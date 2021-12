CS_EXTRALISCIO: per la prima volta il loro Punk da Balera arriva negli Stati Uniti con due appuntamenti, venerdì 17 e sabato 18 dicembre a Miami Beach in occasione della Hit Week! ￼

EXTRALISCIO

Venerdì 17 e sabato 18 dicembre a Miami Beach

PER LA PRIMA VOLTA IL LORO PUNK DA BALERA ARRIVA NEGLI STATI UNITI CON DUE APPUNTAMENTI!

Protagonisti della Hit Week il Festival della musica italiana nel mondo

con un grande concerto il 18 dicembre alla North Beach Bandshell

trasmesso in diretta streaming su Facebook

e la presentazione del loro libro e la proiezione del film di Elisabetta Sgarbi

“Extraliscio – Punk da balera” il 17 dicembre

Dopo l’acclamato concerto del 15 novembre a Parigi in occasione de “La Milanesiana d’autunno, ideata a diretta da Elisabetta Sgarbi” all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, la prossima tappa all’estero per gli EXTRALISCIO sarà negli Stati Uniti!

L’eclettica band porterà per la prima volta in America l’originale Punk da Balera con due esclusivi eventi in occasione della Hit Week, il Festival della musica italiana nel mondo, che prenderà forma il 17 e 18 dicembre nella cornice di Miami Beach.

Il primo appuntamento è il 17 dicembre, alla Soho House di Miami Beach per la presentazione del libro “Extraliscio. Una storia punk ai confini della balera” (La nave di Teseo) e per una proiezione sottotitolata in inglese del film “EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA. Si ballerà finché entra la luce dell’alba” di Elisabetta Sgarbi, distribuito da Nexo Digital.

Il 18 dicembre invece, con la travolgente energia che l’ha vista protagonista dell’ultimo festival di Sanremo, la band romagnola si esibirà in concerto nella più importante arena open air di Miami Beach, la “North Beach Bandshell”, di fronte a un pubblico di 1000 persone e alcuni dei maggiori operatori del music business statunitense.

Il concerto del 18 dicembre sarà trasmesso in diretta streaming (dalle ore 2.00 CET di domenica 19 dicembre) sulle pagine Facebook di Extraliscio e di Hit Week, dove sarà possibile rivederlo anche nei giorni seguenti www.facebook.com/Extraliscio/ – www.facebook.com/hitweekfestival.

Gli Extraliscio sono l’eclettico gruppo guidato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo e dalla “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara, prodotto da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e Direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana.

redazione