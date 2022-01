CS_”The Voice Senior”, la finale| Riccardo Cocciante superospite della puntata

Dopo settimane di selezioni ed esibizioni il momento di decretare il vincitore è arrivato. Venerdì 21 gennaio, in prima serata su Rai1, va in onda la finale di “The Voice Senior”, il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60. Una serata ricca di sorprese con il cantautore Riccardo Cocciante come super ospite che sarà anche protagonista dell’opening con i 12 finalisti del programma capitanati da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Clementino.

Ultima possibilità per i concorrenti rimasti in gara di esibirsi sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma questa volta a giudicarli e ad eleggere il vincitore di “The Voice Senior” sarà il pubblico da casa tramite il televoto”.

Due le manche a eliminazione in cui sarà chiesto il parere dei telespettatori: la prima porterà all’eliminazione di 8 concorrenti, quella successiva, invece, porterà al televoto i 4 sfidanti rimanenti, che saranno quindi chiamati a esibirsi una seconda volta nel corso della serata fino alla proclamazione del vincitore della seconda stagione di “The Voice Senior”.

Al centro della sfida, anche i coach, che dopo aver compiuto le loro scelte nel corso delle scorse puntate e aver lavorato insieme ai concorrenti del team in vista della finale, sono ora desiderosi di vedere affermarsi proprio uno dei loro talenti. La scorsa settimana Orietta Berti ha deciso di portare in finale Roberto Barocelli, Cosetta Gigli e Franco Tortora. Gigi D’Alessio ha invece optato per Claudia Arvati, la coppia formata da Piero Cotto e Beatrice Pasquali, e Annibale Giannarelli mentre Clementino ha scelto Marcella Di Pasquale, Luciano Genovesi e Russel Russel. Infine, Loredana Bertè ha confermato Donata Brischetto, Lanfranco Carnacina e Walter Sterbini.

La trasmissione sarà sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia.

Redazione