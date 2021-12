Mercoledì 22 dicembre, dalle ore 10.10 circa, su Retequattro, andrà in onda “Speciale Tg4 – Il Natale di Draghi”, per seguire in tempo reale la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Mario Draghi.



Nel corso dello speciale, Giuseppe Brindisi, con il direttore di Libero Alessandro Sallusti e con Paolo Guzzanti, commenterà le parole del Premier per un bilancio sull’anno passato e sul futuro dell’Italia.

Redazione