CS_”The Voice Senior” con Antonella Clerici

Quarta puntata con le audizioni al buio per gli aspiranti concorrenti

Una nuova sessione di Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio”, per “The Voice Senior”, in onda venerdì 17 dicembre in prima serata su Rai1 alle 21.25. Obiettivo degli aspiranti concorrenti è conquistare almeno uno dei giudici tra Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. Nella terza puntata del talent show condotto da Antonella Clerici e che premia le più belle voci over 60, Orietta Berti si è aggiudicata Roberto Barocelli, Gino Caiafa e Xin Xu; Loredana Berté ha scelto Donata Brischetto, Mauro Goldsan e Marco Negri. Gigi D’Alessio ha ottenuto Carmen Marchese e Diva Agata Mongiovì e Clementino ha portato nel suo team Antonia Gagliano e Luciano Genovesi. Chi saranno i prossimi a entrare a far parte delle squadre dei coach? “The Voice Senior” è sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia.

redazione