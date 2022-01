CS_CHRISTINA AGUILERA: da oggi in digitale “LA FUERZA”, il nuovo e attesissimo EP in spagnolo dell’icona mondiale della musica pop. Contiene il nuovo singolo “SANTO” in collaborazione con OZUNA. ￼

L’ICONA MONDIALE DELLA MUSICA POP

PLURIVINCITRICE DI GRAMMY AWARDS

CHRISTINA AGUILERA

DA OGGI IN DIGITALE CON IL NUOVO EP IN LINGUA SPAGNOLA

“LA FUERZA”

https://lafuerza.lnk.to/ChristinaAguilera

CONTIENE IL NUOVO SINGOLO “SANTO”

IN COLLABORAZIONE CON LA SUPERSTAR PORTORICANA

OZUNA

ONLINE ANCHE IL VIDEOCLIP

“Lavorare a questo EP mi ha aiutato a reimmaginare,

apprezzare e amare di nuovo la musica”

– Christina Aguilera

È uscito oggi in digitale “LA FUERZA” (https://lafuerza.lnk.to/ChristinaAguilera), il nuovo e attesissimo EP in lingua spagnola della plurivincitrice di Grammy Awards e Latin Grammy Awards, icona mondiale della musica pop CHRISTINA AGUILERA.

L’EP contiene il nuovo singolo “SANTO” in collaborazione con la superstar portoricana OZUNA (https://santo.lnk.to/ChristinaAguilera).

Nel brano, scritto da Christina Aguilera, Ozuna, Dallas K, Gale, Josh Barrios, prodotto da Rafa Arcaute, Federico Vindver, Dallas K e coprodotto da Afo Verde, le due potenti voci delle pluripremiate star della musica si fondono sui ritmi latini per una performance incredibile.

Il videoclip, diretto da Nuno e girato a Las Vegas, è sorprendente e sensuale e prosegue la storia iniziata con i primi due brani spagnoli “Pa’ Mis Muchachas” e “Somos Nada” (https://www.youtube.com/watch?v=pTqL6pHnAlY).

La registrazione dell’EP “La Fuerza” ha avuto un impatto significativo su Christina Aguilera che, ispirata dalle sue radici ecuadoriane, si è innamorata nuovamente della musica in un modo completamente diverso dal passato.

I 6 brani unici e intensi che fanno parte di questo nuovo lavoro discografico presentano i migliori elementi della musica latina, tutti accumunati dalla volontà di comunicare un senso di emancipazione.

Queste le parole di Christina Aguilera in una recente intervista con Ocean Drive Magazine: «Quando i miei fan ascolteranno questa nuova musica voglio che si sentano forti, aperti e liberi. Ovviamente, voglio far emergere altre emozioni e sentimenti nella mia musica, come sensualità ed energia, ma alla base sto spingendo davvero affinché dalla mia musica provenga un forte senso di emancipazione».

Questi i brani contenuti in “La Fuerza”: “Ya Llegue”, “Pa’ Mis Muchachas”, “Somos Nada”, “Santo”, “Como Yo” e “La Reina”.

Christina Aguilera, per il suo secondo album in spagnolo, ha lavorato con artisti, cantautori, musicisti e producer affermati e di talento, rendendo così questo nuovo EP il suo miglior lavoro discografico fino ad oggi.

