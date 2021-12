CS_Ultimo appuntamento con “Il Collegio”

Esami in vista per i giovani concorrenti del docu-reality ambientato nel 1977

Si conclude la sesta edizione de “Il Collegio”, con l’ultimo appuntamento in onda martedì 14 dicembre, alle 21.20, su Rai2. Per i ragazzi del docu-reality gli esami di terza media sono ormai alle porte.

L’ultima settimana in Collegio vedrà salire l’ansia per gli esami e per superarli gli studenti si dovranno impegnare, grazie anche al Professor Maggi che li aiuterà in un ripassone finale. Intanto i sorveglianti prepareranno una sorpresa per i ragazzi in vista della fine della loro permanenza e il preside il discorso di inaugurazione degli esami, che infonderà la giusta dose di carica e fiducia. Sarà l’ultima volta in cui i ragazzi varcheranno la soglia della propria aula. L’ultima e la decisiva: inizieranno gli esami scritti. Uscire a un passo dal diploma sarebbe un epilogo amaro, difficile da sopportare per chiunque.

Il Collegio, docu-reality realizzato da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia è basato sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti.

È un programma scritto da Luca Busso, con Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Annalisa Gambino, Stefania Piancone; con la regia di Fabrizio Deplano.