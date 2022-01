CS_HARRY STYLES: le date italiane sold out del suo Love On Tour sono riprogrammate il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino! Il suo album “FINE LINE” è da oltre 100 settimane consecutive nella TOP 100 della classifica degli album più venduti!

La superstar internazionale vincitrice di un Grammy Award

HARRY STYLES

ANNUNCIA LA RIPROGRAMMAZIONE DEL TOUR 2022!

RICALENDARIZZATI GLI SHOW SOLD OUT

DI BOLOGNA E TORINO

25 LUGLIO 2022 · BOLOGNA, UNIPOL ARENA

26 LUGLIO 2022 · TORINO, PALA ALPITOUR

WOLF ALICE

special guest delle due date italiane

IL SUO ALBUM “FINE LINE”

certificato 2X PLATINO in Italia

e con PIÙ DI 7 MILIARDI di stream

È DA OLTRE 100 SETTIMANE CONSECUTIVE nella TOP 100

DELLA CLASSIFICA FIMI/GfK DEGLI ALBUM PIÚ VENDUTI!

La superstar internazionale HARRY STYLES torna in Italia! Le date italiane sold out del suo Love On Tour, previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala Alpitour di Torino il 13 febbraio 2022, sono riprogrammate rispettivamente il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino.

Harry Styles ha annunciato la ricalendarizzazione del suo tour mondiale con l’aggiunta di nuovi appuntamenti in tutto il mondo. Styles darà il via al suo tour in 32 città con tre nuovi show negli stadi del Regno Unito a giugno, e 4 stadi in Europa. Il tour continuerà poi a luglio nel resto d’Europa, per concludersi alla fine dell’anno in America Latina.

Special guest delle due nuove date italiane sarà la band inglese Wolf Alice.

Per gli spettacoli inglesi sarà presente Mitski, Arlo Parks a Dublino e Koffee in tutti gli show in America Latina.

I biglietti degli show italiani acquistati in precedenza resteranno validi per le nuove date, ma solo nella medesima location e città in cui si era scelto di andare (non sarà pertanto possibile assistere al concerto in un’altra città o venue diversa da quella indicata sul biglietto o sull’email di conferma dell’acquisto). Il tour seguirà le misure locali di pubblica sanità come anche i protocolli indetti nelle venue per ciascuno spettacolo. I fan sono esortati a visitare i siti web delle venue locali per conoscere i dettagli e i requisiti richiesti in materia di salute e sicurezza.

Gli show del suo Love On Tour, posticipati a causa della pandemia, sono partiti finalmente nel settembre 2021 da Las Vegas. Harry si è esibito in oltre 40 spettacoli per tutti gli Stati Uniti d’America alla fine dell’anno scorso, riscuotendo enorme successo e ottime recensioni da fan e critici.

“FINE LINE” (Columbia Records/Erskine Records) è il secondo album di HARRY STYLES e conta più di 7 MILIARDI di stream e certificato 2X PLATINO in Italia. L’album ha superato le 100 settimane consecutive nella Top 100 della classifica FIMI / GfK TOP OF THE MUSIC degli album più venduti!

L’album, inserito da Rolling Stone nella lista dei 500 migliori album, contiene 12 brani, tra cui le HIT MONDIALI: “Lights Up” (più di MEZZO MILIARDO di stream e certificato ORO in Italia), che ha raggiunto la Top 5 della classifica globale di Spotify, “Adore You” (1,3 MILIARDI di stream e certificata ORO in Italia) che ha conquistato la Top 3 della classifica Globale di Spotify e la Top 20 dell’Airplay radiofonico in Italia, “Falling” (più di MEZZO MILIARDO di stream e certificata ORO in Italia), “Watermelon Sugar” (2 MILIARDI di stream e certificata DOPPIO PLATINO in Italia) che ha raggiunto la Top 10 dell’Airplay radiofonico in Italia e primo singolo di Harry Styles ad aggiudicarsi la #1 della classifica Billboard Hot 100, e infine “Golden” (più di MEZZO MILIARDO di stream e certificata ORO in Italia) che ha raggiunto la Top 3 dell’Airplay radiofonico in Italia.

Nel 2021 l’artista ha vinto numerosi riconoscimenti: “Fine Line” è stato premiato nella categoria “Favorite Pop/Rock Album” agli AMA (American Music Awards), come “International Album of the Year” ai Juno Awards e Harry ha vinto nella categoria “Best International Artist” agli ARIA Music Awards.

L’artista ha poi aperto, con il singolo “Watermelon Sugar”, la 63° edizione dei Grammy Awards e ha vinto nella categoria “Best Pop Solo Performance”.

