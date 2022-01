CS_Al via sulle reti Mediaset la campagna per informare i cittadini del cambio di formato di tutti i canali tv italiani

Al via da domenica 30 gennaio 2022 sulle reti Mediaset, sia televisive che radiofoniche, la campagna di spot sui nuovi formati di trasmissione di tutti i canali tv nazionali.

Come stabilito dal Decreto legge del 21 dicembre 2021, dal prossimo 8 marzo tutte le reti tv nazionali trasmesse sul digitale terrestre da tutti gli editori dovranno essere convertite nel nuovo formato Mpeg4.

Un cambiamento che per i moltissimi telespettatori dotati di apparecchi tv di nuova generazione sarà totalmente impercettibile. Viceversa, chi avesse televisori non ancora dotati di tecnologia HD potrebbe non ricevere il nuovo segnale.

Mediaset ha quindi deciso di informare i cittadini del cambiamento attraverso una campagna di spot che da un lato spiega i tanti vantaggi della nuova tv digitale e dall’altro suggerisce ai telespettatori come verificare se il proprio apparecchio è aggiornato per ricevere il nuovo formato.

Ecco il testo dello spot in onda da domenica 30 gennaio: «Vivi un’esperienza di visione mai provata prima con la nuova tv digitale terrestre.

Goditi tutti canali Mediaset in alta qualità. Scopri un catalogo on demand gratuito sempre più ampio e fai ripartire dall’inizio i programmi per rivederli quando vuoi.

Tutto gratis e a portata di telecomando. Se non vedi già Canale 5, Retequattro e Italia 1 in HD ai canali 505, 504 e 506 scegli un televisore o un decoder con bollino la Tivù. Il futuro della televisione inizia a marzo. Benvenuti nel domani».

