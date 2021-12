CS_Il 17 dicembre esce la soundtrack di “DIABOLIK”, con la colonna sonora originale di PIVIO & ALDO DE SCALZI, due brani di MANUEL AGNELLI e uno speciale ALBO FUMETTO di DIABOLIK. Già disponibile in pre-order!￼

IL 17 DICEMBRE ESCE

LA SOUNDTRACK DEL FILM

(edita da EDIZIONI CURCI e CREUZA)

disponibile in versione DIGITALE

e in un esclusivo DOPPIO VINILE

contiene la colonna sonora originale a firma di PIVIO & ALDO DE SCALZI

due brani di MANUEL AGNELLI scritti per il film

e uno speciale ALBO FUMETTO di DIABOLIK

GIA’ IN PRE-ORDER

https://orcd.co/diabolik-ost

Uscirà venerdì 17 dicembre la soundtrack di “DIABOLIK”, su etichetta Carosello Records, contenente la colonna sonora originale del film a cura dei musicisti e compositori PIVIO & ALDO DE SCALZI, e due brani di MANUEL AGNELLI scritti appositamente per il film (“La profondità degli abissi” e “Pam Pum Pam”).

Da venerdì 10 dicembre, è disponibile in pre-order al seguente link: https://orcd.co/diabolik-ost

Edita da EDIZIONI CURCI e CREUZA, la colonna sonora uscirà per Carosello Records in formato digitale e in un esclusivo doppio vinile in numero di copie limitato e numerato, che conterrà anche un albo fumetto di Diabolik in edizione speciale, un estratto suggestivo da “L’arresto di Diabolik – Il Remake” (disegni di Giuseppe Palumbo) che ripropone in chiave moderna, riveduta e corretta, l’episodio L’Arresto di Diabolik – n. 3 del 1963, a cui è liberamente ispirato il film.

La colonna sonora originale del film realizzata da Pivio & Aldo De Scalzi è stata pensata e concepita alla fine del 2019, per poi essere realizzata nel 2020 «avendo come fonte d’ispirazione certe soluzioni timbriche adottate da Bernard Herrmann e con un occhio di riguardo alle atmosfere “action” tipiche di compositori come Lalo Schifrin», raccontano Aldo De Scalzi e Pivio (nome d’arte di Roberto Giacomo Pischiutta). La colonna sonora, inoltre, è stata sviluppata attorno ad un tema centrale ricorrente «perché un personaggio così iconico come Diabolik meritava tale tipo di approccio», affermano ancora.

Questa la tracklist della colonna sonora di “DIABOLIK”:

1. Diabolik Tema

2. La Profondità Degli Abissi

3. Demoniaz

4. L’Acqua Sale

5. Rivelazione Del Nome

6. Eva

7. Eva Frega La Polizia

8. In a Corner Of My Heart – interpretata da Claudia Sanguineti

9. Dal Teaser

10. Pam Pum Pam

11. Diabolikon

12. Evasione Di Diabolik

13. Diabolik Ed Elisabeth

14. Fanza Ramanza

15. La Delusione Di Eva

16. Ricostruzione Del Colpo

17. Prosomasuku

18. Sott’Acqua

19. Diabolikon “v. alt.”

20. Dossierik

21. Il Direttore Entra Nella Stanza

22. Diabolik Sente Tutto

23. L’Evasione E La Polizia

24. Ombre Nella Notte

25. Apertura Del Rifugio

26. Scontro Finale

27. Sotto La Maschera

28. Caveaulik

29. Prosomasuku “v. alt.”

30. Stava Cercando Questa

31. La Banca Apre

32. Cattura Di Diabolik

33. Preparazione Della Ghigliottina

34. Amore Vieni A Ghenf – interpretata Claudia Sanguineti

35. Quartettik

“DIABOLIK” è il nuovo film di Manetti bros., con cui Pivio & Aldo De Scalzi tornano a collaborare, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 16 dicembre (distribuito da 01 Distribution) e con protagonisti Luca Marinelli (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kant) e Valerio Mastandrea (ispettore Ginko). Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Roberto Citran, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio, Vanessa Scalera, Daniela Piperno, Pier Giorgio Bellocchio con la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini.

Adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, “DIABOLIK” racconta la storia oscura e romantica dell’incontro tra Diabolik ed Eva Kant, ambientata nello stato di Clerville alla fine degli anni ‘60. A dargli la caccia, e a cercare di fermare i loro diabolici piani, l’ispettore Ginko.

“DIABOLIK”,scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli, è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros., in associazione con Astorina e con Luigi de Vecchi, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli-Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste.

redazione