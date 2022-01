AKA 7EVEN: disponibile da oggi in pre-save e pre-add “PERFETTA COSÌ”, brano con cui l’artista è in gara tra i BIG della 72^ edizione del FESTIVAL DI SANREMO!￼

AKA 7EVEN

DISPONIBILE IN PRE-SAVE E PRE-ADD

“PERFETTA COSÌ”

BRANO CON CUI L’ARTISTA È IN GARA

TRA I BIG DELLA 72^ EDIZIONE DEL

FESTIVAL DI SANREMO

Manca pochissimo al debutto di AKA 7EVEN sul palco dell’Ariston! Da lunedì 24 gennaio, è disponibile in pre-save e pre-add – al link https://aka7even.lnk.to/perfettacosi – “PERFETTA COSÌ” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), brano con cui l’artista è in gara tra i BIG della 72^ edizione del Festival di Sanremo.

Il brano, una power ballad uptempo dalle tonalità rock, è stato scritto di getto durante una giornata in studio, a partire da un giro di chitarra. Aka 7even parla a se stesso e a tutti coloro che faticano ad accettarsi, sottolineando quanto sia importante, prima di ogni cosa, imparare ad amarsi. Nonostante tutto, ognuno di noi è perfetto così.

Aka 7even, inoltre, durante la serata dedicata alle cover di venerdì 4 febbraio, si esibirà in duetto con ARISA, tra le più eleganti e inconfondibili voci del panorama musicale italiano. Insieme canteranno “Cambiare” di Alex Baroni, brano tra i più iconici del cantautore, a cui l’artista è particolarmente legato.

Dopo aver conquistato pubblico e critica con la sola forza della sua musica, aver vinto agli MTV EMAs 2021 come Best Italian Act, aver pubblicato la sua prima autobiografia dal titolo “7 vite” a soli 21 anni, Aka 7even è pronto per fare il suo debutto sul palco più ambito della musica italiana.

