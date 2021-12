CS_”Sabato, domenica e lunedì” con Sergio Castellitto

Le commedie di Eduardo, specchio della nostra societàI personaggi di Eduardo De Filippo, pieni di umanità e disincanto, rivivono in un linguaggio rielaborato nei punti di vista originali di due protagonisti della scena cinematografica italiana contemporanea, il regista Edoardo De Angelis e lo straordinario interprete Sergio Castellitto. Un filo rosso che lega i nuovi titoli della Collection De Filippo – “Sabato, domenica e lunedì” e “Non ti pago” – al “Natale in casa Cupiello, in onda nel 2020: tre commedie che Edoardo De Angelis ha realizzato per mostrare il suo “punto di vista” su Eduardo e la famiglia. Si parte martedì 14 dicembre alle 21.25 su Rai1 con “Sabato, domenica e lunedì”, che vede tra gli altri interpreti Fabrizia Sacchi, Giampaolo Fabrizio, Maria Rosaria Omaggio. Rosa Priore, come ogni sabato, prepara il ragù per la domenica. Suo marito Peppino si aggira nervoso in cucina, polemizzando con lei su ogni minima cosa. Il motivo del nervosismo si manifesta il giorno dopo. É domenica. L’intera famiglia Priore è riunita davanti al ragù. Rosa ha indossato il foulard azzurro regalatole dal vicino di casa, il premurosissimo ragioniere Ianniello. Peppino non tocca cibo e, all’ennesimo complimento rivolto dal ragioniere alla cuoca, li accusa entrambi senza mezzi termini di avere una “tresca schifosa”.

La Collection De Filippo è un ambizioso progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, grande protagonista del Teatro italiano e internazionale. Le commedie di Eduardo fondono in un meccanismo perfetto la comicità con l’inquietudine, il ritmo dell’azione con la riflessione. Sotto un’apparente leggerezza sono, in realtà, specchio amaro e ironico della nostra Società.

Redazione