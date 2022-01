CS_”Soliti ignoti – il ritorno”, speciale Lotteria Italia 

Tra gli ospiti Beppe Fiorello e Matilde Gioli

Confermato anche quest’anno, il 6 gennaio, in prima serata su Rai1, dalle 20.35, l’appuntamento con “Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia”, lo show condotto da Amadeus, abbinato alla Lotteria Italia, dedicato all’estrazione finale dei biglietti fortunati, con il primo premio da 5 milioni di euro. Tanti gli ospiti che prenderanno parte alla serata, da Mara Venier a Lino Banfi, fino a Beppe Fiorello, Francesca Chillemi, Paolo Fox, Nino Frassica, Matilde Gioli e Gianmarco Saurino. Tra loro ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l’indagine fino al gioco finale del “parente misterioso” (devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza), chi invece sarà tra le identità da svelare e chi sarà coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento per celebrare, come da tradizione, la Befana supermilionaria.

Redazione