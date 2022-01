Sidney Poitier, il primo uomo di colore a vincere l’Oscar come miglior attore e un Titano del cinema è morto a 94 anni

Sidney Poitier è diventato il primo uomo di colore a vincere un Oscar come miglior attore, per il suo ruolo in Gigli del campo del 1963

È morto Sidney Poitier il primo uomo di colore a vincere un Oscar come miglior attore. Aveva 94 anni.

Clint Watson, addetto stampa del Primo Ministro delle Bahamas, ha confermato venerdì a PEOPLE che Poitier è morto giovedì sera.

Con un’incredibile lista di riconoscimenti, tra cui un Academy Award, una Presidential Medal of Freedom e un cavalierato, Poitier lascia un’eredità indelebile che va ben oltre la sua imponente presenza sullo schermo.

“Vivrà in noi, nei suoi nipoti e pronipoti”, ha detto la famiglia Poitier in una dichiarazione rilasciata a PEOPLE dopo la morte del premio Oscar giovedì sera