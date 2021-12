CS_YUMAN vince Sanremo Giovani con MILLE NOTTI￼

YUMAN – MILLE NOTTI

VINCITORE SANREMO GIOVANIView this email in your browser

YUMAN

Vince Sanremo Giovani con il brano

MILLE NOTTI Il giovane cantautore tra i 25 big

in gara a SANREMO 2022

con il brano ORA E QUI



Guarda MILLE NOTTI:

https://youtu.be/XLHWPvBecaQ

Ascolta MILLE NOTTI:







YUMAN vince la finale di Sanremo Giovani con il brano MILLE NOTTI (Leave Music/Polydor/Universal Music) e diventa uno dei venticinque big che saliranno sul palco dell’Ariston il primo febbraio 2022. Il giovane cantautore romano, di padre capoverdiano, si presenterà a Sanremo 2022 con il brano ORA E QUI.



MILLE NOTTI è una ballata raffinata e intensa, dedicata al difficile rapporto che può esistere tra padre e figlio. YUMAN mette sul piatto tutto: confessa la frustrazione, la solitudine, ma solo per trovare, nella sincerità, un punto d’incontro. Perché continuare a combattere se, una volta dismesse le armi, ci si può finalmente riconoscere?



Autentica e profonda, MILLE NOTTI è la lettera d’amore che solo un figlio può dedicare al proprio padre. Un desiderio di vicinanza, al di là delle incomprensioni. Di rinascita e crescita. Alla produzione, il musicista e producer Francesco Cataldo, che affianca l’artista dal suo esordio.



MILLE NOTTI è il primo brano in italiano dell’artista, che ha alle spalle una splendida carriera in inglese, che l’ha portato ad essere uno dei pochi artisti italiani scelti dal prestigioso festival “South By Southwest” (SXSW), che si svolge ogni anno a Austin, in Texas. Il suo ultimo singolo “I AM” (Leave Music/Polydor/Universal Music), che l’artista ha presentato dal vivo all’Ypsigrock Festival 2021, è stato trasmesso da radio fm di tutta Italia e, all’estero, in Croazia, Belgio e negli Stati Uniti.



CREDITI

Valentina Del Re – violino e viola

Carmine Iuvone – contrabbasso, violoncello, tromba, flicorno, trombone

Pierpaolo Ranieri – basso

Elvezio Fortunato – chitarre

Andrea Inglese – chitarre

Luca Monaldi – batteria

Francesco Cataldo – pianoforte e tastiere

Yuman – voce

Francesco Cataldo , Edoardo Petretti, Carmine Iuvone – orchestrazione archi e fiati

Prodotto e arrangiato da Francesco Cataldo

Mix e mastering Pierangelo Ambroselli (Pro Cube studio)



Testo – Yuman

Musiche – Yuman / Francesco Cataldo



Video:

Scritto e diretto da Davide “Bastanimotion” Bastolla

Operatore Dop: Giorgio Casa

Prodotto da Leave Music

Si ringrazia l’autofficina Spano Pietro