CS_ADELE: il suo nuovo album “30” è certificato ORO in Italia! Il singolo “EASY ON ME”, certificato PLATINO, conquista la #1 dell’Airplay radiofonico.￼

La superstar vincitrice di 15 Grammy Awards

E nominata ai Brit Awards 2021 nelle categorie

“Artist Of The Year”, “Mastercard Album Of The Year”, “Song Of The Year” e “Best Pop/R&B Act”

ADELE

IL SUO NUOVO ALBUM DI INEDITI

“30”

È CERTIFICATO ORO IN ITALIA!

E L’EMOZIONANTE SINGOLO

CERTIFICATO PLATINO

“EASY ON ME”

CONQUISTA LA #1 DELL’AIRPLAY RADIOFONICO!

“30” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo album di inediti della superstar vincitrice di 15 Grammy Awards ADELE, è certificato ORO in Italia (FIMI/GfK)!

Inoltre, il singolo dei record “EASY ON ME” certificato PLATINO ha conquistato la #1 dell’Airplay radiofonico!

Il disco, nominato ai Brit Awards 2021 nella categoria “Album Of The Year”, è disponibile nei diversi formati: CD standard, DOPPIO LP in vinile NERO 180 gr, DOPPIO LP in vinile TRASPARENTE 180 gr, DOPPIO LP in vinile BIANCO 180 gr esclusiva Amazon, CASSETTA esclusiva Sony Music Store.

Questa la tracklist di “30”: Strangers by Nature, Easy On Me, My Little Love, Cry Your Heart Out, Oh My God, Can I Get It, I Drink Wine, All Night Parking (with Erroll Garner) Interlude, Woman Like Me, Hold On, To Be Loved, Love Is A Game.

“EASY ON ME” ha debuttato al #1 della classifica dei singoli più venduti della settimana (FIMI/GfK) ed è entrato subito nei record, registrando il maggior numero di stream di sempre in 24 ore su Spotify e Amazon Music e il maggior numero di pre-add di sempre su Apple Music. Il singolo è inoltre ancora alla #1 della classifica americana Billboard Hot 100.

Il brano, nominato anche ai Brit Awards 2021 nella categoria “Song Of The Year”, conta più di MEZZO MILIARDO di stream totali e ha conquistato in una sola settimana la #1 dellaclassifica globale di Spotify, la #1 della classifica globale e italiana di Apple Music, la #1 della classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti, la #2 della classifica italiana di Spotify, e la #2 della classifica globale e italiana di Shazam.

È online anche il videoclip ufficiale del singolo (https://youtu.be/U3ASj1L6_sY), che ha superato, ad ora, 200 MILIONI di visualizzazioni su YouTube.

Il video, ambientato nella stessa casa in Quebec in cui è stato girato quello della super Hit mondiale “Hello”, vede l’artista collaborare ancora una volta con il regista vincitore del Cannes Grand Prix, Xavier Dolan (Mommy, It’s Only The End The World).

“Speravo sinceramente che accadesse”, commenta Dolan, “Per me non c’è nulla di più forte di quando degli artisti si ricongiungono dopo anni che sono stati separati. Io sono cambiato. Adele è cambiata. E questa è un’opportunità per celebrare come entrambi ci siamo evoluti, e come entrambi siamo rimasti fedeli ai temi che ci sono più cari. È tutto uguale, ma diverso”.

“30” è stato definito il miglior album di Adele ad ora:

Adele non è mai sembrata così agguerrita. […] ad ora “30” è il suo miglior album – Rolling Stone

[“30”] è il suo album più ricco e convincente, sembra decisamente il migliore – Variety

[l’album] risulta come un trionfo personale e artistico – Clash

Nessuno lo fa meglio – I-D

“30” segue la pubblicazione di “25”, il suo terzo album uscito a novembre 2015, ed è stato prodotto dall’artista insieme ai suoi storici collaboratori Greg Kurstin, Max Martin, Shellback e Tobias Jesso Jr, e dai nuovi Inflo e Ludwig Göransson.

Redazione