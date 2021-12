CS_ROCCO HUNT: online il video di “FA’ O’ BRAV’”, il brano ft. Emis Killa, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade contenuto nell’ultimo album “RIVOLUZIONE”￼

È l’autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia,

con 4,8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify,

il suo repertorio supera i 2 miliardi di stream totali

oltre 25 dischi di Platino ottenuti solo negli ultimi 24 mesi tra Italia, Spagna e Francia

ROCCO HUNT

ONLINE IL VIDEO DI

“FA’ O’ BRAV’”

Ft. Emis Killa, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade

BRANO CONTENUTO NELL’ULTIMO ALBUM

“RIVOLUZIONE”

Da marzo il ritorno live con il

“LIBERTÀ + RIVOLUZIONE TOUR”

La “Rivoluzione” di ROCCO HUNT non si ferma! Da oggi è online il video di “FA’ O’ BRAV’”, il brano che contenuto nell’ultimo album “RIVOLUZIONE” e che vede la partecipazione di Emis Killa, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade

Il video, diretto da Vincenzo Paccone, è visibile da ora al seguente link: https://youtu.be/od-WY0e3B64

“Rivoluzione” (Epic/Sony Music), che ha debuttato al primo posto della classifica degli album più venduti della settimana, è il quinto disco in studio del rapper che in meno di 10 anni di carriera ha superato 2 miliardi di stream totali e si è aggiudicato il titolo di autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia e che quest’anno si è aggiudicato il titolo di artista più visto su Vevo.

Un album, prodotto da Valerio Nazo, che racchiude la duplice anima di Rocco Hunt: dalla capacità di cavalcare l’onda della melodia a quella di mettere tutto se stesso nei testi, da ritornelli che restano in testa a brani che sono portavoce delle ingiustizie, dall’attenzione alle proprie origini campane ad una costante ricerca stilistica e innovazione nella scrittura dei pezzi.

In “Rivoluzione” infatti convive il rap più duro che affronta temi sociali e l’animo pop con cui Rocco Hunt si diverte a sperimentare.

La cover dell’album è stata realizzata eccezionalmente da Jorit, street artist rivoluzionario che opera principalmente a Napoli e che con la sua Human Tribe si è fatto conoscere in tutto il mondo.

«Quest’opera per me rappresenta il riscatto degli ultimi, il riscatto delle periferie, il riscatto dei ragazzi di strada che trovano un loro percorso e raggiungono ciò che gli è sempre stato negato – afferma Jorit – questa è un po’ la storia di Rocco e anche la mia».

L’opera realizzata da Jorit sul volto di Rocco Hunt è stata immortalata da Fabrizio Cestari.

“Rivoluzione” contiene 15 tracce e featuring con Fabri Fibra, Gué Pequeno, Luchè, Carl Brave, Emis Killa, Yung Snapp, MV Killa, LeleBlade, Boomdabash, Geolier, Ana Mena.

Ecco la tracklist completa: “Nel percorso” intro di Lele Adani, “Rivoluzione”, “Solido” ft. Gué Pequeno, “Fantastica” ft. Boomdabash, “L’urdemo vase”, “Caffelatte” ft. Carl Brave, “Vada come vada” ft. Fabri Fibra, “Fiocco azzurro”, “Regole da infrangere” ft. Luchè, “Fa’ o’ brav’” ft. Emis Killa, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade, “Te penso ancora”, “Un bacio all’improvviso” ft. Ana Mena, “Che me chiamm a fa” ft. Geolier, “A un passo dalla Luna” ft. Ana Mena, “Sultant a mij”.

L’album è stato anticipato da “FANTASTICA”, il brano di Rocco ft. Boomdabash, il cui video è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=tgPs29ZhsrY

Nell’album presenti anche i brani “Un bacio all’improvviso” ft. Ana Mena (3 PLATINO in Italia, 1 PLATINO in Spagna e al n.1 dei brani più trasmessi da Los40), che ha superato i 53 milioni di stream su Spotify e i 65 milioni di views su YouTube (uscito anche nella versione in spagnolo “UN BESO DE IMPROVISO” di Ana Mena X Rocco Hunt) e a “A un passo dalla Luna” ft. Ana Mena, il brano del 2020 esploso in Spagna e in Francia quest’estate che ha già raggiunto 6 dischi di PLATINO in Italia, 6 in Spagna e un disco di PLATINO in Francia per un totale di 13 dischi di PLATINO.

Nel 2022 Rocco Hunt tornerà live dal mese di marzo con il “Libertà + Rivoluzione Tour”.

Ecco il calendario aggiornato con le nuove date:

04 marzo, Fabrique, Milano

05 marzo, Atlantico, Roma – SOLD OUT

09 marzo, Estragon, Bologna – SOLD OUT

11 marzo, Pala Partenope, Napoli – SOLD OUT

12 marzo, Pala Partenope, Napoli

16 marzo, Demodè, Modugno (BA)

4 aprile, Teatro Concordia, Venaria (TO)

7 aprile, Gran Teatro Geox, Padova

11 aprile, Tuscany Hall, Firenze

12 aprile, Atlantico Live, Roma

14 aprile, Teatro Dis_Play, Brescia

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e Ticketmaster.it.

Tutte le informazioni su: www.friendsandpartners.it.

