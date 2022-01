CS_Nuovo appuntamento con “Non mi lasciare”

Vittoria Puccini nei panni del vice questore Elena Zonin

Elena Zonin (Vittoria Puccini) è un vice questore della Polizia, specializzata in crimini informatici, che vive e lavora a Roma e da anni indaga su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico – sul dark web – di minori. Nel terzo appuntamento di “Non mi lasciare”, in onda su Rai1, lunedì 24 gennaio alle 21.25, Elena va alla Casa Famiglia che ospitava Angelo e la psicologa che si occupava di lui lo descrive come un ragazzino forte nonostante l’apparenza. Elena, invitata da Giulia, sua amica d’infanzia ed ora moglie di Daniele, partecipa alla festa di compleanno del loro primogenito, Emilio. Senza farsi notare, però, lascia la festa e parte per Roma. Qui incontra suo figlio Diego, che sta attraversando la prima crisi amorosa adolescenziale. Giulia intanto scavando nel passato di Elena scopre qualcosa di inaspettato…

Elena ed i suoi sono finalmente riusciti ad entrare nella chat incriminata e, nascondendosi sotto un profilo falso, riescono a ottenere un filmato di Angelo nel luogo in cui è prigioniero. Scoprono dove si trova ma il carceriere riesce a fuggire con Angelo prima del loro arrivo. Grazie a quello che trovano nel casale riescono a scoprire che anche il carceriere è cresciuto in un orfanotrofio. Nell’orfanotrofio ormai abbandonato, Elena trova i documenti che cercava, ma sulla strada del ritorno la sua auto non risponde più ai comandi…

