largo Venue – Roma

26/11/22 Legend Club – Milano

SAMANTHA FISH

27/03/22 Santeria Toscana 31, Milano

FIT FOR AN AUTOPSY + SENTINELS + GREAT AMERICAN GHOST + UNE MISERE + ENTERPRISE EARTH

23/05/22 SLAUGHTER CLUB, PADERNO DUGNANO(MI)

THE FLAMING LIPS

02/08/22 Villa Torlonia, San Mauro Pascoli (FC)

FLESHGOD APOCALYPSE + OMNIUM GATHERUM

12/10/22 Roma – Largo Venue

13/10/22 Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club

FM

15/05/22 Legend Club, Milano

FOJA

23/12/21 Casa della Musica – Napoli

FOLCAST

01/04/22 Smav – SANTA MARIA A VICO (CE)

02/04/22 Mercato Nuovo – TARANTO

14/04/22 Locomotiv – BOLOGNA

15/04/22 New Age – RONCADE (TV)

16/04/22 Spazio 211 – TORINO

27/04/22 Magnolia – MILANO

28/04/22 Dejavu – SANT’EGIDIO DELLA VIBRATA (TE)

29/04/22 Largo Venue – ROMA

30/04/22 Sala Vanni – FIRENZE

FOO FIGHTERS + NILE RODGERS & CHIC + L7

12/06/22 Ippodromo Milano Trenno, Milano

FRANCO126

17/03/22 Milano (Mediolanum Forum)

25/03/22 Roma (Palazzo dello Sport)

MICHAEL FRANTI & SPEARHEAD

03/02/23 Segrate (MI), Circolo Magnolia

FRANZ FERDINAND

23/03/22 Gran Teatro Geox, Padova

24/03/22 Mediolanum Forum, Milano

FULMINACCI

09/03/22 Milano – Fabrique

10/03/22 Padova – Hall

16/03/22 Bologna – Estragon

17/03/22 Firenze – Tuscany Hall

18/03/22 Mosciano Sant’Angelo (Te) – Pin Up

25/03/22 Roma – Atlantico Live

27/03/22 Napoli – Duel

FUTURE ISLANDS

06/03/22 Fabrique, Milano

FRANCESCO GABBANI

06/05/22 Assago (MI) @ Mediolanum Forum

08/05/22 Roma @ Palazzo dello Sport

GAEREA

18/02/22 CS Bocciodromo, Vicenza

19/02/22 Centrale Rock Pub, Erba

GAIA

24/01/22 TORINO @ Hiroshima Mon Amour

26/01/22 FIRENZE @ Viper Theatre

27/01/22 POZZUOLI (NA) @ Duel Beat

30/01/22 MILANO @ Fabrique

03/02/22 ROMA @ Atlantico Live

GARBO

21/01/22 Lugano (CH), Foce

04/03/22 Pordenone, Capitol

06/05/22 Firenze, Teatro Puccini

07/05/22 Roma, Traffic Live

DAVID GARRETT

08/04/22 MILANO, Mediolanum Forum Assago

11/05/22 BOLZANO, PalaOnda

12/05/22 CONEGLIANO (TV), Zoppas Arena

14/05/22 BOLOGNA, Unipol Arena

15/05/22 GENOVA, RDS Stadium

25/07/22 ROMA, Terme di Caracalla

GAUDIANO

10/04/22 Magazzini Generali, Milano

14/04/22 Largo Venue Roma

GAZZELLE

15/01/22 Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

18/01/22 Firenze @ Mandela Forum

21/01/22 Roma @ Palazzo dello Sport

27/01/22 Napoli @ PalaPartenope

29/01/22 Bari @ PalaFlorio

02/02/22 Torino @ Pala Alpitour

04/02/22 Assago (MI) @ Mediolanum Forum

17/07/22 Ippodromo Snai San Siro, Milano

22/07/22 Ippodromo delle Capannelle, Roma

GEMITAIZ & MADMAN

24/02/22 Palazzo dello Sport – Roma

28/02/22 Mediolanum Forum – Milano

03/03/22 Palapartenope- Napoli

07/03/22 Tuscany Hall – Firenze

08/03/22 Tuscany Hall – Firenze

10/03/22 Teatro della Concordia – Venaria Reale (TO)

11/03/22 Teatro della Concordia – Venaria Reale (TO)

GHOST + UNCLE ACID AND THE DEADBEATS + TWIN TEMPLE

05/05/22 Mediolanum Forum – Assago (MI)

THE GHOST INSIDE + WHILE SHE SLEEPS + BEARTOOTH + AUGUST BURNS RED + OF MICE & MEN + SILVERSTEIN + LOATHE

21/06/22 Circolo Magnolia, Segrate (MI)

GIONNYSCANDAL

10/02/22 Alcatraz, Milano

11/02/22 Hiroshima Mon Amour, Torino

ROBERT GLASPER

31/03/22 MONK – Roma

01/04/22 LOCOMOTIV CLUB – Bologna

02/04/22 SUPERMARKET CLUB – Torino

GOD IS AN ASTRONAUT

21/05/22 HIROSHIMA MON AMOUR, TORINO

22/05/22 AUDITORIUM SAN DOMENICO, FOLIGNO (PG)

GOJIRA + ALIEN WEAPONRY + EMPLOYED TO SERVE

06/02/22 Alcatraz – Milano

GORILLAZ

05/07/22 Arena, Verona

GOTTHARD

26/05/22 Fabrique – Milano

CONAN GRAY

18/05/22 Fabrique, Milano

GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS

19/05/22 Largo Venue – Roma

20/05/22 Slaughter Club – Paderno Dugnano (MI)

21/05/22 Revolver Club – San Donà di Piave (VE)

GREEN DAY + WEEZER

15/06/22 Ippodromo SNAI San Siro, Milano

16/06/22 Visarno Arena, Firenze

TOM GRENNAN

08/03/22 Circolo Magnolia, Milano

GRETA VAN FLEET

09/06/22 Ippodromo Milano Trenno, Milano (opening: The Struts)

19/06/22 Visarno Arena, Firenze

GIANMARCO GRIDELLI

17/12/21 Teatro Ghione, Roma

GIANLUCA GRIGNANI

15/10/22 Mediolanum Forum, Assago (MI)

RAPHAEL GUALAZZI

15/12/21 Teatro Regio, Parma

TOMMY GUERRERO

03/05/22 Bloom, Mezzago (MB)

GUNS N’ ROSES

10/07/22 Stadio San Siro, Milano

H.E.A.T.

24/05/22 Legend Club, Milano

LAILA AL HABASH

15/12/21 TRENTO – TEATRO SANBÀPOLIS

13/01/22 MILANO – TUNNEL CLUB

14/01/22 RIVOLI (TO) – CIRCOLO DELLA MUSICA

TONY HADLEY

13/12/21 Teatro Auditorium Santa Chiara, Trento

14/12/21 Gran Teatro Geox, Padova

15/12/21 Teatro Politeama Rossetti, Trieste

17/12/21 Gran Teatro Morato, Brescia

HALESTORM

20/02/22 Fabrique, Milano

HALF•ALIVE

05/05/22 Santeria Toscana 31, Milano

SINÉAD HARNETT

06/03/22 Circolo Magnolia, Milano

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS

13/07/22 Marostica (VI), Summer Festival

02/08/22 Palmanova (UD), Estate di Stelle

03/08/22 San Mauro Pascoli (FC), ACieloAperto / Villa Torlonia

04/08/22 Roma, Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

06/08/22 Taormina (ME), Teatro Antico

09/08/22 Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni

11/08/22 Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto

HELLOWEEN & HAMMERFALL

11/04/22 Milano – Lorenzini District

HELMET

03/05/22 LEGEND CLUB, MILANO

04/05/22 LARGO VENUE, ROMA

05/05/22 BRONSON, RAVENNA

HIGH ON FIRE

05/06/22 Circolo Magnolia – Segrate (MI)

HOLLOW COVES

13/05/22 Legend Club, Milano

HOUR OF PENANCE

02/06/22 Traffic Live – Roma

03/06/22 The Factory – Verona

04/06/22 Slaughter Club – Paderno Dugnano (MI)

HUMAN TETRIS

16/04/22 Biko, Milano

17/04/22 CAP10100, Torino

18/04/22 Monk, Roma

19/04/22 Locomotiv Club, Bologna

ROCCO HUNT

04/03/22 Fabrique, Milano

05/03/22 Atlantico, Roma

09/03/22 Estragon, Bologna

11/03/22 Pala Partenope, Napoli

12/03/22 Pala Partenope, Napoli

16/03/22 Demodè, Modugno (BA)

THE HUNTING DOGS

15/12/21 Riot – Cesena (FC)

16/12/21 Salone14 @ YellowSquare – Milano

17/12/21 Astro Club – Fontanafredda (PN)

23/12/21 Clandestino – Faenza (RA)

I’M NOT A BLONDE

14/01/22 Germi, Milano

22/01/22 Polaresco, Bergamo

28/01/22 Off Topic, Torino

18/02/22 Giardini Luzzati, Genova

26/02/22 Circolo Dev, Bologna

IDLES

15/07/22 PARKLIFE FESTIVAL – PADOVA

16/07/22 PARCO DELLE VALLI – ROMA

17/07/22 CINZELLA FESTIVAL – GROTTAGLIE (TA)

IGORRR + OTTO VON SCHIRACH + DRUMCORPS

04/05/22 Milano, Legend Club

IMAGINE DRAGONS

11/06/22 Ippodromo Milano Trenno, Milano

INHALER

09/05/22 Magazzini Generali, Milano

IQ

24/06/22 Santeria – Milano

25/06/22 Largo Venue – Roma

IRAMA

26/04/22 ROMA PALAZZO DELLO SPORT

28/04/22 NAPOLI PALAPARTENOPE

30/04/22 ASSAGO (MI) MEDIOLANUM FORUM

IRON MAIDEN

07/07/22 Bologna, Arena Parco Nord

BON IVER

05/11/22 Mediolanum Forum, Milano

JOE JACKSON

10/04/22 Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano

JETHRO TULL

05/02/22 Teatro di Varese – Varese

06/02/22 Gran Teatro Geox – Padova

07/02/22 Teatro Galleria – Legnano (MI)

09/02/22 Teatro Colosseo – Torino

11/02/22 Auditorium Conciliazione – Roma

JAY-JAY JOHANSON

07/01/22 Cinema Teatro Visionario, Udine

ELTON JOHN

04/06/22 Stadio San Siro, Milano

JOJO

23/05/22 Santeria Toscana 31, Milano

DANKO JONES

26/05/22 MILANO, Santeria Toscana 31

JOVANOTTI

02/07/22 Lignano Sabbiadoro (Ud) Spiaggia Bell’Italia

03/07/22 Lignano Sabbiadoro (Ud) Spiaggia Bell’Italia

08/07/22 Marina Di Ravenna (Ra) Lungomare

09/07/22 Marina Di Ravenna (Ra) Lungomare

13/07/22 Aosta (Gressan) Area Verde

17/07/22 Albenga (Villanova, Sv) Ippodromo Dei Fiori

23/07/22 Marina Di Cerveteri (Rm) Lungomare Degli Etruschi

24/07/22 Marina Di Cerveteri (Rm) Lungomare Degli Etruschi

30/07/22 Barletta Lungomare Mennea

31/07/22 Barletta Lungomare Mennea

05/08/22 Fermo Lungomare Fermano

06/08/22 Fermo Lungomare Fermano

12/08/22 Roccella Jonica (Rc) Area Natura Village

13/08/22 Roccella Jonica (Rc) Area Natura Village

19/08/22 Vasto (Ch) Lungomare Duca Degli Abruzzi

20/08/22 Vasto (Ch) Lungomare Duca Degli Abruzzi

26/08/22 Castel Volturno (Ce) Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

27/08/22 Castel Volturno (Ce) Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

02/09/22 Viareggio (Lu) Spiaggia Del Muraglione

03/09/22 Viareggio (Lu) Spiaggia Del Muraglione

10/09/22 Bresso-Milano Aeroporto

JXDN

23/02/22 Fabrique, Milano

MILES KANE

24/04/22 Magazzini Generali, Milano

KATATONIA + SÓLSTAFIR

04/02/22 TREZZO SULL’ADDA (MI), LIVE MUSIC CLUB

ALICIA KEYS

28/06/22 Mediolanum Forum, Milano

THE KID LAROI

08/04/22 Fabrique, Milano

THE KILLERS

21/06/22 Ippodromo Snai San Siro, Milano

KILLY

28/02/22 Legend Club, Milano

KING’S X

02/09/22 Veruno (NO), 2Days Prog +1 Festival

KISS

11/07/22 Arena, Verona

MICHAEL KIWANUKA

14/07/22 GARDONE RIVIERA (BS), FESTIVAL DEL VITTORIALE TENER-A-MENTE

15/07/22 FIESOLE (FI), ESTATE FIESOLANA – TEATRO ROMANO

16/07/22 ROMA, ROMA SUMMER FEST – CAVEA AUDITORIUM

THE KOOKS + THE SNUTS

20/03/22 Fabrique, Milano

KORN

07/06/22 Ippodromo SNAI di San Siro, Milano

KRAFTWERK

02/05/22 Teatro degli Arcimboldi – MILANO

03/05/22 Teatro degli Arcimboldi – MILANO

05/05/22 Teatro Regio – PARMA

07/05/22 Gran Teatro Geox – PADOVA

LORENZO KRUGER

11/03/22 Tunnel, Milano

02/04/22 Largo Venue, Roma

LACUNA COIL + MOONLIGHT HAZE

30/06/22 Rugby Sound Festival, Legnano (MI)

STU LARSEN

27/04/22 Biko, Milano

ACHILLE LAURO

06/05/22 Milano @ Lorenzini District

16/05/22 Venaria (TO) @ Teatro della Concordia

19/05/22 Cesena @ Nuovo Carisport

21/05/22 Napoli @ Casa della Musica

25/05/22 Firenze @ Tuscany Hall

27/05/22 Roma @ Palazzo dello Sport

28/05/22 Roma @ Palazzo dello Sport

AVRIL LAVIGNE

04/03/22 Padova, Fiera

06/03/22 Milano, Mediolanum Forum

JACOB LEE

23/02/22 Legend Club, Milano

MATTHEW LEE

26/12/21 Teatro Duse, Bologna

LEPROUS

13/12/21 Live Club – Trezzo sull’Adda (MI)

SONDRE LERCHE

19/04/22 Biko Club, Milano

LETTUCE

17/02/22 ROMA / MONK

18/02/22 PISA / LUMIERE – Pisa Jazz

19/02/22 ROVERETO / AUDITORIUM MELOTTI – Centro S. Chiara

20/02/22 MILANO / SANTERIA – Jazz:Re:Found

LIBERATO

25/04/22 Mediolanum Forum di Assago, Milano

26/04/22 Mediolanum Forum di Assago, Milano

LIGABUE

04/06/22 RCF Arena (Campovolo), Reggio Emilia

LIME CORDIALE

14/02/22 Legend Club, Milano

DUA LIPA (+ GRIFF)

25/05/22 MILANO, MEDIOLANUM FORUM

26/05/22 MILANO, MEDIOLANUM FORUM

28/05/22 BOLOGNA, UNIPOL ARENA

LITTLE SIMZ

25/01/22 Milano, Fabrique

LORDE

16/06/22 Auditorium Parco della Musica, Roma

17/06/22 Castello di Villafranca, Villafranca di Verona (VR)

THE LORDS OF THE ALTAMONT

08/03/22 Blah, Blah – Torino

09/03/22 Bronson – Ravenna

10/03/22 Joshua Blues Club – Albate (CO)

LOVESICK DUO

08/04/22 Spazio Teatro 89, Milano

LOW

12/05/22 Teatro Duse, Bologna

CASEY LOWRY

27/03/22 Arci Bellezza, Milano

LP

11/03/22 Fabrique, Milano

17/07/22 Stupinigi Sonic Park, Torino

18/07/22 Piazza della SS. Annunziata, Firenze

19/07/22 Piazza Castello, Marostica

21/07/22 Anfiteatro della Civitella, Chieti

22/07/22 Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma

THE LUMINEERS

14/02/22 Lorenzini District, Milano

LUST FOR YOUTH

10/02/22 Salone14 @ Yellowsquare, Milano

11/02/22 Locomotiv Club, Bologna

12/02/21 Monk, Roma

TONY MAC ALPINE

05/03/22 Milano, Legend Club

MACE

02/04/22 Fabrique, Milano

MADAME

03/05/22 ALCATRAZ, MILANO

04/05/22 ALCATRAZ, MILANO

09/05/22 TUSCANY HALL, FIRENZE

10/05/22 TUSCANY HALL, FIRENZE

12/05/22 ALCATRAZ, MILANO

14/05/22 TEATRO PALAPARTENOPE, NAPOLI

17/05/22 TEATRO DELLA CONCORDIA, TORINO

26/05/22 ATLANTICO LIVE, ROMA

27/05/22 ATLANTICO LIVE, ROMA

MAGNUM

05/05/22 Legend Club, Milano

MAHMOOD

10/05/22 Gran Teatro Geox, Padova

11/05/22 Tuscany Hall, Firenze

13/05/22 Concordia di Venaria Reale (TO)

14/05/22 Vox Club, Nonantola (MO)

17/05/22 Alcatraz, Milano

18/05/22 Alcatraz, Milano

21/05/22 Atlantico Live, Roma

22/05/22 Palapartenope, Napoli

28/05/22 Atlantico Live, Roma

30/05/22 Alcatraz, Milano

MICHAEL MALARKEY

29/03/22 Biko, Milano

MALUMA

05/03/22 Mediolanum Forum di Assago, Milano

MANESKIN

27/01/22 Pesaro @ Vitifrigo Arena

20/03/22 Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

22/03/22 Assago (MI) @ Mediolanum Forum

23/03/22 Assago (MI) @ Mediolanum Forum

26/03/22 Napoli @ PalaPartenope

27/03/22 Napoli @ PalaPartenope

31/03/22 Firenze @ Nelson Mandela Forum

01/04/22 Firenze @ Nelson Mandela Forum

03/04/22 Torino @ Pala Alpitour

05/04/22 Assago (MI) @ Mediolanum Forum

08/04/22 Bari @ PalaFlorio

12/04/22 Roma @ Palazzo dello Sport

13/04/22 Roma @ Palazzo dello Sport

23/04/22 Arena, Verona

23/06/22 Stadio Teghil, Lignano Sabbiadoro (UD)

09/07/22 Circo Massimo, Roma

ALESSANDRO MANNARINO

17/02/22 Roma – Palazzo dello Sport

18/02/22 Roma – Palazzo dello Sport

20/02/22 Napoli – Palapartenope

24/02/22 Bari – Palaflorio

26/02/22 Assago (MI) – Mediolanum Forum

05/03/22 Torino – Pala Alpitour

07/03/22 Firenze – Mandela Forum

11/03/22 Catania – Palacatania

FIORELLA MANNOIA

06/03/22 Europauditorium, BOLOGNA

08/03/22 Teatro degli Arcimboldi, MILANO

09/03/22 Teatro Colosseo, TORINO

11/03/22 Grana Padano Theatre, MANTOVA

12/03/22 Pala Bassano 2, BASSANO DEL GRAPPA (VI)

14/03/22 Teatro delle Muse, ANCONA

16/03/22 Teatro Augusteo, NAPOLI

17/03/22 Teatro Team, BARI

21/03/22 Auditorium Parco della Musica, ROMA

24/03/22 Teatro Creberg, BERGAMO

25/03/22 Teatro Dis_Play, BRESCIA

11/06/22 RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) (con EMMA, ALESSANDRA AMOROSO, GIORGIA, ELISA, GIANNA NANNINI & LAURA PAUSINI)

MARRACASH

08/05/22 PALA INVENT – JESOLO VE

23/05/22 NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

25/05/22 PALA PARTENOPE – NAPOLI

26/05/22 PALA PARTENOPE – NAPOLI

28/05/22 PALA CATANIA – CATANIA

30/05/22 PALA FLORIO – BARI

01/06/22 PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

04/06/22 UNIPOL ARENA – BOLOGNA

06/06/22 PALA ALPITOUR – TORINO

13/09/22 MEDIOLANUM FORUM – MILANO

14/09/22 MEDIOLANUM FORUM – MILANO

16/09/22 MEDIOLANUM FORUM – MILANO

20/09/22 MEDIOLANUM FORUM – MILANO

21/09/22 MEDIOLANUM FORUM – MILANO

MASEGO

02/03/22 Fabrique, Milano

MARCO MASINI

13/12/21 MILANO, TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

14/12/21 MILANO, TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

21/12/21 BOLOGNA, EUROPAUDITORIUM

22/12/21 ANCONA, TEATRO DELLE MUSE

17/01/22 ROMA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

21/01/22 FIRENZE, TEATRO VERDI

22/01/22 FIRENZE, TEATRO VERDI

23/01/22 FIRENZE, TEATRO VERDI

27/01/22 TORINO, TEATRO COLOSSEO

MASSIMO PERICOLO

03/03/22 Bologna – Estragon

05/03/22 Senigallia (AN) – Mamamia

11/03/22 Roma – Atlantico

12/03/22 Roma – Atlantico

13/03/22 Firenze – Tuscany Hall

17/03/22 Padova – Hall

18/03/22 Padova – Hall

23/03/22 Milano – Alcatraz

24/03/22 Milano – Alcatraz

01/04/22 Napoli – Casa della Musica

02/04/22 Modugno (BA) – Demodè Club

09/04/22 Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

MAYBESHEWILL

14/03/22 Circolo Magnolia, Segrate (MI)

TATE MCRAE

09/05/22 Santeria Toscana 31, Milano

SHAWN MENDES

02/04/22 Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

09/05/22 Mediolanum Forum, Milano

MARCO MENGONI

19/06/22 Stadio San Siro, Milano

22/06/22 Stadio Olimpico, Roma

MESHUGGAH + ZEAL & ARDOR

10/05/22 Milano – Alcatraz

ERMAL META

26/02/22 PALAINVENT, JESOLO (VE)

02/03/22 TEATRO LIRICO, MILANO

03/03/22 TEATRO LIRICO, MILANO

06/03/22 TEATRO COLOSSEO, TORINO

07/03/22 TEATRO COLOSSEO, TORINO

09/03/22 TEATRO DIS_PLAY, BRESCIA

10/03/22 GRAN TEATRO GEOX, PADOVA

12/03/22 TEATRO NUOVO G. DA UDINE, UDINE

14/03/22 TEATRO ROSSETTI, TRIESTE

15/03/22 EUROPAUDITORIUM, BOLOGNA

18/03/22 TUSCANY HALL, FIRENZE

19/03/22 TEATRO PONCHIELLI, CREMONA

20/03/22 PALA CONGRESSI, LUGANO

23/03/22 TUSCANY HALL, FIRENZE

26/03/22 TEATRO AUGUSTEO, NAPOLI

27/03/22 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, ROMA

29/03/22 TEATRO TEAM, BARI

30/03/22 POLITEAMA GRECO, LECCE

01/04/22 TEATRO METROPOLITAN, CATANIA

02/04/22 TEATRO POLITEAMA, CATANZARO

04/04/22 TEATRO CARLO GESUALDO, AVELLINO

06/04/22 TEATRO GOLDONI, LIVORNO

07/04/22 TEATRO VERDI, MONTECATINI

09/04/22 GRANA PADANO THEATRE, MANTOVA

13/04/22 TEATRO CREBERG, BERGAMO

14/04/22 TEATRO POLITEAMA, PIACENZA

19/04/22 TEATRO DELLE MUSE, ANCONA

METALLICA + GRETA VAN FLEET

19/06/22 Visarno Arena, Firenze

PAT METHENY

06/05/22 Grand Teatro Geox, Padova

07/05/22 Teatro Alighieri, Ravenna

08/05/22 Teatro Umberto Giordano, Foggia

09/05/22 Auditorium Parco della Musica, Roma

11/05/22 Auditorium Del Lingotto, Torino

12/05/22 Teatro degli Arcimboldi, Milano

MEZERG

10/03/22 BOLOGNA – LOCOMOTIV

11/03/22 MILANO – SANTERIA TOSCANA

12/03/22 ROMA – LARGO

MIDNIGHT + NIGHT DEMON

01/06/22 SLAUGHTER CLUB, PADERNO DUGNANO (MI)

MINISTRI

31/03/22 RONCADE (TV) – NEW AGE

04/04/22 TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

07/04/22 ROMA – ORION

08/04/22 SANTA MARIA A VICO (CE) – SMAV

15/04/22 PERUGIA – AFTER LIFE

16/04/22 PINARELLA DI CERVIA (RA) – ROCK PLANET

23/04/22 FIRENZE – VIPER

24/04/22 BOLOGNA – ESTRAGON

29/04/22 TREZZO SULL’ADDA (MI) – LIVE CLUB

THE MISSION

15/03/22 Milano, Legend Club

MOBRICI

11/03/22 Torino (Hiroshima Mon Amour)

15/03/22 Milano (Santeria Toscana 31)

18/03/22 Brescia (Latteria Molloy)

19/03/22 Parma (Campus Industry Music)

25/03/22 Roncade (TV) (New Age)

30/03/22 Bologna (Locomotiv)

01/04/22 Livorno (The Cage)

02/04/22 Firenze (Viper)

06/04/22 Senigallia (Mamamia)

08/04/22 Modugno (BA) (Demodè)

09/04/22 Taranto (Spazioporto)

10/04/22 Rende (CS) (Mood Social Club)

15/04/22 Palermo (I Candelai)

16/04/22 Catania (Ma)

22/04/22 Roma (Largo Venue)

MODA’

02/05/22 Mediolanum Forum di Assago, Milano

03/05/22 Mediolanum Forum di Assago, Milano

09/05/22 Arena, Verona

13/05/22 Palacatania, Catania

14/05/22 Palacatania, Catania

17/05/22 Palasport, Reggio Calabria

20/05/22 Palaflorio, Bari

21/05/22 Palaflorio, Bari

26/05/22 Palazzo dello Sport, Roma

28/05/22 Pala Sele, Eboli (SA)

MODERAT

10/06/22 Auditorium Parco della Musica, Roma

09/11/22 Alcatraz, Milano

MOGWAI

27/01/22 Milano, Fabrique

28/01/22 Roma, Atlantico

29/01/22 Nonantola (MO), Vox Club

MATTHEW MOLE

24/04/22 Arci Bellezza, Milano

JAMES MORRISON + NATALIE IMBRUGLIA

01/09/22 Prato, Piazza Duomo

MOTHER MOTHER

09/03/22 Magazzini Generali, Milano

MOTTA

02/03/22 Milano – Alcatraz

03/03/22 Pistoia – H2NO

04/03/22 Roncade (TV) – New Age

05/03/22 Torino – OGR

12/03/22 Livorno – The Cage

19/03/22 Perugia – Urban

25/03/22 Taranto – Spazioporto

31/03/22 Bologna – Locomotiv

01/04/22 Brescia – Latteria Molloy

02/04/22 Pordenone – Capitol

17/04/22 Cesena – Vidia

29/04/22 Firenze – Viper Theatre

30/04/22 Bergamo – Piazza Alpini

MS NINA

10/02/22 Apollo, Milano

MUSE

17/06/22 Visarno Arena, Firenze

MY CHEMICAL ROMANCE

04/06/22 Arena Parco Nord, Bologna

ERIC NAM

05/04/22 MILANO – MAGAZZINI GENERALI

GIANNA NANNINI

01/03/22 GENOVA – TEATRO CARLO FELICE

14/03/22 NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO

17/03/22 CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

19/03/22 BARI – TEATRO TEAM

25/03/22 MANTOVA – GRANA PADANO THEATRE

26/03/22 BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY

28/03/22 TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

31/03/22 BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

01/04/22 PARMA – TEATRO REGIO

03/04/22 ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

12/04/22 BERGAMO – TEATRO CREBERG

14/04/22 PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

08/05/22 TORINO – TEATRO COLOSSEO

09/05/22 TORINO – TEATRO COLOSSEO

13/05/22 MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

14/05/22 MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

11/06/22 RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) (con FIORELLA MANNOIA, ALESSANDRA AMOROSO, GIORGIA, ELISA, EMMA, LAURA PAUSINI)

NANOWAR OF STEEL

17/12/21 LARGO VENUE – Roma

NAPALM DEATH + DOOM + SIBERIAN MEAT GRINDER + SHOW ME THE BODY

22/02/22 Slaughter Club – Paderno Dugnano (MI)

NASHLEY

10/02/22 LARGO VENUE – ROMA

11/02/22 NEW AGE – RONCADE (TV)

17/02/22 SANTERIA TOSCANA 31 – MILANO

18/02/22 HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO

NASHVILLE PUSSY

24/06/22 Audiodrome Live Club @ Torino

25/06/22 Slaughter Club @ Paderno Dugnano

26/06/22 Traffic Club Roma @ Roma

NEGRAMARO

10/03/22 Rimini, RDS Stadium (data zero)

12/03/22 Torino, Pala Alpitour

16/03/22 Roma, Palazzo dello Sport

17/03/22 Roma, Palazzo dello Sport

22/03/22 Perugia, PalaBarton

23/03/22 Ancona, PalaPrometeo Estra

25/03/22 Bologna, Unipol Arena

28/03/22 Mantova, Grana Padano Arena & Theatre

01/04/22 Milano, Mediolanum Forum

02/04/22 Milano, Mediolanum Forum

09/04/22 Firenze, Nelson Mandela Forum

12/04/22 Napoli, PalaPartenope

16/04/22 Eboli, Palasele

18/04/22 Reggio Calabria, Palacalafiore

20/04/22 Bari, PalaFlorio

21/04/22 Bari, PalaFlorio

27/04/22 Conegliano, Zoppas Arena

30/04/22 Padova, Kioene Arena

THE NEIGHBOURHOOD

14/10/22 Fabrique, Milano

NERVOSA + BURNING WITCHES + 1914 + (0) + WARFECT

20/03/22 Legend Club, Milano

NIGHTWISH + BEAST IN BLACK + TURMION KÄTILÖT

06/12/22 Milano – Lorenzini District

ENRICO NIGIOTTI

12/01/22 Teatro Goldoni – LIVORNO

14/01/22 Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) – ROMA

17/01/22 Teatro Verdi – FIRENZE

18/01/22 Teatro Celebrazioni – BOLOGNA

21/01/22 Teatro Dal Verme – MILANO

25/01/22 Casa della Musica – NAPOLI

28/01/22 Teatro Colosseo – TORINO

WILLIE NILE (+ BRAD RAY)

27/04/22 Cine Fox, Caorso (PC)

28/04/22 Druso, Bergamo

30/04/22 Club Il Giardino, Lugagnano (VR)

NOFX + PENNYWISE

22/05/22 Carroponte, Sesto San Giovanni (MI)

NOMADI

05/03/22 ROMA – Auditorium Parco della Musica

14/03/22 MILANO – Teatro Lirico

16/03/22 BOLOGNA – Teatro Duse

15/04/22 LEGNANO (MI) – TEATRO GALLERIA

23/04/22 TORINO – TEATRO COLOSSEO

NOTHING, NOWHERE.

03/02/22 Milano, Circolo Magnolia

04/02/22 Padova, Hall

NOTHING BUT THIEVES

03/04/22 FABRIQUE, MILANO

24/08/22 AMA FESTIVAL, BASSANO DEL GRAPPA (VI) (opening Palaye Royale)

NOTWIST

17/05/22 Magazzini Generali, Milano

18/05/22 Largo Venue, Roma

19/05/22 Cinema Teatro Italia, Ancona

20/05/22 Capitol, Pordenone

OBSCURA + PERSEFONE + DISILLUSION

15/09/22 Legend Club – Milano

OH WONDER

26/03/22 Magazzini Generali, Milano

THE OFFSPRING + LAGWAGON

21/06/22 CARROPONTE | SESTO SAN GIOVANNI

22/06/22 SHERWOOD FESTIVAL | PADOVA

ONEREPUBLIC

03/05/22 PADOVA (KIOENE ARENA)

04/05/22 MILANO (LORENZINI DISTRICT)

OPETH + THE VINTAGE CARAVAN

27/09/22 Milano – Teatro Degli Arcimboldi

28/09/22 Roma – Teatro Romano Di Ostia Antica

OZZY OSBOURNE + JUDAS PRIEST

12/05/23 Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

OSCAR AND THE WOLF

06/05/22 Santeria Toscana 31, Milano

TONY PAGLIUCA

13/12/21 Auditorium “A. Vighesso”, TOMBOLO (PD)

PALAYE ROYALE

23/08/22 CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

24/08/22 AMA FESTIVAL, BASSANO DEL GRAPPA (VI) (apertura dei Nothing But Thieves)

PANDA CLAN

17/12/21 Legend Club – Milano

TOMMASO PARADISO

26/03/22 Jesolo (VE) @ PalaInvent

29/03/22 Firenze @ Nelson Mandela Forum

31/03/22 Napoli @ PalaPartenope

03/04/22 Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

07/04/22 Roma @ Palazzo dello Sport

10/04/22 Torino @ Pala Alpitour

22/04/22 Assago (MI) @ Mediolanum Forum

29/04/22 Bari @ PalaFlorio

03/05/22 Catania @ PalaCatania

07/05/22 Reggio Calabria @ PalaCalafiore

LAURA PAUSINI

08/06/22 RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo)

11/06/22 RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) (con FIORELLA MANNOIA, ALESSANDRA AMOROSO, GIORGIA, ELISA, EMMA, GIANNA NANNINI)

PEARL JAM

25/06/22 Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola (BO)

PENNY AND SPARROW

30/09/22 Arci Bellezza, Milano

PENTATONIX

10/04/22 Palazzetto dello Sport, Vigevano (PV)

GUE’ PEQUENO

20/12/21 Fabrique, Milano

24/06/22 Carroponte, Sesto San Giovanni (MI)

26/06/22 Ippodromo delle Capannelle, Roma

PET SHOP BOYS

10/05/22 MILANO, TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

WILLIE PEYOTE

02/02/22 Atlantico, Roma

03/02/22 Tuscanyhall, Firenze

05/02/22 Estragon, Bologna

06/02/22 Estragon, Bologna

08/02/22 Alcatraz, Milano

09/02/22 Alcatraz, Milano

MAX PEZZALI

10/07/22 Stadio Comunale, Bibione (VE)

15/07/22 Stadio San Siro, Milano

16/07/22 Stadio San Siro, Milano

PFM – PREMIATA FORNERIA MARCONI

31/12/21 ROMA, Auditorium Parco della Musica

15/01/22 SALSOMAGGIORE, Teatro Nuovo

14/02/22 BOLOGNA, Europauditorum

15/02/22 FIRENZE, Tuscany Hall

18/03/22 LEGNANO, Teatro Galleria

22/03/22 BERGAMO, Teatro Creberg

26/03/22 SCHIO, Teatro Astra

02/04/22 CESENA, Pala De André

06/04/22 TORINO, Teatro Colosseo

09/04/22 VARESE, Teatro di Varese

13/04/22 ANCONA, Teatro delle Muse

21/04/22 MILANO, Teatro Lirico

22/04/22 MILANO, Teatro Lirico

THE PINEAPPLE THIEF

23/02/22 Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

24/02/22 Roncade (TV) – New Age Club

25/02/22 Roma – Auditorium Parco della Musica

26/02/22 Firenze – Viper Theatre

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

19/02/22 Zoppas Arena – CONEGLIANO (TV)

21/02/22 Mediolanum Forum – MILANO

23/02/22 Mediolanum Forum – MILANO

24/02/22 Mediolanum Forum – MILANO

26/02/22 Pala Alpitour – TORINO

28/02/22 Unipol Arena – BOLOGNA

03/03/22 Pala Prometeo – ANCONA

05/03/22 Palasele – EBOLI (SA)

08/03/22 Palazzo Dello Sport – ROMA

09/03/22 Palazzo Dello Sport – ROMA

11/03/22 Pala George – MONTICHIARI (BS)

12/03/22 Kioene Arena – PADOVA

14/03/22 Mandela Forum – FIRENZE

15/03/22 Mandela Forum – FIRENZE

PLACEBO

29/06/22 Piazza Sordello, Mantova

27/10/22 Mediolanum Forum, Milano

GIORGIO POI

18/02/22 Auditorium Parco della Musica, Roma

28/02/22 Teatro Dal Verme, Milano

PIPPO POLLINA

01/03/22 TORINO, Folk Club

02/03/22 SCANDICCI (FI), Auditorium

03/03/22 PROVAGLIO D’ISEO (BS), Teatro Pax

04/03/22 PORTO S.GIORGIO (FM), Teatro Comunale

06/03/22 BOLOGNA, Teatro da definire

PORCUPINE TREE

24/10/22 Mediolanum Forum, Milano

POSTMODERN JUKEBOX

02/06/22 Hall, Padova

03/06/22 Circolo Magnolia, Segrate (MI)

POWERWOLF

24/11/22 Alcatraz – Milano

PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA

28/01/22 Bergamo – Druso

PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS

05/04/22 Santeria Toscana 31, Milano

GLI PSICOLOGI

17/06/22 IPPODROMO DELLE CAPANNELLE – ROMA

PVRIS

28/04/22 MAGAZZINI GENERALI, MILANO

DOMENICO QUACECI

16/12/21 Palermo, Fontarò Circolo Arci

QUEEN & ADAM LAMBERT

10/07/22 Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

11/07/22 Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

QUEEN EXTRAVAGANZA

20/03/22 Jesolo (VE), PalaInvent

21/03/22 Firenze, Teatro Verdi

22/03/22 Milano, Alcatraz

HUGO RACE FATALISTS

21/04/22 BOLOGNA – Bravo Caffè

22/04/22 FIRENZE – Circolo Progresso

23/04/22 ROMA – Wishlist Club

30/04/22 MAROSTICA (VI) – Location TBA

05/05/22 BERGAMO – Druso

06/05/22 SAVONA – Raindogs House

07/05/22 CAORSO (PC) – Cine Fox

08/05/22 SALICE TERME (PV) – Soqquadro

26/05/22 TORINO – Blah Blah

28/05/22 LONATE CEPPINO (VA) – Black Inside

RAF & UMBERTO TOZZI

13/12/21 Teatro Creberg – BERGAMO

18/12/21 Teatro Pala Bassano Due – BASSANO D/G – VI

20/12/21 Teatro Rossetti – TRIESTE

07/02/22 Teatro Creberg – BERGAMO

10/02/22 Pala Invent – JESOLO – VE

13/02/22 Teatro Colosseo – TORINO

18/02/22 Teatro Verdi – MONTECATINI – PT

19/02/22 Nuovo Teatro Carisport – CESENA

24/02/22 Teatro Verdi – FIRENZE

RAG’N’BONE MAN

16/03/22 Fabrique, Milano

RAMMSTEIN

12/07/22 Stadio Olimpico Grande Torino, Torino

MARKY RAMONE

30/06/22 Druso – Ranica

01/07/22 Tbc – Parma

02/07/22 Traffic Live – Roma

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

17/03/22 Roma, Atlantico Live

18/03/22 Napoli, Casa della Musica

22/03/22 Venaria (TO), Teatro della Concordia

23/03/22 Padova, Hall

29/03/22 Bologna, Estragon

30/03/22 Firenze, Tuscany Hall

05/04/22 Milano, Fabrique

THE RASMUS

21/10/22 Fabrique, Milano

RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE

24/03/22 Slaughter Club, Paderno Dugnano (MI)

25/03/22 Alchemica Music Club, Bologna

26/03/22 Revolver, San Donà di Piave (VE)

RED

23/03/22 Legend Club, Milano

RED HOT CHILI PEPPERS + A$AP ROCKY

18/06/22 Visarno Arena, Firenze

FRANCESCO RENGA

17/10/22 Teatro degli Arcimboldi, MILANO

22/10/22 Teatro Verdi, FIRENZE

24/10/22 Europauditorium, BOLOGNA

04/11/22 Teatro Colosseo, TORINO

05/11/22 Teatro Dis_Play, BRESCIA

08/11/22 Teatro Augusteo, NAPOLI

09/11/22 Teatro Team, BARI

14/11/22 Teatro Brancaccio, ROMA

REVENGE + EMBRACE OF THORNS + MISPYRMING +UKTRA SILVAM

04/03/22 Paderno Dugnano (MO) – Slaughter Club

RHAPSODY OF FIRE

19/02/22 Revolver Club – San Donà di Piave (VE)

20/02/22 Legend Club – Milano

LIONEL RICHIE

20/07/22 Summer Festival, Marostica (VI)

RISE AGAINST

27/06/22 CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

RIVERS OF NIHIL + ARCHSPIRE + ALLEGAEON + BLACK CROWN INITIATE + TO THE GRAVE

13/11/22 Slaughter Club – Paderno Dugnano (MI)

RKOMI

16/04/22 VENARIA REALE (TO), TEATRO DELLA CONCORDIA

22/04/22 NAPOLI, CASA DELLA MUSICA

23/04/22 MODUGNO (BA), DEMODE’

29/04/22 FIRENZE, VIPER

30/04/22 PADOVA, GRAN TEATRO GEOX

06/05/22 ROMA, ATLANTICO

07/05/22 NONANTOLA (MO), VOX CLUB

11/05/22 MILANO, FABRIQUE

OLIVIA RODRIGO

16/06/22 Fabrique, Milano

ROSS THE BOSS

25/05/22 Druso, Bergamo

ROVERE

10/03/22 Ciampino (RM) – ORION

11/03/22 Firenze – VIPER

16/03/22 Torino – HIROSHIMA MON AMOUR

17/03/22 Milano – ALCATRAZ

24/03/22 Nonantola – VOX CLUB

25/03/22 Padova – HALL

30/03/22 Bologna – ESTRAGON

31/03/22 Bologna – ESTRAGON

01/04/22 Perugia – AFTERLIFE

15/04/22 Modugno (BA) – DEMODÈ

VASCO ROSSI

20/05/22 TRENTO – Area San Vincenzo di Mattarello

24/05/22 MILANO – Ippodromo Milano Trenno (ex IDays)

28/05/22 IMOLA (BO) – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

03/06/22 FIRENZE – Visarno Arena (ex Firenze Rocks)

07/06/22 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

11/06/22 ROMA – Circo Massimo

12/06/22 ROMA – Circo Massimo

17/06/22 MESSINA – Stadio San Filippo

22/06/22 BARI – Stadio San Nicola

26/06/22 ANCONA – Stadio Del Conero

30/06/22 TORINO – Stadio Olimpico

ROTTING CHRIST + NERO OR THE FALL OF ROME

04/02/22 Traffic, Roma

05/02/22 The Factory, San Martino Buon Albergo (VR)

ROVERE

03/03/22 PERUGIA – AFTERLIFE

05/03/22 MOSCIANO S. ANGELO (TE) – PIN UP

06/03/22 MODUGNO (BA) – DEMODÉ

10/03/22 CIAMPINO (RM) – ORION

11/03/22 FIRENZE – VIPER

16/03/22 TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

17/03/22 MILANO – ALCATRAZ

24/03/22 NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

25/03/22 PADOVA – HALL

30/03/22 BOLOGNA – ESTRAGON

ROYAL BLOOD + THE AMAZONS

19/03/22 Alcatraz, Milano

XAVIER RUDD

19/10/22 Trento, Auditorium Santa Chiara

21/10/22 Padova, Gran Teatro Geox

22/10/22 Cesena, Carisport

23/10/22 Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

24/10/22 Milano, Alcatraz

RUSS

20/09/22 Alcatraz, Milano

SAM RYDER

24/04/22 Circolo Magnolia, Milano

SABATON + THE HU + LORDI

15/03/22 Lorenzini District – Milano

SAINT JHN

13/02/22 Fabrique, Milano

SAINT MOTEL

06/04/22 Circolo Magnolia, Milano

SALMO

01/03/22 PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

06/03/22 VITRIFRIGO ARENA – PESARO (PU)

08/03/22 PALASELE – EBOLI (SA)

11/03/22 PALAFLORIO – BARI

15/03/22 MEDIOLANUM FORUM – MILANO

20/03/22 PALA ALPITOUR – TORINO

23/03/22 UNIPOL ARENA – BOLOGNA

26/03/22 MODIGLIANI FORUM – LIVORNO

29/03/22 GRANA PADANO ARENA – MANTOVA

31/03/22 KIOENE ARENA – PADOVA

03/04/22 BRIXIA FORUM – BRESCIA

05/04/22 MANDELA FORUM – FIRENZE

03/07/22 Stadio Comunale, Bibione (VE)

06/07/22 Stadio San Siro, Milano

SAMAEL + DIABOLICAL

29/09/22 Revolver Club – San Donà di Piave (VE)

SANGIOVANNI

02/05/22 TORINO – VENARIA, CONCORDIA

03/05/22 TORINO – VENARIA, CONCORDIA

05/05/22 MILANO, ALCATRAZ

12/05/22 NAPOLI, PALA PARTENOPE

15/05/22 ROMA, ATLANTICO LIVE

16/05/22 ROMA, ATLANTICO LIVE

22/05/22 MILANO, ALCATRAZ

23/05/22 MILANO, ALCATRAZ

26/05/22 FIRENZE, TUSCANY HALL

27/05/22 FIRENZE, TUSCANY HALL

29/05/22 ROMA, ATLANTICO LIVE

SASSO

14/01/22 Bologna, Covo Club

15/01/22 Torino, Circolo della Musica (Rivoli)

JACK SAVORETTI

25/02/22 TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI – MILANO

26/02/22 TEATRO CARLO FELICE – GENOVA

28/02/22 TEATRO VERDI – FIRENZE

01/03/22 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA SINOPOLI – ROMA

03/03/22 GRAN TEATRO GEOX – PADOVA

05/03/22 TEATRO EUROPAUDITORIUM – BOLOGNA

JIMMY SAX & THE SYMPHONIC DANCE ORCHESTRA

04/03/22 Tuscany Hall, Firenze

05/03/22 Teatro Colosseo, Torino

07/03/22 Teatro Dal Verme, Milano

08/03/22 Gran Teatro Geox, Padova

11/03/22 Teatro Team, Bari

12/03/22 Teatro Greco, Lecce

17/03/22 Teatro EuropAuditorium, Bologna

18/03/22 Auditorium Conciliazione, Roma

MICHAEL SCHENKER

14/05/22 Phenomenon (Fontaneto D’Agogna, NO)

15/05/22 Largo Venue (Roma)

SCORPIONS

23/05/22 Arena, Verona

THE SCRIPT

11/03/22 PADOVA (Gran Teatro Geox)

12/03/22 MILANO (Fabrique)

I SEGRETI

15/02/22 Magazzini Generali, Milano

SEMBLANT + ASYMAY + DYING PHOENIX

24/02/22 Legend Club, Milano

LORENZO SEMPRINI

15/12/21 Torino (TBA)

JAMES SENESE

21/12/21 MILANO – Teatro degli Arcimboldi

SFERA EBBASTA

09/04/22 RIMINI – RDS STADIUM

11/04/22 MILANO – MEDIOLANUM FORUM

12/04/22 MILANO – MEDIOLANUM FORUM

20/04/22 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

22/04/22 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

24/04/22 EBOLI – PALASELE

26/04/22 TORINO – PALA ALPITOUR

28/04/22 FIRENZE – MANDELA FORUM

SHADOW OF INTENT + AVERSIONS CROWN + ANGELMAKER+ THE LAST TEN SECONDS OF LIFE

19/01/23 Legend Club, Milano

SHAME + CELEB CAR CRASH

18/12/21 Pit Stop – Monza (MB)

08/01/22 Soqquadro – Salice Terme (PV)

04/02/22 Km298 – Lodi (Only Shame)

12/02/22 Tambourine – Seregno (MB)

05/03/22 Ca’ Vaina – Imola (BO)

19/03/22 The Moon – Mozzecane (VR)

CLAUDIO SIMONETTI’S GOBLIN + RITO PAGANO

18/12/21 Vidia Club, Cesena

24/12/21 The Factory, Verona

SIMPLE MINDS

12/07/22 Teatro Antico, Taormina (CT)

14/07/22 Teatro D’Annunzio, Pescara

15/07/22 Piazza Duomo, Pistoia

17/07/22 Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, Roma

18/07/22 Arena, Verona

SIMPLY RED

14/12/22 Palazzo dello Sport, Roma

15/12/22 Kioene Arena, Padova

16/12/22 Mediolanum Forum, Milano

THE SISTERS OF MERCY

26/04/22 Milano, Alcatraz

27/04/22 Ciampino (RM), Orion Club

SKUNK ANANSIE

15/03/22 Fabrique, Milano

29/06/22 Rock In Roma – Auditorium Parco della Musica, Roma

30/06/22 Sherwood Festival Stadio Euganeo – Padova

01/07/22 Flowers Festival – Torino

SLIPKNOT

26/07/22 Castello Scaligero, Villafranca di Verona (VR)

THE SLOW READERS CLUB + OCTOBER DRIFT

16/02/22 Biko, Milano

JOHN SMITH

14/03/22 Biella Jazz Club, Biella

SOCIAL DISTORTION + GRADE2 + LOVEBREAKERS

30/05/22 CARROPONTE – Sesto San Giovanni (MI)

SOEN

09/02/22 Largo Venue – Roma

10/02/22 Magazzini Generali – Milano

11/02/22 Revolver Club – San Donà di Piave (VE)

SOFT MACHINE

27/10/22 Milano, Spazio Teatro 89

ALVARO SOLER

07/03/22 Gran Teatro Geox, Padova

08/03/22 Fabrique, Milano

JIMI SOMEWHERE

14/05/22 Biko, Milano

SONATA ARCTICA + ELEINE

17/11/22 Milano, Live Club

SONS OF THE EAST

03/03/22 Legend Club, Milano

SOPHIE & THE GIANTS

09/04/21 Magazzini Generali, Milano

SOTTOTONO

03/03/22 Atlantico, Roma

07/03/22 Alcatraz, Milano

SPERANZA

07/04/22 Atlantico – Roma

08/04/22 Viper – Firenze

14/04/22 Casa della Musica – Napoli

16/04/22 Hall – Padova

19/04/22 Fabrique – Milano

21/04/22 Estragon – Bologna

27/04/22 Teatro Concordia – Torino

29/04/22 Demodé Club – Bari

ST.VINCENT

10/06/22 Fabrique, Milano

ERIC STECKEL

29/05/22 Chiari Blues Festival, Chiari (BS)

PAROV STELAR

03/03/22 Alcatraz, Milano

STILL CORNERS

20/04/22 Circolo Magnolia, Milano

STING

02/04/22 Pala Alpitour, Torino

19/07/22 Parco Ducale, Parma

STROMAE

20/07/22 Ippodromo Snai San Siro, Milano

SUBSONICA

03/03/22 Hall, Padova

04/03/22 Vox Club, Nonantola (MO)

05/03/22 Vox Club, Nonantola (MO)

10/03/22 Common Ground, Napoli

11/03/22 Pin Up, Mosciano Stazione (TE)

12/03/22 Demodè, Modugno (BA)

17/03/22 Afterlife, Perugia

18/03/22 Mamamia, Senigallia (AN)

19/03/22 Live Club, Trezzo Sull’Adda (MI)

25/03/22 Capitol Fiera, Pordenone

26/03/22 C.S. Rivolta, Marghera (VE)

27/03/22 Brixia Forum, Brescia

31/03/22 Teatro della Concordia, Torino

01/04/22 Teatro della Concordia, Torino

02/04/22 Teatro della Concordia, Torino

07/04/22 Tuscany Hall, Firenze

08/04/22 Atlantico, Roma

09/04/22 Atlantico, Roma

12/04/22 Alcatraz, Milano

13/04/22 Alcatraz, Milano

SUPERGRASS

15/07/22 Parco delle Valli – Roma

SWALLOW THE SUN + AVATARIUM

26/01/22 Legend Club – Milano

SWEDISH HOUSE MAFIA

18/10/22 Mediolanum Forum, Milano

TEDDY SWIMS

04/03/22 Circolo Magnolia, Milano

TALCO

22/05/22 Carroponte, Sesto San Giovanni (MI)

TAME IMPALA

07/09/22 MILANO – IPPODROMO SNAI SAN SIRO

TANCREDI

20/02/22 Orion Club, Roma

27/02/22 Magazzini Generali, Milano

TANKARD + GAME OVER + REVERBER

20/05/22 Revolver – San Donà di Piave (VE)

21/05/22 Campus Industry Music – Parma

22/05/22 Traffic Live – Roma

JAMES TAYLOR

28/10/22 Teatro degli Arcimboldi, Milano

30/10/22 Auditorium Parco della Musica, Roma

31/10/22 Teatro Verdi, Firenze

02/11/22 Palabassano, Bassano del Grappa (VI)

03/11/22 Teatro Colosseo, Torino

TEHO TEARDO

16/12/21 Rovereto (Tn) @ Auditorium Melotti

THEØ X FIKS X PLANT

18/01/22 Rocket, Milano

19/01/22 Rocket, Milano

20/01/22 Rocket, Milano

21/01/22 Rocket, Milano

28/01/22 Hiroshima Mon Amour, Torino

04/02/22 Locomotiv Club, Bologna

05/02/22 New Age Club, Roncade (TV)

12/02/22 Teatro Centrale, Roma

YANN TIERSEN + QUINQUIS

07/02/22 Milano, Teatro degli Arcimboldi

TIROMANCINO

25/02/22 San Benedetto Del Tronto (AP) Palariviera

26/02/22 Senigallia (AN) Teatro La Fenice

03/03/22 Bologna Teatro Manzoni

04/03/22 Torino Teatro Colosseo

05/03/22 Brescia Gran Teatro Morato

10/03/22 Roma Auditorium della Conciliazione

11/03/22 Assisi (PG) Teatro Lyrick

17/03/22 Firenze Teatro Verdi

18/03/22 Milano Teatro Lirico

19/03/22 Padova Gran Teatro Geox

25/03/22 BERGAMO – Teatro Creberg

26/03/22 VARESE – Teatro di Varese

31/03/22 NAPOLI – Teatro Augusteo

01/04/22 BRINDISI – Nuovo Teatro Verdi

02/04/22 COSENZA – Teatro Rendano

10/04/22 GENOVA – Politeama Genovese

11/04/22 LA SPEZIA – Teatro Civico

12/04/22 SAINT VINCENT (AO) – Palais Saint Vincent

13/05/22 UDINE – Location da definire

14/05/22 PARMA – Teatro Regio

TOKIO HOTEL

20/04/22 Fabrique, Milano

LOUIS TOMLINSON

10/04/22 Mediolanum Forum, Milano

30/08/22 Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, Roma

01/09/22 Teatro Antico, Taormina

03/09/22 Ippodromo SNAI di San Siro, Milano

DEVIN TOWNSEND

04/05/22 Live Music Club, Trezzo Sull’Adda (MI)

TR/ST

23/05/22 Magazzini Generali, Milano

IL TRE

18/12/21 Roma @ Atlantico

13/01/22 Brescia @ Latte più

14/01/22 Padova @ Hall

16/01/22 Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

18/01/22 Nonantola (MO) @ Vox Club

22/01/22 Firenze @ Viper Theatre

25/01/22 Pozzuoli (NA) @ Duel Club

28/01/22 Bari @ Demodè

05/02/22 Senigallia (AN) @ Mamamia

06/02/22 Roma @ Atlantico

TREMONTI

03/02/22 MILANO, Alcatraz

TRENTEMØLLER

13/03/22 Magazzini Generali, Milano

TRICKY

22/05/22 Magazzini Generali, MILANO

TRIVIUM + HEAVEN SHALL BURN

19/02/23 Alcatraz, Milano

TURMION KÄTILÖT

21/02/22 Milano – Legend Club

FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS

06/05/22 Magazzini Generali, Milano

TARJA TURUNEN

11/02/22 Live Club, Trezzo Sull’Adda (MI)

TWELVE FOOT NINJA

13/03/23 Legend Club, Milano

TWILIGHT FORCE + SILVER BULLET

04/02/23 Legend Club, Milano

TYGERS OF PAN TANG

17/03/22 Roma, Traffic Club

18/03/22 Paderno Dugnano (Mi), Slaughter Club

19/03/22 Bologna, Alchemica Music Club

ULTIMO

05/06/22 Bibione @ Stadio Comunale

11/06/22 Firenze @ Stadio Artemio Franchi

12/06/22 Firenze @ Stadio Artemio Franchi

17/06/22 Ancona @ Stadio del Conero

22/06/22 Torino @ Stadio Olimpico Grande Torino

25/06/22 Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

26/06/22 Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

30/06/22 Modena @ Stadio Alberto Braglia

03/07/22 Bari @ Stadio San Nicola

07/07/22 Pescara @ Stadio Adriatico

11/07/22 Catania @ Stadio Cibali

12/07/22 Catania @ Stadio Cibali

17/07/22 Roma @ Circo Massimo

23/07/22 Milano @ Stadio San Siro

24/07/22 Milano @ Stadio San Siro

URIAH HEEP

18/10/22 Teatro Dal Verme – Milano

ALBERTO URSO

14/12/21 Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica – ROMA

17/12/21 Teatro degli Arcimboldi – MILANO

DAVIDE VAN DE SFROOS

09/02/22 COMO – Teatro Sociale di Como

12/02/22 TRENTO – Auditorium Santa Chiara

19/02/22 BORMIO (SO) – Pentagono

26/02/22 MANTOVA – Teatro Sociale di Mantova

28/02/22 MILANO – Teatro dal Verme

01/03/22 MILANO – Teatro dal Verme

04/03/22 LECCO – Teatro Cenacolo Francescano

11/03/22 VARESE – Teatro di Varese

19/03/22 MESTRE (VE) – Teatro Corso

24/03/22 SARONNO (VA) – Teatro Giuditta Pasta

29/03/22 ZURIGO (SVIZZERA) – Volkshaus

31/03/22 PIACENZA – Teatro Politeama

02/04/22 ALESSANDRIA – Teatro Alessandrino

13/04/22 LUGANO (SVIZZERA) – Palazzo dei Congressi

21/04/22 BERGAMO – Creberg Teatro Bergamo

29/04/22 GORGONZOLA (MI) – Sala Argentia

06/05/22 SCHIO (VI) – Teatro Civico

VAN DER GRAAF GENERATOR

30/04/22 Fontaneto d’Agogna (NO), Phenomenon

02/05/22 Genova, Politeama Genovese

03/05/22 Roma, Auditorium Parco della Musica / Sala Sinopoli

05/05/22 Bologna, Teatro Celebrazioni

06/05/22 Brescia, Gran Teatro Morato

08/05/22 Padova, Gran Teatro Geox

09/05/22 Milano, Teatro Nazionale CheBanca

VEKTOR + CRYPTOSIS + COMANIAC + ALGEBRA

18/10/22 Legend Club – Milano

ANTONELLO VENDITTI

18/06/22 STADIO OLIMPICO, ROMA (con Francesco De Gregori)

VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE

10/02/22 Roma – Traffic Live Club

11/02/22 San Martino Buonalbergo (VR) – The Factory

12/02/22 Paderno Dugnano (MI)- Slaughter Club

MARIO VENUTI

12/02/22 BARI – TEATRO FORMA

MARGHERITA VICARIO

08/04/22 BOLOGNA @ LINK

09/04/22 TREVISO @ NEW AGE CLUB

12/04/22 NAPOLI @ DUEL BEAT

13/04/22 BARI @ DEMODE’ CLUB

26/04/22 FIRENZE @ VIPER

28/04/22 MILANO @ FABRIQUE

30/04/22 ROMA @ ATLANTICO

VIPRA

15/12/21 Milano – Circolo Magnolia

16/12/21 Roma – Largo Venue

PABLLO VITTAR

02/06/22 Circolo Magnolia, Milano

IL VOLO

05/06/22 Arena, Verona

11/06/22 Teatro Antico, Taormina (ME)

12/06/22 Teatro Antico, Taormina (ME)

03/10/22 Mediolanum Forum di Assago, Milano

07/10/22 Palazzo dello Sport, Roma

10/10/22 Pala Alpitour, Torino

HANK VON HELL

23/06/22 Alpen Flair Festival, Natz (BZ)

24/06/22 Legend Club, Milano

DITA VON TEESE

09/05/22 MILANO, Teatro degli Arcimboldi

W.A.S.P.

18/03/22 Live Club, Trezzo sull’Adda (MI)

19/03/22 Hall, Padova

LAUREN RUTH WARD

24/02/22 Pippo Stage – Bolzano

25/02/22 Splinter Club – Parma

26/02/22 Raindogs House – Savona

THE WEEKND

31/10/22 Mediolanum Forum, Milano

01/11/22 Mediolanum Forum, Milano

PAUL WELLER

11/09/22 Roma, Auditorium Parco della Musica / Sala Santa Cecilia

12/09/22 Firenze, Tuscany Hall

13/09/22 Bologna, Estragon

15/09/22 Milano, Alcatraz

16/09/22 Brescia, Gran Teatro Morato

17/09/22 Pordenone, Palasport Forum

THE WHITE BUFFALO & L.A. EDWARDS

02/05/22 Alcatraz, Milano

WHITE LIES

10/05/22 Magazzini Generali – MILANO

11/05/22 Orion – ROMA

WHITESNAKE + EUROPE

28/06/22 Lorenzini District – Milano

WILL & THE PEOPLE

26/02/22 Biko, Milano

GIULIO WILSON

17/12/21 PERUGIA (Rework)

WITHIN TEMPTATION

23/12/21 Rock n Roll, Milano (con Jorelia, Alkemy & Darkness Brought Me Here)

28/03/22 Mediolanum Forum, Milano (opening degli EVANESCENCE)

WOLVES IN THE THRONE ROOM

17/10/22 LEGEND CLUB, MILANO

THE WOMBATS

12/05/22 BOLOGNA – ESTRAGON

13/05/22 MILANO – FABRIQUE

WRABEL

25/02/22 Santeria Toscana 31, Milano

YES

16/05/22 Teatro Dal Verme – Milano

17/05/22 Auditorium della Conciliazione – Roma

18/05/22 Gran Teatro Geox – Padova

YOB

10/05/22 Freakout Club – Bologna

11/05/22 Bloom – Mezzago (MB)

YOU ME AT SIX

24/02/22 Alcatraz, Milano

YUNGBLUD

18/05/22 Lorenzini District, Milano

HANS ZIMMER

30/03/22 Mediolanum Forum, Milano

31/03/22 Unipol Arena, Bologna

ZUCCHERO FORNACIARI

25/04/22 ARENA DI VERONA

26/04/22 ARENA DI VERONA

27/04/22 ARENA DI VERONA

29/04/22 ARENA DI VERONA

30/04/22 ARENA DI VERONA

01/05/22 ARENA DI VERONA

02/05/22 ARENA DI VERONA

04/05/22 ARENA DI VERONA

05/05/22 ARENA DI VERONA

06/05/22 ARENA DI VERONA

07/05/22 ARENA DI VERONA

08/05/22 ARENA DI VERONA

10/05/22 ARENA DI VERONA

11/05/22 ARENA DI VERONA

F.te MusicMap